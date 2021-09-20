Добро пожаловать в Сибирь. Как жители ОРДЛО спасут депрессивную Россию

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Предвыборное напряжение на фронте

Центральным событием прошлой недели в оккупации стало, конечно же, голосование на выборах в российскую Госдуму, к которому Кремль впервые привлек жителей оккупированных районов Донетчины и Луганщины, имеющих паспорта России. Хотя вся эта думская лихорадка оккупационных "властей", продолжающаяся с конца лета, совершенно не снизила напряженность на донбасском фронте. Так, за первые две недели сентября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали примерно на треть больше нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения, чем в августе. По данным же штаба ООС, за это время на Донбассе погибли четверо украинских армейцев и свыше 30-ти бойцов ВСУ получили ранения.

А утром 16 сентября, всего за день до старта организованного вывоза жителей ОРДЛО на избирательные участки в соседнюю Ростовскую область РФ, российские оккупанты обстреляли город Счастье. В результате был ранен осколком от мины калибра 82 мм глава Счастьинской военно-гражданской администрации Александр Дунец - он прибыл осмотреть последствия произошедшего часом ранее обстрела многоквартирного жилого дома в этом прифронтовом городе Луганской области.

В общем, говорить о том, что российские выборы благотворно сказались на снижении эскалации в российско-украинской войне, не приходится. Более того, огневая активность обоих оккупационных корпусов ВС РФ, дислоцированных на территории ОРДЛО, была, видимо, специально санкционирована Москвой с простой целью - дополнительно нагнать информационного шума вокруг донбасской темы с тиражированием пропагандистских фейков об ответках "киевской хунты" по "народу Донбасса", дабы этим мобилизовать внутрироссийский электорат пропутинского толка для его прихода на избирательные участки 17-19 сентября. Ну а максимальная мобилизация на голосование в Госдуму всего ватничества на оккупированных территориях шла уже в качестве бонуса.

Лихорадочный подъем явки

Тем не менее российские оккупационные администрации и в ОРДО, и в ОРЛО как с цепи сорвались, желая показать свое рвение перед Путиным во имя торжества на выборах его партии власти "Единая Россия". Всех местных бюджетников и студентов, обладающих российскими паспортами, еще 17 сентября массово освобождали от работы и учебы и организованно вывозили в принудительном порядке на голосование в приграничные районы Ростовской области, изрядно повысив там явку избирателей.

Например, лишь в одном из подобных районов - Тарасовском - в пятницу на 12:00 явка уже превысила 30%. Причем без присутствия каких-либо официальных наблюдателей на участках, ведь, как ни смешно это звучит, российское законодательство ограничивает наблюдение за выборами в приграничной зоне. Всего же только "власти" ОРДО отрапортовали о вывозе на голосование местных жителей с помощью 825-ти автобусов и 12-ти электричек.

По оценкам аналитиков "Восточной правозащитной группы", за три дня голосования в Госдуму перевозчики из всех ОРДЛО смогут перевезти 140-170 тысяч человек. Плюс еще чуть более 100 тыс. местных с российскими паспортами, которые зарегистрировались для дистанционного электронного голосования. Итого: максимум около 300 тысяч дополнительных голосов из оккупации, что для "единоросов" особой погоды в итоге не сыграет, а мороки и последствий - с лихвой, вплоть до актуализации вопроса о признании из-за этого нелегитимности всех нынешних думских выборов.

Добро пожаловать в Сибирь

Одним словом, предполагаемая многими цель ускоренной российской паспортизации ОРДЛО - помочь с накруткой электорального результата на выборах-2021 в Госдуму в интересах "Единой России" - оказалась откровенно недостижимой. Однако данный фактор изначально являлся лишь побочным, а не ключевым. Кроме же содействия привычной тактике Путина по "повышению ставок" в большой геополитической игре выдача паспортов РФ максимальному количеству жителей оккупированной части украинского Донбасса имеет вполне прагматичную задачу - помочь своим самым депрессивным регионам.

13 сентября МВД РФ объявило об инициативе включить жителей ОРДЛО в российскую государственную программу переселения соотечественников, которая предлагает желающим переселиться в приоритетные для правительства России регионы льготы, пособие, работу и в некоторых случаях даже жилье. Потому как, по признанию самих российских чиновников, количество желающих воспользоваться этой программой из соотечественников из-за рубежа с каждым годом снижается: если в 2018 г. таким образом в РФ прибыло 107,7 тыс. человек, то за 8 месяцев 2020-го - только 40,5 тыс.

На 2021 г. определены приоритетными следующие регионы: Амурский край, Забайкальский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области. И особо востребованы там как раз характерные для Донбасса профессии: шахтер, металлург, токарь и так далее. То есть те специальности, по которым в ОРДЛО сейчас не найти работы, а если и найти, то с обязательной задолженностью по зарплате. Но участие в этой программе - это, по сути, билет в один конец, поскольку она обязывает участника, прожившего на территории России минимум 2 года и желающего покинуть страну, возместить все средства, потраченные государством на его интеграцию в общество на своей территории.

Потому-то вдруг так взбеленился "советник главы ЛНР" Пасечника и "представитель ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Мирошник, заявив буквально следующее: "От хорошей жизни никто не уезжает, поэтому понятно, что хорошо бы навести порядок у себя. Усилия России были бы гораздо более цельными, если бы были направлены на создание новых рабочих мест на территории "ДНР" и "ЛНР", там, где люди выросли, где у них семьи, где они привыкли жить и работать. Мы бы хотели, чтобы именно край Донбасса был процветающим, и именно там люди находили возможность для самореализации, в том числе и в плане получения рабочих мест".

Впрочем, коллаборант Мирошник постоянно проживает последние годы в Москве, ему освоение Амурского края не грозит. Ну а логика Кремля здесь такая: в оккупированных районах Донбасса лучше не открывать новые рабочие места, а закрывать старые, уничтожая по максимуму у людей желание там жить. Иначе кто будет спасать Сибирь и "поднимать с колен" Колыму с Камчаткой? Запуганные репрессиями во время оккупации и постоянно сводящие концы с концами изголодавшиеся жители ОРДЛО - идеальный для этой задачи человеческий ресурс.