Вадим Денисенко о влюбленных в Зеленского и Советском Союзе

Денис Сарбей / Деловая столица

Об экваторе президентства Владимира Зеленского и почему вопрос со вторым сроком уже решен, «ДС» поговорила с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

«ДС» Подошел экватор президентства Зеленского, что актуализировало дискуссию, пойдет ли он на второй срок. Вам не кажется, что надо задаваться уже другим вопросом - может ли что-то помешать Зеленскому пойти на второй срок?

В.Д. Зеленский хочет на второй срок и будет делать для этого все. «Точка невозврата» в этом смысле у президента была пройдена, когда он из квартиры переехал на госдачу. У каждого политика есть такой момент, и у Зеленского он был именно таким: президент понял, что власть ему нравится. Вряд ли можно прогнозировать что-то с лагом в два года, но по состоянию на сейчас можно четко говорить, что у него есть около 30% избирателей. Здесь стоит сказать, что на сегодня у нас образовалось три крупные группы: избиратели ОПЗЖ (вместе с группой Мураева), избиратели Порошенко, в которых есть два «продолжения» - избиратели Гройсмана и избиратели Кличко, и избиратели Зеленского.

При этом избиратель ОПЗЖ насчитывает максимум 21%, избиратель Порошенко, Гройсмана и Кличко - в районе 23% и избиратель Зеленского - примерно 31%. О последних я неоднократно говорил, что это «поколение Зе», растянутое от 18 до 90 лет, с клиповым мышлением, не слишком глубокими социальными активностями и отношениями. Однако они имеют отличие: благодаря Зеленскому в 2019 году эти люди, которые были в основном на вторых или третьих ролях, стали лидерами и поставили своего президента. Многие пробуют объяснить это логически, хотя, с моей точки зрения, делать это неправильно, потому что через логику эмоцию никогда не объяснишь. Мы в опросе УИБ спрашивали, кто больше сделал для Украины за 30 лет независимости, и среди избирателей Зеленского 61% говорят, что это именно он. Ни у одного другого политика эта цифра не доходит даже до 45%. По сути, можно говорить об этом как об элементе влюбленности. Мало кто обращает на это внимание и хочет соглашаться, но есть большая масса людей, которая реально чувствует любовь к Владимиру Зеленскому. С этой точки зрения у него достаточно консолидированный (не идеологией или патернализмом в виде преференций от власти) электорат. Такие вещи надо рассматривать с психологической точки зрения. Надолго ли это - вопрос зависит исключительно от Владимира Зеленского и его дальнейших действий.

«ДС» Когда правильно объявлять желание идти на второй срок с политтехнологической точки зрения?

В.Д. Это можно делать за три месяца до выборов. Нынешние избирательные кампании во всем мире, кроме Штатов, где избирательная процедура складывалась в течение веков, длятся от 60 до 90 дней, которые могут изменить все. Мы это видели даже при Зеленском, который номинально стартовал с новогоднего поздравления на «плюсах», то есть это были те же три месяца. Так было и с Макроном, и со многими другими. Современная насыщенная избирательная кампания, ее активная фаза длятся именно такой срок, потому что это огромные ресурсы. А выборы - борьба за память человека, который должен или что-то забыть, или вспомнить, или запомнить. То есть за 60 дней человек может забыть или, наоборот, вспомнить, что было плохого или хорошего.

«ДС» Является ли хоть в каком-то смысле важным обещание Зеленского, которое он дал в 2019 году: «Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего»? На что бы превратился последний год его президентства, если бы он уже сегодня дал понять, что четко его выполнит?

В.Д. По состоянию на сейчас я полностью уверен, что Зеленский хочет баллотироваться на второй срок. Зависит от того, какая будет ситуация в медиа. Я хочу привести пример Андрея Садового, который заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова, но это ему не помешало выиграть выборы. Более того, один из его посылов гласил: «Если я не пойду на выборы, то на кого же останется город, все завтра развалится!» Поэтому в случае Зеленского все зависит от медиакампании. Возможно, на том обещании будет основываться какая-то серьезная анти-медиакампания, надо будет смотреть, как она будет развиваться. Если такой кампании не будет, то и об обещании никто особо не вспомнит - обещания политиков особенно никогда никого не волновали в большинстве стран мира.

«ДС» Какими могут быть «армия, язык, вера» Зеленского, на чем он будет строить свою кампанию?

