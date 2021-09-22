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Обманка для американцев. Зачем Коломойскому закон об олигархах и отставка Разумкова
23:26 21.09.2021 |
В любом случае ситуация такова, что голоса депутатов, ориентирующихся на Коломойского, сейчас для Банковой очень важны.
Две самые скандальные темы нынешней недели - ожидаемая отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова и планируемое принятие закона об олигархах. Весьма вероятно, что до пятницы ни того, ни другого не произойдет и реализация этих планов будет перенесена на следующую пленарную неделю (5-8 октября).
Но в любом случае эти темы тесно связаны. Глава фракции «слуг народа» Давид Арахамия и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук публично (в прямом эфире «Свободы слова с Савиком Шустером») набросились на Разумкова за то, что тот отправил законопроект Владимира Зеленского об олигархах в Венецианскую комиссию. Именно после этого распространились слухи о том, что Банковая решительно намерена убрать Разумкова из кресла спикера и посадить туда Стефанчука.
Но эти две темы тесно связаны еще одним персонажем. Это Игорь Коломойский, который намерен получить от принятия закона об олигархах и отставки Разумкова двойной выигрыш.
Закон для Коломойского
Иногда очевидные факты подталкивают к обманчивым выводам. Примером может послужить недавнее фото, где Арахамия мило беседует с Коломойским на трибуне НСК «Олимпийский». Это фото породило множество комментариев в том духе, что Арахамия, наверное, договаривается с Коломойским о том, чтобы он скомандовал своим депутатам проголосовать за закон об олигархах.
В действительности же уговаривать Коломойского не было нужды, ибо закон об олигархах изначально задумывался в его интересах. Точнее, у этого закона два бенефициара: Зеленский и Коломойский. И выгода у них общая.
Напомним, что полгода назад, 5 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении Коломойского и ближайших членов его семьи в санкционный список «из-за причастности к значительной коррупции во время пребывания на должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах». Блинкен добавил, что «нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему».
В Вашингтоне ждали, что Зеленский отреагирует на этот сигнал конкретными действиями против Коломойского - санкциями СНБО, возбуждением уголовных производств и т. п. Однако из Киева пошли ответные сигналы совсем иного содержания: мол, мы будем бороться с олигархами как явлением.
Уже 12 марта Зеленский выступил с видеообращением к гражданам Украины, в котором объявил, что олигархическому классу в Украине приходит конец. «Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы», - подчеркнул он. В том же видеообращении он заявил: «Что касается санкций США в отношении бывших владельцев Приватбанка, мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства». То есть он грубо исказил официальную позицию США, сделав вид, что Вашингтон ввел санкции против Коломойского как бывшего владельца Приватбанка, а не как бывшего главы ОГА, причастного к коррупции.
Через месяц на СНБО Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект об олигархах. И уже 2 июня он внес этот проект в парламент. Коломойский был доволен, наверное, не меньше, чем сам Зеленский. 1 июля инициативу Зеленского в первом чтении поддержали практически все депутаты, ориентирующиеся на Коломойского, из числа членов фракции «слуг народа» и группы «За майбутнє». Даже внефракционный Александр Дубинский, исключенный из фракции «слуг» после попадания в санкционный список США, и тот проголосовал «за». После изгнания из фракции он нещадно критикует Зеленского и «слуг», но он не мог не поддержать закон, выгодный Коломойскому.
У Коломойского тут двойная выгода. Во-первых, этот закон - обманка для американцев, которая не представляет для Коломойского никакой угрозы, и которая отводит от него угрозу более серьезных мер. Каких мер хочет Вашингтон, публично разъяснило посольство США через «Зеркало недели» в начале июля: «Господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил».
Во-вторых, это еще и обманка для украинцев. Этот закон может быть использован против каждого бизнесмена, чьи активы стоят 2,27 млрд грн, или $85 млн по нынешнему курсу НБУ. По оценке Forbes.ua, таких людей в Украине более сотни. И пока СНБО будет решать их судьбу, Коломойский сможет спокойно укреплять свое олигархическое влияние.
