Офис президента на шпагате. Что Ермак обещает верховным судьям и западным послам

Юрий Вишневский / Деловая столица

Итак, реформа Высшего совета правосудия (ВСП) началась с международного скандала. Совет судей Украины заблокировал создание Этического совета, который должен оценивать членов и кандидатов в члены ВСП. После этого переругались все стороны треугольника «западные посольства - Банковая - Совет судей и Верховный Суд». И хотя в Офисе президента прошло совещание с участием представителей всех трех сторон, оно не привело к примирению. Судейская сторона сообщила, что переговоры должны завершиться не позже 8 октября, когда должен собраться пленум Верховного Суда.

Суть конфликта в том, что начали взрываться мины замедленного действия, которые были заложены Владимиром Зеленским в предложенную им новую версию закона о ВСП. Сейчас Офис президента пытается переложить вину за срыв реформы ВСП на судей. Но не судьи написали изменения в закон, оказавшиеся дефективными. И не судьи принуждали нардепов за это проголосовать.

Хорошая новость: стартовала реформа ВККСУ

Впрочем, не будем сгущать краски. Наряду с плохими новостями есть и хорошие. На нынешнем этапе судебная реформа имеет две главных компоненты: реформа ВСП и реформа Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Стартовали они практически одновременно. Так вот, реформа ВККСУ, в отличие от реформы ВСП, стартовала успешно и имеет все шансы успешно же завершиться.

Поэтому очень интересно, почему одна компонента судебной реформы реализуется благополучно, а другая сразу же забуксовала и вылилась в конфликт. Реформу ВККСУ запустил закон №1629 «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины», который был принят 13 сентября. На следующий день, 14 сентября, был принят закон №1635 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия», который дал старт реформе ВСП.

В обоих законах говорится о создании отборочных органов, состоящих из международных экспертов и представителей Совета судей. Это конкурсная комиссия при ВККСУ и Этический совет при ВСП. 10 сентября международные партнеры представили и.о. председателя ВСП Виктору Грищуку два совместных списках международных экспертов для их отбора и назначения в конкурсную комиссию при ВККСУ и Этический совет при ВСП.

13 сентября Совет судей избрал своих трех членов конкурсной комиссии при ВККСУ. И уже 17 сентября Грищук назначил конкурсную комиссию при ВККСУ в составе шести членов: три международных эксперта и три представителя Совета судей, как и должно быть по закону №1629.

На том же заседании 13 сентября Совет судей рассмотрел и вопрос об избрании своих трех членов Этического совета при ВСП. Но ни один из кандидатов не набрал необходимых голосов. Что же стало причиной?

Мины замедленного действия

Инициатором закона №1635 о реформе ВСП является именно Зеленский. Реформу ВККСУ инициировал тоже он, более того, закон №1629 был принят в окончательном виде после того, как депутаты внесли в него президентские поправки. То есть оба закона - это результат творчества Банковой. Только закон №1629 оказался нормальным, а в законе №1635 обнаружились положения, которые его подрывают изнутри.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить некоторые нормы двух законов. В законе №1629 говорится, что «председатель Высшего совета правосудия или лицо, исполняющее его обязанности, назначает членов первого состава Конкурсной комиссии не позднее пяти дней со дня получения от всех субъектов формирования Конкурсной комиссии списков рекомендованных кандидатов». Именно благодаря этой норме и.о. председателя ВСП Грищук 17 сентября смог назначить конкурсную комиссию при ВККСУ.

А в законе №1635 говорится, что «председатель Высшего совета правосудия назначает членов первого состава Этического совета не позднее пяти дней после окончания срока, отведенного для внесения списков рекомендованных кандидатов от всех субъектов формирования Этического совета». Тут после слов «председатель Высшего совета правосудия» не хватает слов «или лицо, исполняющее его обязанности». Из-за отсутствия этих слов и.о. председателя ВСП Грищук не будет иметь права назначить Этический совет, даже если Совет судей внесет свои кандидатуры.

Если бы дело было просто в технической ошибке, то Зеленский давно бы уже внес законопроект, чтобы ее исправить. Но такого законопроекта до сих пор нет. И это вынуждает подозревать, что в действительности Зеленского устраивает нынешнее положение вещей. И он не хочет превращения ВСП в независимый от Банковой орган, члены которого будут отобраны международными экспертами.

Конечно, если бы это был единственный недостаток закона №1635, то всем было бы очевидно, кто виноват. Поэтому в закон была включена норма, сделавшая его неприемлемым для Совета судей. Чтобы убедиться в этом, нужно, опять же, сравнить два закона.

В законе №1629, который дал старт реформе ВККСУ, говорится, что «решение первого состава Конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями». Конечно, судьям эта норма не нравится, но они с ней смирились, и свидетельством тому является избрание Советом судей своей тройки членов конкурсной комиссии при ВККСУ.

Никто не мешал Зеленскому предложить аналогичную норму в законе №1635. Но там вместо этого читаем: «Решение Этического совета принимается большинством голосов от присутствующих членов Этического совета, если только оно поддержано двумя голосами членов Этического совета, предложенных международными и иностранными организациями».

Опасения Совета судей заключаются в том, что формулировка «большинством голосов от присутствующих» позволит тройке международных экспертов собираться втроем и штамповать решения Этического совета при ВСП, вообще игнорируя тройку представителей Совета судей. Именно поэтому Совет судей отказался избирать свою тройку, а вместо этого официально предложил изменения в закон №1635, чтобы записать там совершенно аналогично норме закона №1629: «Решение первого состава Этического совета является принятым, если за него проголосовали не менее чем четыре члена Этического совета, из которых двое предложены международными и иностранными организациями».

