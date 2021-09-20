Алексей Голобуцкий о расколе в ОПЗЖ, Левочкине и деньгах Кремля

Денис Сарбей / Деловая столица

Внутрипартийный конфликт в ОПЗЖ разгорелся с новой силой - к каким последствиям он может привести, "ДС" рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

«ДС» Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива выступил с жесткими обвинениями против Юрия Бойко, который якобы «торгует партией». Что это может означать?

А.Г. У Кивы был явно меркантильный интерес: как говорят в определенных кругах, его «кинули на бабки». Кроме того, давно известно, что крылья Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича поделили между собой франшизу ОПЗЖ в регионах, и на Полтавщине произошел конфликт именно по этой причине: не поделили от нее доход. Вообще, дележ и продажа франшиз партий - обычное явление в нашей политике.

Вместе с тем противоречия в ОПЗЖ назревают давно, но редко прорываются наружу, а сейчас произошло именно это. У Бойко и Левочкина есть электоральное поле, около 25%, это возможность и далее влиять на украинскую политику, защищать свой бизнес, иметь теоретическую возможность в будущем все-таки вернуться во власть, а с Медведчуком это просто невозможно. Когда в 2019 году происходило объединение Бойко и Медведчука, все было ясно: под это шли огромные деньги и поддержка из Москвы. Это было выгодно всем участникам процесса, ведь никто не хотел тратить свои средства, а за российскими деньгами выстраивалась очередь желающих. Сейчас этот источник логичным образом иссяк, расклады поменялись, хотя в ОПЗЖ конечно, питают надежды, что все движения власти относительно Медведчука закончатся ничем - ни один политик у нас по-настоящему еще не отвечал за свои действия, и точно так же выкрутится и кум Владимира Путина.

«ДС» Какие сейчас отношения между крыльями ОПЗЖ?

А.Г. Они никогда не были идеальными. Часть ОПЗЖ считает Медведчука прямым агентом влияния России, но раньше этот союз нес взаимную выгоду. Очень сложно находиться в оппозиции столько лет и находить людей, кадры, ресурсы, и Медведчук очень помогал со своими неограниченными возможностями, до недавнего времени его три телеканала чуть ли не половину поддержки партии давали. По сути, он мог и сам пойти на выборы, хоть и с меньшей поддержкой, чем это сделала в итоге ОПЗЖ, а Бойко и Левочкину, если бы они шли отдельно от Медведчука, пришлось бы тратить свои ресурсы, делать какой-то альтернативный проект - это уже совсем другие расклады.

Власть тоже принимает какое-то участие в подогревании страстей между крыльями ОПЗЖ, электорат ведь никуда не денется. Посадишь Медведчука - на его место придет Мураев, еще кто-то. И тут государственная позиция и чистая политтехнология совпадают: надо, чтобы украинские политики не были прямыми агентами Кремля.

«ДС» О Левочкине уже давно говорят как о близком к руководителю ОП Андрею Ермаку человеке. «Слуги» в партийном конфликте играют на его стороне?

А.Г. Все, что о Левочкине говорят, надо делить на два, потому что в последние 10 лет создается впечатление, что о чем не заговорят в политике - все делает Левочкин, а мне кажется, что просто его пиар хорошо работает и создает ему такой имидж. Конечно, он имеет влияние, но не настолько большое. Сейчас любая поддержка ОПЗЖ властью - это очень большой минус в глазах общества. Хотя они, кроме позиции по языку и похожих вещах, по сути ничем не отличаются от других партий, которые представляют крупный капитал.

«ДС» Ослабили ли санкции Зеленского против Медведчука его позиции в Кремле?

А.Г. Понимаете, у Кремля все построено на каких-то личных отношениях. Если говорить о Путине и Медведчуке, то это уже люди немолодые, у них своя картина жизни, которая часто не совпадает с реальной. Я думаю, что Медведчук убеждал Путина, мол, есть шансы надурить украинцев и каким-то образом прорваться к власти, после чего играть по тем правилам, которые хочет президент России. Мне кажется, что после статьи Путина, после многих его заявлений эта иллюзия уже исчезла, и в Кремле понимают, что нет возможности у пророссийских сил вернуться к власти в Украине. Какое-то влияние у Медведчука остается, понятное дело, но это все определяется конкретными вещами абсолютно. Есть деньги - есть влияние, нет их,- ситуация, соответственно, ухудшается. Все просто.

«ДС» Могут ли два крыла ОПЗЖ поделить партию без конфликта, или за бренд начнется открытая и затяжная война?

А.Г. У нас все политические проекты персонализированы. Из них в нынешнем созыве парламента только «Батькивщина» как была «Батькивщиной», так ею и осталась. Это партия, которая пронесла свое название и не была создана под выборы. Все остальные - «Слуга народа», «ЕС», ОПЗЖ, «Голос» - созданы или переименованы буквально перед выборами. То есть для разных частей ОПЗЖ поменять вывеску и сделать ребрендинг - вообще не проблема. Разойдутся, и в одной части будет Бойко лицом, а в другой Медведчук или Кива, или Рабинович. Может, они еще как-то между собой поделятся, или сойдутся с кем-то еще, есть же проекты Колесникова, Мураева, и так далее.

Кстати, в «Слуге народа» есть целый список политиков, которые при определенных раскладах перед следующими выборами могут отколоться и объединиться в проект, который ориентируется на электорат юго-востока.

«ДС» Вмешается ли Россия в партийный конфликт ОПЗЖ, ведь она не единожды способствовала прекращению ссор в лояльной Кремлю партии?

А.Г. Это зависит от того, захочет ли Россия играть в накачивание политических проектов, которые перспективы не имеют. Без Крыма, без Донбасса пророссийский спектр провисает чисто электорально, да и нахождение ОПЗЖ в оппозиции не придает уверенности электорату. Ты голосуешь, голосуешь за них, а они все никак не приходят к власти. Может произойти то, что случилось в 2014 году, когда избиратели юго-востока не пришли на выборы, потому что не видели никакого смысла голосовать, подумав, что все равно ничего не поменяется.

Анализируют ли это все в Москве - не знаю. Понятно, что у партийцев ОПЗЖ есть интересы в России, это касается и группы Бойко-Левочкина. Захотят ли в Кремле использовать это и тушить разгорающийся конфликт? Могут захотеть, конечно. Вместе с тем у России много своих проблем, которые она должна решать: те же выборы в Думу, и неизвестно, дойдут ли у них руки до «украинских товарищей».