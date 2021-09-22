Виталий Бала: Безуглую назначили на роль козла отпущения в «Вагнергейте»

Денис Сарбей / Деловая столица

О новых поворотах в "Вагнергейте" и будущем скандала "ДС" поговорила с директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой.

«ДС» Председатель ВСК по «Вагнергейту» Марьяна Безуглая представила «промежуточные выводы» комиссии. В них вина за неудачу «спецмероприятия» полностью возлагается на уволенное руководство спецслужб. На кого в первую очередь рассчитаны такие выводы - внутриукраинского адресата или они направлены наружу?

В.Б. Все, что происходит, больше похоже на фарс, а не на работу временной следственной комиссии. Возможно, это рассчитано на двух человек, которые сидят на Банковой. А наши внешние партнеры, которые, в частности, получают информацию из своих посольств в Украине, все знают и понимают. Чтобы публиковать это, надо не уважать людей, которые работают в упомянутых посольствах и готовят информацию для своих стран. Поэтому рассчитывать, что та ерунда, которая озвучивается председателем ВСК, будет нормально восприниматься, бессмысленно.

Это надо учитывать, потому что, во-первых, это репутация государства на международной арене и нам еще предстоит возвращать доверие партнеров. Во-вторых, причастные к этому делу должны понести наказание, чтобы в будущем руководитель любого уровня перед тем, как что-то сделать, хорошо подумал.

«ДС» То есть, по вашему мнению, комиссии Безуглой не удается технологически канализировать «Вагнергейт»? Все эти истории, что борт сначала собирались сажать в Турции, а не в Киеве, что это была не спецоперация разведки, а «работа по документированию участия российских военных и наемников в войне против Украины» и так далее?

В.Б. Да, не удается. Выводы комиссии, по моему мнению, не имеют никакого значения. Уровень доверия внутри страны является нулевым, власть завралась, а руководитель комиссии успела наговорить всяких глупостей. Она отрабатывает поставленную властью задачу, как может, в силу своих компетенций. Здесь больше нечего объяснять.

«ДС» Могут ли что-то изменить или на что-то повлиять показания бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбы с учетом состава ВСК и настроений в провластном монобольшинстве? Зачем нужно было создавать вокруг этого свидетеля лишний резонанс, закрывая и перенося заседание ВСК?

В.Б. К тому времени, пока не начнется рассмотрение этого дела в суде, это просто попытка создать дымовую завесу и замылить всем глаза, каким-то образом выкрутиться и сместить акценты. Ничего общего с реальным изучением дела это не имеет. Думаю, что власть вообще не ожидала, что Бурба придет на заседание. Их сценарий был сломан, на Банковой не успели сориентироваться. Кроме того, Безуглой, очевидно, не дали по этому поводу никаких серьезных тезисов, которые она должна была озвучить.

«ДС» Безуглая утверждает, что иностранные разведки не были в курсе подготовки операции и тем более не помогали Украине. Это выставляет лжецом Зеленского, который в интервью Мосейчук 24 июня говорил: «Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - идея других стран и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос». Это заявляется по просьбе наших западных партнеров? Чтобы всевозможные CNN меньше интересовались в Вашингтоне, чем их спецслужбы занимаются в других странах?

В.Б. Да, Зеленский говорил совершенно противоположные с Безуглой вещи. Думаю, это еще раз показывает уровень компетентности власти, насколько адекватно она реагирует на происходящее, и какое будет эхо от ее же заявлений. Не знаю, на кого это рассчитано, наверное, на каких-то идиотов. Вместе с тем не думаю, что уровень доверия Вашингтона к Офису президента такой, чтобы США обращались к нам с такими просьбами, как вы предположили. Разве что на уровне диалога разведок такого нельзя исключать.

«ДС» Если допустить, что абсолютно правы те эксперты, которые говорят о сливе информации в РФ после совещания у Зеленского, и с учетом того, что никто из ее участников не понес никакого наказания, можно говорить, что наши западные партнеры готовы перевернуть страницу и больше не упрекать Зеленского этой историей?

В.Б. Если бы это было так, я сомневаюсь, что появилось бы расследование CNN. Конечно, это косвенное доказательство того, что никто на Западе не забыл историю с «Вагнергейтом», но все, что связано с разведкой, - тайно, соответственно, и прямолинейной связи искать не стоит.

«ДС» Как вы думаете, на какие бонусы рассчитывает Безуглая после отработки достаточно неприятной роли главы скандальной ВСК? Возможно, занять должность Венедиктовой?

В.Б. Думаю, что решение действующей власти относительно назначения руководителя ВСК с точки зрения здравого смысла трудно объяснить. Ведь это человек, который не имеет отношения к вопросам разведки, а это дело является ахиллесовой пятой действующей власти, без преувеличения, это вопросы международного характера. У меня впечатление, что ее назначили на роль козла отпущения. Чтобы в случае чего можно было повесить на нее определенные вещи, если ситуация пойдет в нежелательном направлении, мол, что с нее возьмешь.