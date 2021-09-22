«Теплая ванна» для Зеленского: Какие результаты принесет визит президента в США

Тарас Паньо / Depo.ua

Многочисленные встречи Зеленского в Нью-Йорке призваны произвести впечатление бурной внешне политической деятельности действующей администрации. Зато реальная ценность этих мероприятий вызывает обоснованные сомнения - поскольку президент обсуждает только те вопросы, по которым его собеседники с ним согласны.

На первый взгляд, рабочее расписание президента Украины на Генассамблее ООН выглядит идеально. Он встретился с президентом Еврокомиссии, с президентом Турции, с американскими бизнесменами, с представителями украинской диаспоры. И со всеми у Зеленского получилось наладить "конструктивный диалог", а у его пресс-службы - сделать несколько красивых фото.

Но если проанализировать вероятные политические или экономические результаты этих встреч для Украины - можно со значительной степенью уверенности сказать, что они будут нулевыми.

Почему? Дело в том, что как Банковая, так и МИД, формируя расписание встреч Зеленского, похоже, делают все возможное, чтобы поместить действующего президента в "теплую ванну". То есть подбирая собеседников и темы, по которым можно быть уверенным в положительном характере разговора. Поскольку все они и без того согласны с президентом Украины.

Хотят украинцы из диаспоры получить украинское гражданство - можно им это пообещать. И, возможно, когда-то даже что-то сделать в этом направлении. Зеленскому это ничего не стоит, а диаспорянам - приятно.

Все знают, что Турция от 2014-го года последовательно выступает против аннексии Крыма и преследования крымских татар - вот и замечательно. Можно встретиться и поговорить с Эрдоганом на эту тему. Еще, конечно, можно поговорить о зоне свободной торговли - звучит солидно, а тот факт, что переговоры продолжаются полтора десятка лет без видимого успеха, никого особенно не беспокоит.

Предоставил ЕС финансовую помощь Украине и принял участие в Крымской платформе - тоже замечательно. Можно встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и поблагодарить ее за первый и второй факты. Еще раз подчеркнув благодарность за непризнание аннексии Крыма.

Подобный дипломатический подход дает в результате множество информационных материалов, фотографий с улыбающимися иностранными лидерами и руководителями международных организаций, и возможность вписать несколько новых пунктов в список достижений действующей власти. Но для адвокации интересов Украины на международной арене он дает, скажем мягко, не слишком много.

Конечно, Генассамблея ООН - это, по сути, и есть своеобразный парад тщеславия, некий Facebook для мировых лидеров. На ней он и Джо Байден, в очередной раз побив горшки с ЕС, рассказывает о том, как он искренне предан союзническим обязательствам и возобновлению сотрудничества с партнерами США в мире.

Но Украина - не США, у нас несколько меньший запас прочности. И, возможно, нашему президенту стоило бы быть немного практичнее. Понятно, что поймать в темном коридоре фрау Меркель и убедить ее отказаться от "Северного потока-2" на данном этапе невозможно. Но встретиться с ней и попытаться выторговать какие-то дополнительные гарантии "транзитной безопасности", инвестиции в строительство инфраструктуры к польским LNG-терминалам или финансовую поддержку развития гипотетической пока украинской водородной энергетики, о которой в Германии говорят, но практически помогать этому не спешат - все это не выглядит таким уж невозможным. Особенно на фоне раздражения Европы действиями "Газпрома", который спровоцировал скачок цены на газ. В конце концов, почему бы президенту не поговорить с тем же Эрдоганом о строительстве LNG-терминала где-то под Одессой, по предоставлению приоритетного права прохода через Босфор для танкеров, которые туда пойдут? Подобные усилия могли бы принести Украине куда как больше пользы, чем комплиментарные встречи с союзниками и очередное повторение тезисов, с которыми те вполне согласны.