Операция против Разумкова
20 сентября на согласительном совете парламента по настоянию фракции «слуг народа», групп «За майбутнє» и «Доверие» было решено включить второе чтение законопроекта Зеленского об олигархах (№5599) в повестку дня нынешней пленарной недели. Арахамия заявил, что проект может быть рассмотрен 22-23 сентября.
Поскольку к проекту предложено более 1200 правок, его рассмотрение может затянуться. Но тут еще важна и позиция председательствующего на заседании Рады. Заседание 21 сентября вел Стефанчук, поскольку Разумков сейчас на самоизоляции из-за коронавируса. Если проект №5599 не удастся принять на этой неделе, то на следующей пленарной неделе (5-8 октября) можно ожидать, что Разумков уже выздоровеет, а его отношение к этому проекту известно.
Поэтому не исключено, что в первый же день, когда Разумков вновь появится в парламенте, его попытаются снять с поста спикера. Пока он болеет, этого сделать нельзя. По крайней мере, в регламенте записано, что спикер должен иметь возможность выступить с отчетом о своей деятельности, а депутаты - поставить ему вопросы.
Чтобы включить этот вопрос в повестку дня, необходимо собрать подписи не менее 150 нардепов. Ну и затем для принятия решения нужны 226 голосов. И это открывает новые возможности для Коломойского использовать свою «золотую акцию» в парламенте.
О том, что Коломойский дал на это добро, намекнул он сам, когда прокомментировал «Украинской правде» свое фото с Арахамией на трибуне НСК «Олимпийский». «Он пришел на стадион со своей семьей, а детям накупил дудки, - сказал он об Арахамии. - Я ему крикнул: "Так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят"».
Конечно, Банковая хочет снять Разумкова не только потому, что он отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию, но и по ряду других причин, которых за два года его спикерства накопилось немало. Напомним недавний случай, вызвавший крайнее неудовольствие Банковой. 10 сентября депутаты от партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко совместно заблокировали парламентскую трибуну, чтобы продиктовать Верховной Раде собственную повестку дня, и благодаря Разумкову у них это получилось. На вопросы депутатов был вынужден отвечать премьер Денис Шмыгаль, и он признал, что в бюджете 2021 года не хватает 12 млрд грн на выплату субсидий. Получился довольно сильный информационный удар по Зе-власти.
На данный момент сомнительно, чтобы у Банковой были 226 голосов за снятие Разумкова. Сомнения усилились после информации о том, что готовится еще одна операция против Разумкова. Как сообщила член фракции «слуг народа» Юлия Гришина, на заседании фракции 20 сентября было решено обратиться к Разумкову с письмом о необходимости назначить на должность руководителя аппарата Рады одну из трех кандидатур: это Вячеслав Штучный, который уже занимал эту должность в первый год спикерства Разумкова (с сентября 2019 г. по июль 2020 г.) и от которого Разумков постарался избавиться, а также народные депутаты Павел Фролов и Александр Копыленко. Согласно регламенту, руководитель аппарата Рады назначается на должность постановлением парламента по представлению; кандидатуру должен предложить именно спикер.
Если бы у заговорщиков было 226 голосов против Разумкова, то, наверное, они сначала сняли бы Разумкова и поставили Стефанчука, после чего Стефанчук спокойно бы внес кандидатуру Штучного (ну или любую другую, какую захочет Банковая). А вот если голосов за снятие спикера нет и при этом спикер болен, то тут возможны варианты. Например, Стефанчук в качестве и.о. спикера может внести кандидатуру Штучного, а парламент может назначить его руководителем аппарата. Или, что еще проще, Стефанчук может своим решением назначить его и.о. руководителя аппарата, но тогда это будет нужно для каких-то разовых операций во время отсутствия Разумкова, например, если Стефанчук все же быстро проведет через парламент закон об олигархах и сам подпишет его в качестве и.о. спикера. Чтобы такое провернуть, необходим послушный руководитель аппарата Рады, пусть и в статусе и.о.
В любом случае ситуация такова, что голоса депутатов, ориентирующихся на Коломойского, сейчас для Банковой очень важны. И уже другой вопрос - что себе за это выторгует Коломойский.
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