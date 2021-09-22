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АНАЛИТИКА

ВСК и воскресший закон Ткаченко: Что Зе-команда может сделать ради кресла главы КГГА

09:05 22.09.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

«Слуги» хотят создать парламентскую ВСК относительно деятельности столичной власти - о таких планах одновременно сообщили несколько источников. В 2008 году подобное уже было, но в итоге инициаторы от этого ничего не выиграли.

По информации политолога Алексея Голобуцкого, в состав временной следственной комиссии могут войти Андрей Холодов, Богдан Яременко, Галина Третьякова, а также лидер киевской организации "слуг" Леся Забуранная, которая якобы является инициатором создания комиссии. За каждым из этих депутатов, отметил политолог, тянется шлейф скандалов. Впрочем, уточняют источники, окончательного решения по ВСК нет, это вопрос пока дискуссионный. На Банковой рассматривают и другие варианты ведения боевых действий против Виталия Кличко.

ВСК касательно Кличко: Как готовится повторение ситуации с Черновецким

22 января 2008 года два депутата - Андрей Портнов (тогда "бютовец") и Руслан Князевич ("НУ-НС") - зарегистрировали проект постановления с длинным названием "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений Киевским городским главой Черновецким Л. М. и должностными лицами органов местного самоуправления и исполнительной власти в г.. Киеве". 7 марта ВР приняла этот документ, а уже 18 марта заслушала результаты работы комиссии, после чего 246 голосами поддержала постановление о досрочных выборах столичного главы и городского совета.

Этим событиям, а их оценивали по-разному - от полного согласия с парламентариями до упреков в их адрес, что они подыграли желанию определенных политических кругов посадить во главе Киева своего главу - предшествовали конфликты в сессионном зале Киевсовета, обвинения столичной власти в земельных махинациях и много других скандалов. То есть, тему активно подогревали. Особенно в партии Юлии Тимошенко. Нечто похожее мы видим и сейчас: чуть ли не ежедневно сообщают об обысках в коммунальных предприятиях или структурах КГГА, еще не так давно почти реальностью выглядела отставка Кличко с должности главы горгосадминистрации, обсуждались и кандидаты ему на замену. Однако между 2008 и 2021 годами есть существенное отличие - фигура мэра.

Популярный тогда среди части киевлян мэр Леонид Черновецкий, впрочем, не воспринимался как серьезный кандидат на президентский пост. О Кличко же говорят именно как о потенциальном сопернике Владимира Зеленского. Конечно, еще рано говорить о шансах, но при определенных условиях он может стать сильным оппонентом. Поэтому нынешние атаки на Кличко выглядят не просто как желание сбросить его с должности и поставить ручного главу КГГА, а как попытка убрать с пути потенциального конкурента за президентство.

Представим, что ВСК создадут и она озвучит выводы. Каким должен быть следующий шаг? Обращение к правительству и президенту с требованием отправить Кличко в отставку с должности главы КГГА. Но такой способ отстранения от власти сомнителен с точки зрения существующего законодательства.

Что потеряют и получат "слуги" благодаря новым выборам в Киеве

Поэтому куда более важным, учитывая разборки между Зе-командой и Кличко, выглядит включение в повестку дня шестой сессии для рассмотрения во втором чтении законопроекта №2143-3. Этот документ авторства группы "слуг" во главе с нынешним министром культуры Александром Ткаченко зарегистрировали ровно два года назад. В первом чтении он был принят 3 октября 2019 года, когда монобольшинство еще работало в турборежиме. С тех пор вокруг новых правил для Киева было много разговоров, но на рассмотрение депутатов их не выносили. Ключевыми пунктами закона является разделение полномочий Киевского городского главы и председателя КГГА и восстановление деятельности районных советов.

У этого законопроекта есть много критиков, однако, учитывая потенциальные выгоды для различных политсил, он может найти поддержку среди депутатов. Главная выгода заключается в том, что принятие этого закона влечет за собой досрочные выборы городского главы, городского совета и первые выборы районных советов, мандат в которых будет иметь значительный вес. А, следовательно, для партий открывается возможность ревизии прошлогодних выборов в Киеве.

Но выгодны ли перевыборы "слугам"? Учитывая прошлогодний их результат в Киеве, вряд ли. Наоборот, они рискуют получить повторение истории с перевыборами в 2008 году, когда Черновецкий во второй раз победил, его именной блок не получил большинства, однако сумел найти себе сателлитов в переформатированном Киевсовете. После тех выборов Черновецкий и дальше возглавлял КГГА, пока "регионалы" не изменили закон и не отодвинули его от власти. Если "слуги" по результатам перевыборов не смогут в Киевсовете создать лояльное к президентскому назначенцу большинство, тот будет находиться в непрерывном конфликте с депкорпусом. И это точно не будет способствовать эффективному управлению в столице.

Поэтому более реальным выглядит другой вариант: в случае принятия закона попытаются сместить Кличко с должности главы КГГА, но с досрочными выборами будут тянуть, пытаясь переформатировать Киевсовет под ставленника Банковой. А вот перейдет ли Зеленский киевский рубикон, будет зависеть от способности нынешнего градоначальника и его команды сопротивляться и умения искать политических партнеров.
 

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