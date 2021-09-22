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Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля
17:33 22.09.2021 |
Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности на два месяца - до конца ноября.
На заседании 22 сентября народные депутаты поддержали законопроект №5851 "О валюте и валютных операциях", к котором ко второму чтению появилась соответствующая правка, предусматривающая запуск БЭБ до 25 ноября.
"Учитывая последние события с формированием этого органа (испоганили всю реформу), то какая уже разница между налоговой милицией и типа новым органом БЭБ", - прокомментировал такое решение глава фракции Голос Ярослав Железняк.
21 сентября состоялось первое заседание нового Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности. Как сообщило движение "Демократична сокира", представители которой вошли в совет, председателем совета стал Яков Воронин (ОО "Промышленно-предпринимательский союз"). По данным Демсокиры, Яков Воронин - адвокат, бывший помощник народного депутата от Партии регионов, а сейчас деловой партнер Зиновия Козицкого, отца председателя Львовской областной организации партии Слуга народа и действующего главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
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