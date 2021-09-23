Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко

Дмитрий Белобров, Андрей Самофалов / LIGA.net

Приватбанк, канал 1+1, Игорь Суркис, Петр Порошенко, Валерия Гонтарева стали фигурантами громкого судебного процесса. Владелец ФК Динамо Киев проиграл.

Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Игоря Суркиса и шести его компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой по "делу ПриватБанка".

LIGA.net изучила вердикт, опубликованный в британском судебном реестре 22 сентября, и выбрала из него самое интересное.

Вот, что мы узнали.

Предыстория

С 2014 года НБУ участвовал в системной реформе банковского сектора Украины, которая координировалась и контролировалась Международным валютным фондом. В течение 2014-2016 годов НБУ (при содействии МВФ) проводил регулярные проверки качества активов украинских банков и отозвал лицензии тех учреждений, которые не соответствовали требованиям, отмечается в заключении суда.

В ходе этого процесса НБУ обнаружил в балансе ПриватБанка огромный дефицит капитала, который оценили в $4-5,7 млрд. В британские суды был подан иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - бывших мажоритарных акционеров ПриватБанка. Их обвиняли в убытках на сумму более $1,9 млрд.

Контекст. В декабря 2016 года Минфин по предложению НБУ принял решение национализировать ПриватБанк. На его докапитализацию государство потратило 155,3 млрд грн. Акционеры банка - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - ранее подписали письмо с просьбой о национализации, но впоследствии подали многочисленные иски, настаивая на незаконности процедуры. В ходе национализации, вклады и счета экс-владельцев, а также лиц, которых НБУ признал связанных с ними, были конвертированы в капитал банка.

Связанными с акционерами НБУ признал также Игоря и Григория Суркисов. Они обратились в суды, требуя признать эту процедуру незаконной и вернуть им около $350 млн с учетом процентов. Подробнее читайте в большом гайде о национализации ПриватБанка.

Что заявляла сторона Суркиса?

13 декабря 2016 года в соответствии со ст. 52 закона Украины О банках и банковской деятельности, НБУ издал постановление №105, которое определило семейные компании Суркисов "лицами, связанными с ПриватБанком".

В период с 18 по 21 декабря 2016 НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц участвовали в процессе, с помощью которого деньги на счетах в Привате владельцев и связанных с ними лиц, попали под процедуру bail-in - принудительную конвертацию в капитал.

Истцы утверждали: из-за сговора Гонтаревой и Порошенко их семьи потеряли $350 млн.

Порошенко и Гонтарева, которые имели общие бизнес-интересы с 1990-х годов, якобы намеревались давить на Игоря Суркиса, чтобы он безоплатно передал Порошенко свои 8,33% в медиагруппе 1+1. Вместо того, чтобы выплатить Суркису сумму, которая якобы была согласована устным договором между ними в феврале 2016 года.

Предложение о передаче якобы было передано Игорю и Григорию Суркисам в апреле 2017 года господином Грановским, который действовал от имени Порошенко. Суркис отказался.

Доля в 1+1 якобы нужна была Порошенко, чтобы улучшить свои шансы на переизбрание в президентской гонке в 2019 году.

Представители Суркиса подчеркивали: именно включение в список связанных лиц Суркис считает мошенническим, а не все постановление 105.

Давление на суд. "Письмо Лукьянова"

11 июня 2021 года Владимир Лукьянов, подписавший свою должность как "исполняющий обязанности государственного секретаря" на бумаге Министерства иностранных дел Украины, написал письмо в суд, где фактически подтвердил: Украина отказывается от государственного суверенного иммунитета в этом деле.

То есть, государство должно нести ответственность за действия отдельных официальных представителей, и в случае проигрыша выплачивать $350 млн из бюджетных средств.

Но суд установил, что "письмо Лукьянова" посылал не руководитель дипломатической миссии Украины. Письмо также не направлял глава государства, глава правительства или министр иностранных дел. То есть никто из тех, кто обычно уполномочен представлять государство на международном уровне".

Официальные украинские представители также отрицали хоть какую-то легитимность утверждений Владимира Лукьянова, который действовал непонятно в чьих интересах.

"Этот ответ был роковым для истца", - подытожил суд, ведь письмо доказывало, что Суркис ведет нечестную игру.

Решение суда

Лондонский суд отказал Игорю Суркису в его иске, не обнаружив намеков на "мошеннический заговор" в действиях Порошенко и Гонтаревой.

"Требования истцов [...] основываются на заявлениях о заговоре и/или умышленном правонарушении [...], не имеют реальных перспектив на успех", - заключается в документе.