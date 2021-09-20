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Позитив недели. Наша армия вооружилась «Вербой», которая гораздо сильнее «Града»
08:11 20.09.2021 |
Систему залпового огня "Верба" разработало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ). Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезарядку в автоматическом режиме.
Боекомплект "Вербы" состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает 10 минут. Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность. Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от КрАЗ это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность на поле боя.
"Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковую установку усовершенствовали. "Мы воплотили уникальные технические решения, которые позволили превзойти "Грады". Так, время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизирована. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи", - отметил директор ХКБМ Яков Мормило.
Масса новой системы достигает почти 20 тонн, она способна развивать скорость до 85 км/ч. Известно также, что "Верба" может иметь и бронированную версию с кабиной от бронеавтомобиля "Раптор" и защитой основных систем автомобиля. Автоматизация "Вербы" достигла такого уровня, что экипажу можно будет работать в боевых условиях, не выходя из кабины: приехали, нажали несколько кнопок в кабине, поразили цели противника и поехали. При этом новая система выравнивания и стабилизации платформы позволяет значительно повысить точность огня.
По сравнению с "Градом", РСЗО "Верба" в шесть раз быстрее определяет координаты, в пять раз быстрее наводится, а после стрельбы в считанные секунды может сменить позицию, что позволит избегать прилетов в ответ. Процесс же перезарядки установки сократился в семь раз.
"Верба" на 80% состоит из отечественных составляющих, а от старого "Града" осталась только пусковая установка и была сохранена механическая система управления огнем, которую можно будет задействовать в случае внештатных ситуаций.
В Украине стартовала программа обучения для развития систем вооружения
Руководители государственных оборонных предприятий и топ-менеджмент Укроборонпрома начали обучение в Стратегической программе Киево-Могилянской Бизнес Школы (kmbs) для развития системы вооружения Украины. Программа разработана kmbs при содействии Министерства обороны Великобритании. Обучение будет проходить в течение 6 месяцев.
В основе программы - методология дизайна государственных систем и бизнес-экосистем, а также пятилетний опыт kmbs в обеспечении профессионального развития государственного руководства высшего уровня в секторе безопасности и обороны.
Во время обучения участники смогут перенять опыт развития инноваций и взаимодействия со стейкхолдерами партнеров программы из Министерства обороны Великобритании, а также изучать успешный опыт систем развития вооружения других стран. Привлечение большого круга стейкхолдеров в процесс будет способствовать внедрению интегрированного и сфокусированного подхода к развитию технологического и экономического потенциала оборонной промышленности Украины.
На вооружение ВСУ принята современная РЛС "Феникс-1"
Трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", разработанная специалистами Казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Тарана.
Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 "Пеликан" для ее применения в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Информация, полученная из таких РЛС, будет поступать на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" ВСУ эффективнее.
Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех.
80К6КС1, по сравнению со старыми смотровыми РЛС, имеет значительно большую дальность обзора, точность, скорость обработки информации, устойчивость к помехам и может обрабатывать в десятки раз больше целей.
Европарламент принял жесткую резолюцию по России
Европарламент поддержал жесткий доклад о будущем отношений Евросоюза с Российской Федерацией. Текст одобрили 494 голосами "за", 103 "против", 72 депутатов воздержались.
В сообщении, опубликованном Европарламентом, приводятся ключевые его положения: различать российские власти и российский народ, поддерживать демократические тенденции в России и гражданское общество, но быть готовыми применять санкции, противодействовать потоку грязных денег из России и избавляться от энергозависимости.
Парламентарии призывают ЕС противодействовать агрессивной политике нынешней РФ, и при этом работать над основой для сотрудничества с демократической Россией в будущем. Нынешнюю власть РФ называют "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой "пожизненным" президентом в окружении олигархов".
Парламентарии призывают к партнерству с США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса России и Китаю и их попыткам ослаблять демократию в мире и дестабилизировать Европу. Это должно включать санкции, меры борьбы с "грязными" деньгами и поддержку гражданского общества.
ЕС призывают продолжить поддержку стран "Восточного партнерства", в том числе Украины. Парламент также требует уменьшить энергозависимость стран ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, как минимум на время, пока Владимир Путин находится у власти. "Документ хороший, Украина его оценивает положительно", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Отметим также, что Совет национальной безопасности и обороны Украины пригрозил санкциями иностранцам за участие в российских выборах в Государственную Думу на временно оккупированных РФ территориях.
Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
В настоящее время в арсенале Вооруженных сил Украины имеется два комплекса (12 летательных аппаратов) оперативно-тактических беспилотных летальных аппаратов турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Один комплекс был приобретен в этом году по заказу Министерства обороны. Кроме того, для нужд Вооруженных сил в 2021-2022 гг. планируется приобрести еще четыре таких комплекса. В будущем Украина планирует пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства.
Залужный также отметил, что приобретением "Байрактаров" дело не заканчивается. Сейчас изучается методика использования этих аппаратов.
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