Владельцев земли обяжут платить новый налог с 2023 года

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

С 2023 года в Украине владельцам и арендаторам тех земельных участков, которые находятся за пределами населенных пунктов, начнут рассчитывать "минимальное налоговое обязательство" (МНО, укр. аббревиатура - МПЗ).

Это - сумма, которую землепользователь должен будет заплатить в бюджет в любом случае и вне зависимости от того, осуществлял ли он хоздеятельность на участке, выращивал и продавал ли продукцию, и, соответственно, платил ли связанные с обработкой земли налоги. В частности, налоги с дохода от реализовации с/х продукции, НДФЛ и военный сбор с зарплаты работников и с аренды участков.

В то же время эти налоги будут идти в счет МНО - если сумма минимального обязательства будет меньшей или будет соответствовать сумме вышеуказанных сборов, то дополнительных доплат с землепользователя фискалы не потребуют.

Если же МНО превысит сумму сборов, то образовавшуюся разницу придется доплатить.

Смысл новации - побороть нелегальную обработку участков, которая, по данным госорганов, сейчас осуществляется примерно на 20% всей украинской земли сельхозназначения.

Как минимум введение МНО должно дополнительно принести бюджетам 10 млрд грн, а в идеале - значительно больше, если новое законодательство вынудит легализовываться налоговых "уклонистов".

Опрошенные UBR.ua эксперты полностью поддерживают инициативу, но все же указывают, что минимальный налог может ударить и по отдельным легальным предпринимателям. Это произойдет, если не изменить устаревшую методику расчета главной составляющей МНО - нормативной денежной оценки земли.

Как рассчитают

МНО вводится в украинское законодательство в рамках т.н. "ресурсного" законопроекта №5600, который сейчас готовится ко второму чтению в Раде.

На прошлой неделе члены парламентского налогового комитета согласовали ряд правок в части МНО (о них у себя в телеграм-канале рассказал председатель комитета Данил Гетманцев). Также комитет рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении.

В соответствии с нормами применения МНО, которые известны на данный момент, его уровень будет рассчитываться для физ- и юрлиц в зависимости от нормативной денежной оценки (НДО) 1 га земли, ее суммарной площади, а также числа месяцев, в которые земля используется.

Важно, что в случае передачи земли в аренду МНО оплачивает арендатор, а не владелец.

МНО будет рассчитываться по итогам отчетного года - то есть, в первый раз налоговое обязательство применят в 2023 году за 2022 год Согласно формуле расчета, в 2022 и 2023 годах МНО будет соответствовать 4% от нормативной оценки земли, а в последующие годы - 5%.

Если для конкретного участка нормативная денежная оценка не проводилась, то для него применяется показатель НДО по области. В разных регионах страны этот показатель различается, соответственно, разным будет и минимальный уровень земельного налога.

Однако в среднем по стране, пояснил UBR.ua зампредседателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Михаил Соколов, НДО 1 га пашни составляет 28 тыс. грн. Исходя из этого, в первые два года действия нормы в среднем МНО составит 1120 грн (с учетом коэффициента 4%), а в последующие годы - 1400 грн (5%).

ФЛП и юрлица должны будут самостоятельно рассчитывать МНО и вписывать его в налоговую декларацию за год вместе с общей суммой уплаченных сборов и разницей между этими значениями.

Если разница выйдет позитивной, то налогоплательщик будет обязан увеличить на нее размер отчислений в бюджет (исходя из формы хоздеятельности, сумма будет добавляться к налогу на прибыль предприятий, на единый налог (ФЛП-единщики) или на НДФЛ (ФЛП-общесистемщики)).

Физлицам МНО будет рассчитывать контролирующий орган. До 1 июля года, следующего за отчетным, он должен отправить налоговое уведомление-решение (НУР) на налоговый адрес физлица. Если в указанный срок этого сделано не будет, то физлицо освобождается от расчета минимального обязательства.

Какие налоги пойдут в счет МНО:

* налог на прибыль с реализованной собственной с/х продукции (для юрлиц) и НДФЛ и военный сбор с чистого налогооблагаемого дохода от реализации с/х продукции (для ФЛП);

* НДФЛ и военный сбор с:

1. заработной платы наемных сотрудников (пребывающих с налогоплательщиком в трудовых либо гражданско-правовых отношениях);

2. с доходов по договорам аренды, субаренды, эмфитевзиса земельных участков;

3. с доходов, выплаченных в виде дивидендов (для юрлиц);

* единый налог;

* земельный налог;

* рентная плата за специальное использование воды.

Нелегальная обработка земли

По расчетам Минфина, которые озвучила замминистра Светлана Воробей на заседании налогового комитета 13 сентября, в Украине около 8,4 млн га земли обрабатывается нелегально (всего в Украине 42,7 млн га с/х земли, из которой 31,1 млн га находится в частной собственности).

Предприниматели, использующие эти участки для выращивания продукции, продают ее за наличные, ими же расплачиваются с работниками и арендодателями. Как итог, заявляла Воробей, бюджеты недополучают минимум 10 млрд грн в год.

С другой стороны, недобросовестные сельхозпроизводители, указал нам гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластён, получают неконкурентное преимущество по отношению к честному бизнесу.

Зампредседателя ВАР Михаил Соколов, чья организация, по его словам, и предоставила Минфину оценки масштабов нелегального землепользования, подчеркнул, что указанные 10 млрд грн бюджеты получат лишь от одной уплаты МНО теми предприятиями, которые сегодня вообще не платят налогов.

