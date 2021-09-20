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Олигархи и Разумков: Почему осенью ключевой темой будут не тарифы, а войны внутри власти

11:41 20.09.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

В пятницу в эфире программы Савика Шустера произошел окончательный разрыв "слуг" с одним из создателей их победы на выборах - Дмитрием Разумковым. Рассорились вчерашние соратники из-за закона об олигархах.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у монобольшинства достаточно голосов, чтобы делегировать председателем парламента любого. "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека. Дмитрий Александрович, Вам скорейшего выздоровления, ждем Вас в Верховной Раде", - подчеркнул он. И бросил реплику об обязательной вакцинации всех депутатов, ведь "Дмитрий Александрович (Разумков, - ред.), к сожалению, не вакцинировался. И вот сейчас имеет большие проблемы". Это выглядело как еще один камень в сторону коллеги.

Напомним, Разумков заболел ковидом и участвовал в программе в формате видеосвязи. В эфире он сообщил интересную деталь: пока находился на больничном, ему начали менять охрану.

Арахамия и присутствующий вице-спикер Руслан Стефанчук, которого называют возможным преемником Разумкова в спикерском кресле, выразили еще пока члену своей команды претензии за направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию. "В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?" - спросил Арахамия. На это Разумков ответил: "Здесь нет общественной либо необщественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте". Прокомментировал он и разговоры о своей отставке: процедуры отзыва председателя ВР с должности определены регламентом, законами и Конституцией, а сам он идти точно не собирается.

Из сказанного представителями "слуг" в эфире у Шустера можно сделать следующие выводы:

* проблему с законом об олигархах они видят не в самом тексте этого документа, о чем говорят и омбудсмен Людмила Денисова, и оппозиционеры, и юристы, а в Разумкове, который, по их мнению, намеренно тормозит принятие антиолигархического закона;

* они пугают спикера отставкой. Из сказанного Разумковым можно сделать два вывода: первый - он отказывается нарушать процедуры, и поэтому на этой неделе точно, а дальше будет видно, закон об олигархах в сессионный зал не вынесут; второй - он не верит, что у Банковой есть голоса за его отставку.

Можно спрогнозировать развитие событий вокруг двух ключевых тем, поднятых у Шустера, - закона об олигархах и отставки Разумкова.

Что будет с законом об олигархах

Depo.ua уже писал, что направление законопроекта в Венецианку стало болезненным ударом по Банковой, ведь часть депутатов теперь будет склоняться к тому, чтобы дождаться заключения европейских юристов. Также не трудно догадаться, что из Венеции документ придет с существенными замечаниями. Главное из них - не следует заниматься экспериментами, принимая законы, которых в других странах не существует, не надо играть в составление реестров олигархов, а нужно усиливать законодательную базу для эффективной работы Антимонопольного комитета и антикоррупционных органов.

То, что выводы европейских юристов будут именно такими, понимают и в ОП, поэтому там будут пытаться продавить этот закон. Для этого всех тех, кто будет пытаться затормозить процесс, в том числе ссылаясь на необходимость соблюдения процедур, объявят пособниками олигархов. Учитывая святую веру значительной части граждан в то, что после принятия этого закона они заживут лучше и богаче, а тарифы и цены снизятся, атаковать оппонентов антиолигархического закона будет несложно. Вопрос в другом: сможет ли Банковая найти даже не 226 голосов, потому что это прохождение на волоске, а значительно большее количество. Проще говоря, ставить на голосование закон можно только в том случае, если будут гарантированы голоса. "Слугам" сейчас выгодно говорить, что голоса есть, но процесс блокирует Разумков вместе с олигархами.

Что будет с Разумковым

Вторая тема - будет ли реальная попытка снять спикера с должности. Из эфира, на котором Арахамия и Стефанчук ссорились с Разумковым, однозначно понятно, что склеить отношения председателя ВР с соратниками по Зе-команде уже не получится. На Банковой могут считать, что когда сбить неподконтрольного спикера сейчас, заклеймив его, тогда удастся достичь сразу двух целей: с потерей должности Разумкова будут меньше приглашать на каналы и со временем его узнаваемость снизится, а следовательно, снизятся и его перспективы стать потенциальным соперником Владимира Зеленского на президентских выборах. Также среди экспертов бытует мнение, что при нынешнем высокого уровне политической апатии населения замена председателя ВР вряд ли вызовет какое-то существенное недовольство в обществе. Однако есть и противоположное мнение: одно дело, когда Зеленскому и "слугам" оппонирует нынешняя оппозиция, "старые лица", совсем другое, когда таким оппонентом станет изгнанник из Зе-команды. Ведь в случае отставки он вряд ли задержится и в партии. Проще говоря, ОП собственными руками может вырастить себе проблему.
 

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