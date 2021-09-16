Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности

Юрий Вишневский / Деловая столица

Для борьбы с массовыми акциями против капитуляции власть намерена запретить "пропаганду войны" и "провоцирование массовых волнений".

Кабмин одобрил проект Стратегии информационной безопасности. Этот документ был разработан во исполнение указа Владимира Зеленского от 14 сентября 2020 г. Правда, в указе говорилось, что Кабмин должен подать проект стратегии на рассмотрение СНБО в шестимесячный срок. Но, как видим, на написание и согласование с Банковой 17-страничного текста понадобилось не полгода, а целый год.

Конечно, это не главное, лишь бы документ был хороший. Однако стратегия получилась не просто плохая, а опасная. Она внедряет путинский антиукраинский нарратив о том, что майданы - это зло. И совершенно по-путински ставит задачу бороться с правдой.

Подчеркнем, что в документе есть много правильного, необходимого в условиях информационной войны с Россией. Однако это правильное фактически используется как прикрытие для вредоносного содержания.

Стратегия дискредитации майданов

Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года. Как известно, в 2024-м должны состояться очередные президентские и парламентские выборы, а в 2025-м - местные. Целью стратегии названа, в частности, «поддержка информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности». И как же эта цель будет достигаться?

А вот как. В стратегии запланировано «сделать невозможным свободный оборот информационной продукции (печатной и электронной), которая содержит пропаганду войны, национальной и религиозной розни, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, провоцирует массовые волнения».

Это как раз живописный пример, как правильные слова (о защите суверенитета и территориальной целостности) используются для прикрытия путинских нарративов. Совершенно очевидно, что в условиях войны с Россией запретить «пропаганду войны» - это фактически закрыть рот всем, кто поддерживает украинскую армию. Это нужно только Путину, коллаборантам и сторонникам капитуляции.

Также совершенно очевидно, что запретить информацию, которая «провоцирует массовые волнения», - такое не мог бы написать человек, который был на Майдане. Это нарратив Антимайдана. Его многие годы внедряют Путин в России и Лукашенко в Беларуси, у нас пытался внедрить Янукович - и вот теперь тем же занялся Зеленский. Подчеркнем, что он хочет утвердить эту стратегию решением СНБО.

Представим после этого любой митинг в Киеве под лозунгом «Нет капитуляции!». СНБО сможет всех его участников объявить дважды агентами Кремля: во-первых, они пропагандируют войну, вместо того чтобы согласиться на капитуляцию, и во-вторых, они провоцируют массовые волнения. То есть под маркой защиты информационной безопасности Банковая сможет навязывать народу капитуляцию и давить любые протесты.

Если бы Зеленский в самом деле хотел бороться с путинскими нарративами, то он поставил бы задачей запрещать не ту информацию, которая «содержит пропаганду войны» и «провоцирует массовые волнения», а ту, которая содержит пропаганду капитуляции и провоцирует силовое подавление массовых протестов. Но ждать этого от Зеленского, конечно же, глупо.

Стратегия борьбы с правдой

Вся стратегия проникнута духом борьбы с инакомыслием и навязывания обществу своего мнения. В некоторых местах документа это проявляется в откровенно диктаторских замашках.

Например, разъясняя значение термина «информационная безопасность Украины», стратегия говорит о борьбе с вредом, который наносит «несанкционированное распространение, использование и нарушение целостности информации». Тут не написано, что речь идет только об информации с ограниченным доступом. Нет, речь идет именно о любой информации: если она распространяется и используется несанкционированно, то это, оказывается, подрывает информационную безопасность. Такая норма - это тоталитаризм чистейшей воды и прямое нарушение Конституции Украины.

Особенно умиляет упоминание о «нарушении целостности информации». Это не что иное как пресловутое «вырывание из контекста», на которое так часто жалуются «слуги народа». То есть даже цитирование представителей власти будет расцениваться как подрыв информационной безопасности, если эти цитаты будут выставлять власть в негативном свете.

Вот еще одно поразительное разъяснение: «информационная угроза - потенциально или реально негативное событие, процесс, явление, которое через информационное влияние на человека, общество и государство может прямо или непосредственно нанести вред его интересам и обеспечению национальной безопасности и обороны Украины». При желании под это определение можно подвести абсолютно что угодно: любое журналистское расследование, критическую публикацию или просто высказывание оппозиционера.

И власть именно так и намерена поступать. В случае внутриполитического кризиса планируются «кризисные коммуникации - комплекс скоординированных коммуникационных мер, которые осуществляются государственными органами Украины в кризисной ситуации с целью обеспечения доступа украинских граждан, международных партнеров и общественности к достоверной информации для формирования их благоприятного отношения и поведения ради преодоления негативных последствий, вызванных кризисом, и защиты репутации Украины и ее интересов».

То есть, если власть совершит ошибки, которые вызовут недовольство граждан и политический кризис, то она не собирается их исправлять. Она собирается объявлять информацию о своих ошибках недостоверной и навязывать гражданам якобы «достоверную информацию», чтобы добиться от них «благоприятного отношения и поведения».

С точки зрения журналистов

Еще в стратегии много критики в адрес журналистов и медиа. И совершенно нет критики в адрес власти. Это означает, что власть собирается установить для всех правила игры, а для себя сделать исключение из правил. Но как раз это - самый сильный удар по доверию к власти.

Например, стратегия справедливо относит к негативным факторам «координированное распространение недостоверной информации». Однако в документе нет ни одного мероприятия, призванного обезопасить украинцев от координированного распространения неправды властью. Один из вопиющих примеров - это «Вагнергейт», где неправду целый год распространяло высшее руководство страны.

Или вот еще цитата из стратегии: «Деструктивная пропаганда... разжигает вражду, провоцирует конфликты, подрывает общественное единство. Часто для этого используются манипуляции, эмоциональное нагнетание и целостные дезинформационные кампании». Любой журналист тут, наверное, мог бы сказать: о, это же точное описание того, чем на Банковой занимается известный специалист Подоляк. Последний договорился до обвинений даже в адрес американской телекомпании CNN, мол, она озвучила «перевод на английский старой российской дезинформации». Такими заявлениями Банковая топит в грязи имидж Украины в мировых медиа.

И возвращаясь к теме «пропаганды войны», необходимо подчеркнуть: компонентой войны с Россией является информационная война. Стратегия информационной безопасности - это документ, в котором очень многие фразы звучат как откровенная пропаганда информационной войны с Россией. Например, в число направлений реализации стратегии включена «реализация превентивных информационных и психологических операций, информационных и других мер обороны государства с целью предотвращения, сдерживания и отпора вооруженной агрессии против Украины». Также есть пункты, в которых говорится фактически о том, как нужно вести информационную войну на оккупированных территориях.

Складывается впечатление, что стратегию писали два автора (ну или два коллектива): один - украинский патриот, а другой - пропутинский антимайдановец. Поэтому документ получился шизофренический. И после утверждения его указом Зеленского в таком же раздвоенном состоянии закрепится вся сфера информационной безопасности. Одна половина будет защищать интересы Украины, а другая - по темникам Подоляка прославлять власть и обливать грязью любые акции протеста.