В.Д. Пока и плюсы, и минусы Зеленского - в клиповости его действий. То есть на короткий промежуток времени придумывается какая-то новая история, которая вбрасывается в общество, начиная от миллиарда деревьев и заканчивая десятком тысяч спортивных площадок, которые завтра будут стоять по всей стране. Думаю, если мы говорим о каких-то инфраструктурных или подобных вещах, то, кроме «Большого строительства», ему показать будет нечего, поэтому у него и дальше будут вкладываться огромные средства.

Вопрос еще и в том, что 2024 год, когда состоятся выборы, для нас является критическим годом в энергетике, ибо российский транзитный контракт закончится. Кроме того, он критичен еще и в военном плане, потому что россияне завершают строительство своих баз на границе с Украиной. Это и год выборов президента России, а мы не знаем, как будет происходить транзит власти там. Поэтому, когда мы говорим о выборах 2024 года, это надо рассматривать в комплексе.

Об энергетике сейчас вообще речь не идет, если говорить об армии - мы понимаем, что до сих пор не подписан ГОЗ на 2021 год. Поэтому есть критические проблемы по ряду отраслей и ключевых направлений.

«ДС» К концу президентского срока обычно партия власти теряла проценты и начинала тянуть лидера вниз. Если эта тенденция сбудется и со «Слугой народа», как на Банковой будут на это реагировать?

В.Д. Это очень теоретический вопрос, но по состоянию на сейчас я все же не вижу, чтобы рейтинг Зеленского начал обваливаться. Президент имеет 31%, и это стабильный показатель. Начиная с февраля этого года, когда у него были самые низкие 23%, эта цифра стабилизировалась на уровне 30-31%.

Пока мы не понимаем, как будут влиять на ситуацию определенные социальные вещи, например, связанные с тарифами, но, судя по настроениям на Банковой, цены не будут расти. Думаю, что социальные протесты будут максимально сглажены. Другая сторона проблемы - это то, что сейчас в украинском обществе наблюдается высокий уровень апатии. А еще в августе социология демонстрировала один из самых высоких уровней счастья в обществе. То есть большая часть украинцев говорили, что они полностью счастливы или частично счастливы.

Параллельно мы понимаем, что ключевая мантра всех общественных организаций о коррупционности страны сейчас отходит на второй план. Можно обратить внимание на слова одного из расследователей, Юрия Николова, который написал пост после вручения одной из журналистских премий. Он с удивлением узнал, что в топе дел, которые сейчас расследуются, только одно касается действующей власти. То есть тема коррупции сегодня отошла на второй план.

Большинство телеканалов сейчас лояльны к действующей власти и не производят относительно нее негатива. Выборы у нас традиционно делались таким образом: если есть несколько крупных телеканалов, которые работают на вас или против кого-то, то вы имеете огромные шансы выиграть. Сегодня все четыре крупных телеканала мобилизованы за «зеленых». Плюс сейчас есть три крупных информационных телеканала, один из них - нейтральный и два относительно нелояльных. То есть, если не изменится медийная ситуация, Зеленскому ничего не угрожает. Итак, все зависит от очень многих факторов, на которые надо обращать внимание.

«ДС» А на что надо обратить внимание действующей власти в контексте развития страны, а не погони за электоральными баллами?

В.Д. Ключевой, на самом деле, момент, который мало кто понимает и хочет понимать, - то, что сейчас мы, по сути, продолжаем «доедать» остатки Советского Союза. То есть имея уникальную ситуацию с монобольшинством, мы могли бы сделать очень много, а в результате прошедшие два с половиной года были потеряны. Единственное, что было предложено обществу, - это кость в виде снятия депутатской неприкосновенности. Это на самом деле никак не влияет на уровень жизни и будущее украинцев.

Также нужно хорошо понимать и то, что в Украине в ближайшие два года никаких серьезных инвестиций не будет - никто не хочет вкладывать в нас деньги. Единственным инвестором в этой ситуации будет государство, которое сейчас инвестирует не в будущее развитие, а просто в дороги, хотя это надо делать и это правильно. Но и при этом мы инвестируем десятки миллиардов в чужие экономики, закупая для строительства битум и т. д. То есть, по сути, бюджет не дал и не дает для развития внутренней экономики никаких стимулов. Отказ от налога на выведенный капитал еще больше тормозит ситуацию в стране.