Но Соколов полагает, что на самом деле мера может стать куда более эффективной, так как выгода от неуплаты налога на прибыль и НДФЛ становится не такой значительной по сравнению с риском получить штраф за незаконную торговлю.

"Может, люди решат, что стоит заплатить чуть больше, чем предусмотрено по налоговому обязательству, но зато спать спокойней", - предположил Соколов.

Такого же мнения придерживается и Роман Сластён. Он отмечает, что нарушителям налогового законодательства делать это станет куда сложнее. Например, тем из них, кто пользуется участком без заключенного договора аренды с собственником, выплачивая ему оплату наличными, в итоге придется оплачивать за собственника и минимальное обязательство.

"Для собственников эта ситуация тоже будет некомфортной, так как им по документам придется платить этот налог", - говорит Сластён.

Гендиректор УКАБ прогнозирует, что установление МНО на 90% закроет все лазейки для нелегального сельхозпроизводства.

Норма скажется и на легальных с/х производителях

Как заметила Светлана Воробей, при уплате всех налогов за пользования землей, которые идут в счет МНО, их сумма должна равняться или превосходить налоговое обязательство.

Однако, поясняют в ВАР, легальным сельхозпроизводителям из южных областей Украины из-за устаревшей методики расчета нормативной денежной оценки все же придется доплачивать до минимального уровня налогов.

Дело в том, что эта методика была разработана еще в советское время и не учитывает изменения климата, который на Юге страны стал более засушливым.

"Ярче всего это видно на примере Одесской области. Там есть предприятия, у которых НДО составляет около 40 тыс. грн/га - соответственно и минимальная нагрузка будет выше, чем в других областях. Но при этом в засушливом регионе и арендная плата ниже, чем по всей стране, так как меньше урожай. Ниже арендная плата - ниже НДФЛ с нее, который идет в счет минимального обязательства. Получается перекос", - объяснил проблему Михаил Соколов.

Он также добавил, что в засушливых регионах возникают трудности с выращиванием овощей и разведением скота - из-за этого многие предприятия на Юге имеют меньше работников, чем в других регионах. Фонд оплаты труда, напомним, также влияет на размер МНО.

Признают этот изъян и законодатели. Чтобы исправить его, как объясняет Соколов, в рамках законопроекта №5600 Рада планирует поручить Кабинету министров разработать новую методику НДО, которая бы учитывала увлажненность грунта и другие особенности землепользования в южных областях.

Времени на это у исполнительной власти будет до 2023 года, когда МНО впервые начнет применяться.

Семейные фермы и дачники

По логике законодателей, начислению минимального обязательства должна подлежать только "товарная" с/х земля. Чтобы вывести из-под нормы участки, которые используются гражданами не с коммерческой целью, а для выращивания продукции на собственные нужды, МНО решили применять только к земле, находящейся за пределами населенных пунктов.

Также МНО не будет рассчитано для земельных участков, которые используются дачными и садовыми кооперативами.

Как объясняет Сластён, если в пределах городов и сел находятся частные огороды, то 99% земли "в полях" используется именно с коммерческой целью.

Правда, сами депутаты налогового комитета признавали вероятность наличия у отдельных граждан в собственности "загородных" паев, полученных ими в советское время от предприятий, которые граждане просто забросили - не обрабатывают, и не сдают в аренду.

В соответствии с нормами проекта закона, таким лицам также придется платить МНО. Однако разработчики документа считают это логичным - либо ты работаешь на земле, которая является национальным достоянием, либо дай обрабатывать ее другим.

"Земельное законодательство даже предусматривает наказание за необработку товарной земли", - акцентировала внимание замминистра финансов Воробей.

Вероятность того, что у отдельных владельцев паев нет возможности продать или сдать в аренду участок из-за отсутствия спроса, авторы законопроекта считают минимальной.

Также указывают - если пай товарной земли составляет несколько соток, то сумма МНО выйдет незначительной (к примеру, для 15 соток при НДО в 28 тыс. грн налоговое обязательство составит 210 грн в год).

Налоговая может просто не дойти к физлицу за взысканием такого сбора, отметил Данил Гетманцев.

Законопроектом также предлагаются послабления для сельхозпроизводителей-ФЛП, состоящих на IV группе единого налога - семейных фермерских хозяйств, которые не используют наемный труд и обрабатывают участки до 20 га. Для них МНО будет установлен в половинном размере от стандартного - в 2022-2023 гг. ставка будет определена в 2% от нормативной оценки земли, а впоследствии - в 2,5%.

Сластён указывает, что это не единственная предусмотренная льгота для "семейных" ферм.

"Те хозяйства, которые легально обрабатывают несколько гектаров земли, смогут довольно просто перейти на упрощенную систему налогообложения. Для них минимальное обязательство составит 600-700 грн/га. Кроме того, по программе Минагрополитики, таким предпринимателям компенсируется 90% уплаченного ЕСВ в первый год работы, и с ежегодным снижением размера компенсации до 10% в течение 10 лет", - перечисляет гендиректор УКАБ.

В конечном счете, "ресурсным" законопроектом при определенных условиях предлагается освободить с/х-производителей от уплаты НДФЛ. На это право они смогут рассчитывать в случае, если реализуют за год своей продукции менее чем на 12 минзарплат (сейчас 72 тыс. грн).

"В то же время для животноводства необлагаемый доход предлагается установить на уровне 300 тыс. грн. Эти нормы применяются к одному физлицу. Так как в том же семейном фермерском хозяйстве несколько членов, необлагаемый доход можно мультиплицировать", - сообщил Роман Сластён.