Позитив недели. Наша армия вооружилась «Вербой», которая гораздо сильнее «Града»

Систему залпового огня "Верба" разработало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ). Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезарядку в автоматическом режиме.

Боекомплект "Вербы" состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает 10 минут. Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от КрАЗ это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность на поле боя.

"Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковую установку усовершенствовали. "Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизирована. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи", - отметил директор ХКБМ Яков Мормило.

Масса новой системы достигает почти 20 тонн, она способна развивать скорость до 85 км/ч. Известно также, что "Верба" ​​может иметь и бронированную версию с кабиной от бронеавтомобиля "Раптор" и защитой основных систем автомобиля. Автоматизация "Вербы" достигла такого уровня, что экипажу можно будет работать в боевых условиях, не выходя из кабины: приехали, нажали несколько кнопок в кабине, поразили цели противника и поехали. При этом новая система выравнивания и стабилизации платформы позволяет значительно повысить точность огня.

По сравнению с "Градом", РСЗО "Верба" ​​в шесть раз быстрее определяет координаты, в пять раз быстрее наводится, а после стрельбы в считанные секунды может сменить позицию, что позволит избегать прилетов в ответ. Процесс же перезарядки установки сократился в семь раз.

"Верба" ​​на 80% состоит из отечественных составляющих, а от старого "Града" осталась только пусковая установка и была сохранена механическая система управления огнем, которую можно будет задействовать в случае внештатных ситуаций.

В Украине стартовала программа обучения для развития систем вооружения

Руководители государственных оборонных предприятий и топ-менеджмент Укроборонпрома начали обучение в Стратегической программе Киево-Могилянской Бизнес Школы (kmbs) для развития системы вооружения Украины. Программа разработана kmbs при содействии Министерства обороны Великобритании. Обучение будет проходить в течение 6 месяцев.

В основе программы - методология дизайна государственных систем и бизнес-экосистем, а также пятилетний опыт kmbs в обеспечении профессионального развития государственного руководства высшего уровня в секторе безопасности и обороны.

Во время обучения участники смогут перенять опыт развития инноваций и взаимодействия со стейкхолдерами партнеров программы из Министерства обороны Великобритании, а также изучать успешный опыт систем развития вооружения других стран. Привлечение большого круга стейкхолдеров в процесс будет способствовать внедрению интегрированного и сфокусированного подхода к развитию технологического и экономического потенциала оборонной промышленности Украины.

На вооружение ВСУ принята современная РЛС "Феникс-1"

Трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", разработанная специалистами Казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Тарана.

Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 "Пеликан" для ее применения в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Информация, полученная из таких РЛС, будет поступать на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" ВСУ эффективнее.

Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.

80К6КС1, по сравнению со старыми смотровыми РЛС, имеет значительно большую дальность обзора, точность, скорость обработки информации, устойчивость к помехам и может обрабатывать в десятки раз больше целей.

Европарламент принял жесткую резолюцию по России

Европарламент поддержал жесткий доклад о будущем отношений Евросоюза с Российской Федерацией. Текст одобрили 494 голосами "за", 103 "против", 72 депутатов воздержались.

В сообщении, опубликованном Европарламентом, приводятся ключевые его положения: различать российские власти и российский народ, поддерживать демократические тенденции в России и гражданское общество, но быть готовыми применять санкции, противодействовать потоку грязных денег из России и избавляться от энергозависимости.

Парламентарии призывают ЕС противодействовать агрессивной политике нынешней РФ, и при этом работать над основой для сотрудничества с демократической Россией в будущем. Нынешнюю власть РФ называют "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой "пожизненным" президентом в окружении олигархов".

Парламентарии призывают к партнерству с США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса России и Китаю и их попыткам ослаблять демократию в мире и дестабилизировать Европу. Это должно включать санкции, меры борьбы с "грязными" деньгами и поддержку гражданского общества.

ЕС призывают продолжить поддержку стран "Восточного партнерства", в том числе Украины. Парламент также требует уменьшить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, как минимум на время, пока Владимир Путин находится у власти. "Документ хороший, Украина его оценивает положительно", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим также, что Совет национальной безопасности и обороны Украины пригрозил санкциями иностранцам за участие в российских выборах в Государственную Думу на временно оккупированных РФ территориях.

Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2

В настоящее время в арсенале Вооруженных сил Украины имеется два комплекса (12 летательных аппаратов) оперативно-тактических беспилотных летальных аппаратов турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем Украина планирует пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства.

Залужный также отметил, что приобретением "Байрактаров" дело не заканчивается. Сейчас изучается методика использования этих аппаратов.