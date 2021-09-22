Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия

Юрий Вишневский / Деловая столица

Теперь все противники закона Зеленского об олигархах будут записаны в соучастники покушения на президента.

Около полудня 22 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила факт: утром под Киевом на дороге между селами Лесники и Ходосовка был обстрелян автомобиль Сергея Шефира - первого помощника президента Владимира Зеленского. Из автоматического оружия калибра 7,62 мм было осуществлено около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, он госпитализирован. На место происшествия выехало руководство Нацполиции и прокуратуры. «Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания», - подчеркнула Венедиктова.

Чем похвастался Подоляк

Призыв «не заниматься выдумками», как можно понять, адресован в первую очередь Офису президента. Советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк, считающийся главным политтехнологом Банковой, еще до появления каких-либо официальных сообщений правоохранителей успел осчастливить медиа своими комментариями, в которых рассказал, кто и для чего организовал это покушение.

Говоря не от себя лично, а от имени всей команды Зеленского, Подоляк расценил покушение на Шефира как «попытку демонстративного убийства ключевого члена команды». Примечательно, что Подоляк не скрывает своей эксклюзивной осведомленности о замыслах преступников. Он знает, что целью этого преступления является запугать Зеленского.

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов», - заявил Подоляк. Он подчеркнул, что «ответом на преступные действия будут еще более жесткие антиолигархические и антикриминальные решения власти».

Вскоре Подоляк провел брифинг, где похвастался эксклюзивной осведомленностью еще и о том, как было осуществлено это покушение, с мельчайшими техническими деталями. Он даже знает соответствующую терминологию. «Предварительно вам скажу, что это была лежка, - рассказал он о заранее подготовленном месте, с которого стрелял снайпер. - То есть человек, который стрелял, лежа это делал».

Подоляк подробно описал трудности, с которыми столкнулся снайпер. «Лежка была только с той стороны дороги, которая ближе к водителю авто. А с противоположной стороны, где сидел Шефир, «стрелять было просто невозможно. Лежка была только с одной стороны», - пояснил Подоляк. Тем не менее, если верить Подоляку, снайпер сделал максимум возможного. «Была попытка попасть и в водителя, и в пассажира», - подчеркнул советник Ермака.

Зачем это Зеленскому

Оперативно прямо из Нью-Йорка отреагировал Зеленский. На своей фейсбук-страничке он поместил видеообращение, в котором заявил: «Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно - не знаю. Пока. Какие это силы могут быть, внутренние или внешние. Но для себя не считаю их силой. Потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным». О просьбе Венедиктовой «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками» ему, наверное, не сообщили.

В этой связи приведем официальное заявление председателя Национальной полиции генерала Игоря Клименко. «Три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью, с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации, в частности с участием спецслужб иностранных государств». Итак, у Нацполиции официально три версии, однако ОП и затем сам Зеленский настаивают только на одной из этих трех версий: «с целью давления на высшее руководство государства». Как это сформулировал Зеленский, «передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга».

И тут, конечно, возникает вопрос, зачем это Зеленскому - отвлекать внимание от двух других версий. Прежде всего, почему он сходу отвергает версию, озвученную главой Нацполиции, о том, что на Шефира напали в связи с его государственной деятельностью.

Сам Шефир, кстати, тоже сходу отвергает эту версию. «Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии "Квартал 95". Никаких дел, которые бы вызвали агрессию, я не вел», - заявил он на брифинге в МВД.

Вот только достаточно погуглить «Шефир Энергоатом», чтобы найти интересные рассказы о том, что первый помощник Зеленского лично курировал назначения руководителей одной из крупнейших госкомпаний. Также интересная информация всплывает при поиске «Шефир Одесский припортовый».

Приведем еще мнение журналиста Юрия Бутусова: «Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента. Его фактический уровень влияния, также как и влияние Ермака, намного выше, чем статус. Именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами».

Наверное, в этом и заключается ответ на вопрос, почему Банковая заинтересована отвлечь внимание от версии о том, что покушение связано с государственной деятельностью Шефира. Банковой крайне невыгодно, чтобы внимание медиа сфокусировалось на тех делах, которыми занимался Шефир.

Но есть еще и третья версия - о покушении «с целью дестабилизации политической ситуации». Вообще-то эта версия имеет право на существование. Если говорить о внешних заказчиках, то Путину, вполне вероятно, было бы гораздо важнее именно дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, чем запугивать Зеленского. Но Зеленский почему-то отвергает эту версию, а настаивает, что непременно кто-то захотел ему «передать привет».

Мотивы Зеленского прозрачны, их четко сформулировал Подоляк. Банковая решила воспользоваться покушением на Шефира для новой волны обвинений в адрес олигархов.

Можно предугадать дальнейшие пиар-ходы ОП. Ранение водителя Шефира будет превращено в предупредительный выстрел по Зеленскому. А все противники закона Зеленского об олигархах будут записаны в соучастники этого покушения.

Это означает, среди прочего, что если Зеленскому был нужен повод, чтобы ввести против любых неугодных политиков и бизнесменов санкции СНБО без суда и следствия, то теперь такой повод придумывать не нужно. Он уже есть.