Спектакль на Банковой и 600 млн евро от Еврокомиссии

Дальше Банковая разыграла спектакль, чтобы сделать из судей козлов отпущения. 16 сентября в Офисе президента прошло совещание при участии глав посольств ЕС и стран «Большой семерки». Со стороны ОП был заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов. Как подчеркивает президентский сайт, Смирнов заявил, что позицию Зеленского по затронутым вопросам можно сформулировать четкой и однозначной фразой: «Ни шагу назад в судебной реформе».

С судейской стороны были председатель Верховного Суда Валентина Данишевская и председатель Совета судей Украины Богдан Монич. Они подробно изложили свою точку зрения; впрочем, на президентском сайте появились только те фразы, которые якобы свидетельствуют о том, что судейская сторона капитулировала: «Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская подчеркнула, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих лиц". Председатель ССУ Богдан Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем". Совет судей будет продолжать работу над делегированием кандидатов в Этический совет».

Послы G7 после встречи сообщили, что они «услышали все стороны, включительно с единогласным обязательством Украины провести реформу ВСП». И тут нужно подчеркнуть, что западным партнерам в общем-то не важно, кто виноват в срыве реформы. Им важно, чтобы реформа заработала.

Нелишне напомнить, что эту реформу выдавил из Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен. Еще нужно сказать, что западные партнеры под эту реформу дают нам деньги. 13 сентября Еврокомиссия согласовала выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Для этого Киеву необходимо было выполнить ряд конкретных условий, среди которых одними из главных были именно реформы ВККСУ и ВСП. Можно представить себе «радость» Еврокомиссии, когда она узнала, что в тот же день реформа ВСП была заблокирована.

Поэтому Банковой очень был нужен спектакль, чтобы отвести вину от Зеленского и переложить ее на судей.

Погашенный свет и повисшее обращение в КСУ

17 сентября, на следующий день после совещания на Банковой, состоялся пленум Верховного Суда. Он открылся в темноте, поскольку в здании суда и на прилегающих улицах утром отключили электроэнергию. Тем не менее, кворум был, и верховные судьи приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. Первым стоял вопрос об обращении в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными положений закона №1635 в части создания Этического совета. С такой просьбой к пленуму Верховного Суда обратился ВСП.

Подавляющее большинство участников пленума были настроены решительно. Фактически они заняли такую же позицию, как и подавляющее большинство членов Совета судей. Это весьма важный факт, если вспомнить, что нынешний Верховный Суд - это новый суд, который сам появился благодаря судебной реформе, начатой пять лет назад внесением соответствующих изменений в Конституцию. Он начал работу 15 декабря 2017 г., его судьи были отобраны на открытом конкурсе. Председателем Верховного Суда они избрали Валентину Данишевскую, которая до назначения судьей Верховного Суда около 16 лет проработала директором благотворительной организации «Центр коммерческого права». Этот центр действует в Украине с 2000 г. - сначала как проект Агентства США по международному развитию (USAID), а с 2003 г. - как украинская общественная организация, но по-прежнему на деньги USAID.

Поэтому позиция пленума Верховного Суда и лично Данишевской весьма симптоматична. Она свидетельствует, что проблема все же не в том, что Совет судей «плохой» (иначе бы Совет судей заблокировал и реформу ВККСУ), а проблема в пороках закона №1635 (или, еще глубже, в желании Банковой саботировать реформу ВСП, но обвинить в этом судей).

Итак, Данишевская, выступая на пленуме в полутьме, рассказала не только о том, как прошло совещание с западными послами и Смирновым, но и о том, что еще у нее был отдельный разговор с руководителем ОП Андреем Ермаком. По ее словам, она договорилась также об отдельной встрече со спикером парламента Дмитрием Разумковым, но эта встреча сорвалась из-за того, что Разумков ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.

Так вот, Ермак, по ее словам, обнадежил. «Разговор состоялся очень конструктивный. Он все услышал и понял. Будучи адвокатом, добавил свои замечания. Он предложил, чтобы и Офис президента, и мы к этому разговору вернулись. Он уверил, что мы точно не хотим проблем, - пояснила Данишевская. - Он сказал - для того, чтобы были позитивные результаты, и не было негативных, он не исключает, что нужно вносить изменения в закон. Поэтому я полагаю, что мы возвращаемся к диалогу. И мы можем достичь того, чтобы принцип пропорциональности в судебной реформе был соблюден». Под «пропорциональностью» имеется в виду именно та поправка к закону №1635, которую предлагает ВСП.

Посередине рассказа Данишевской погода на властном Олимпе переменилась, и свет в Верховном Суде зажегся. В итоге Данишевская предложила пленуму уйти на перерыв, пока идет переговорный процесс относительно ВСП и Этического совета. Пленум объявил перерыв до 8 октября. Это будет пятница, то есть на все переговоры отведено три недели.

Могут быть разные варианты. Возможно, Банковая играет в двойную игру: западным послам обещает одно, а Данишевской - другое. Хотя не исключено, что Ермак воспользуется этой ситуацией в своей игре против Смирнова, ведь злополучный закон №1635 был написан именно Смирновым.

Если обнадеживающие намеки от Ермака окажутся обманом, то верховные судьи попросят конституционных судей вообще убить Этический совет, а с ним и всю реформу ВСП. Конечно, не факт, что КСУ это сделает (Банковая постарается этого не допустить). Но сама угроза, нужно признать, серьезная. И это не единственное оружие у судейской стороны. Напомним, что первое оружие - в руках Совета судей, который может попросту не избирать свою тройку членов Этического совета и тем самым блокировать начало его работы.