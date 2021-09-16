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«Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ
17:22 16.09.2021 |
Резолюция Европарламента, в которой предлагают ключевые позиции в отношениях ЕС с Россией, призывает ЕС быть готовым останавливать Россию от дальнейшей агрессии более жесткими санкциями и избавляться от зависимости от российских энергоресурсов. В том числе призывают не допустить запуска газопровода "Северный поток-2".
Об этом говорится в опубликованном тексте резолюции, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Ее одобрили 494 голосами "за", 103 "против". 72 депутатов воздержались.
Большой блок документа посвящен действиям России, подрывающим безопасность в Европе, в том числе в контексте агрессии против Украины.
Парламентарии призывают обратить внимание на последнюю Стратегию национальной обороны РФ, которая официально признает антизападный вектор российской политики и подчеркивает фундаментальную и системную несовместимость социально-политических систем России и Запада.
"ЕС должен четко дать понять, что" бизнеса как обычно "с Россией быть не может, пока она не прекратит свою агрессивную политику и гибридную агрессию против ЕС, стран-членов и стран "Восточного партнерства" и пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины в рамках их международно признанных границ. ЕС должен позаботиться, чтобы санкции оставались, пока РФ не выполнит условия для их отмены, и должен рассмотреть возможность продолжать их раз в год, а не раз в 6 месяцев ", - отмечается в тексте.
Парламентарии отмечают, что ЕС вместе с НАТО и международными партнерами должен сдерживать Россию для сохранения мира и стабильности в Европе и за ее пределами, усиливая собственные оборонные способности и оказывая давление на российские власти, чтобы РФ не вмешивалась в дела восточных и южных соседей ЕС.
Отмечается, что ЕС должен быть готов призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы сдерживать власть РФ от дальнейшей агрессии, и постепенно прекратить импорт российского природного газа и нефти, если Кремль не прекратит угрозы против стран-членов ЕС и военную агрессию против стран "Восточного партнерства". Для повышения энергетической безопасности призывают синхронизировать электросети всех стран-членов и не допускать новой экспансии российской ядерной энергетики в ЕС.
"ЕС должен создать четкую стратегию, как положить конец своей зависимости от российского газа, нефти и сырья, в частности железа, стали, алюминия и никеля, и увеличивать свою энергонезависимость - по крайней мере на время, пока Путин остается у власти", - призывают депутаты.
Отдельно отмечается, что российский газопровод "Северный поток-2" вредит европейской солидарности и только увеличивает зависимость ЕС от российского газа и вопросы безопасности риски для Украины.
"Строительство "Северного потока-2"... должно быть немедленно остановлено и он не должен вводиться в эксплуатацию, даже если строительство завершится", - подчеркивают евродепутаты.
Отдельно упоминают противоправную оккупацию и незаконную аннексию Крыма и де-факто оккупацию части Донецкой и Луганской областей и нарушение прав человека на этих территориях, в том числе последние аресты крымских татар, и призывают блок оказывать давление на Россию через международные организации, а также способствовать работе Крымской платформы.
Парламентарии призывают требовать от России конструктивно взаимодействовать в Нормандском формате, выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей. В том числе призывают исследовать возможность трансатлантического сотрудничества в этом вопросе.
Также призывают расширить объем санкций за нелегальную выдачу российских паспортов и организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму, и "увеличивать цену для России" за блокирование выполнения "Минска" и прогресса в Нормандском формате, координируя действия с США, Британией, Канадой и другими партнерами, а также ликвидировать лазейки, позволяющие обходить действующие санкции.
Депутаты призывают разведку стран ЕС усилить сотрудничество, чтобы систематически разоблачать недружественные действия России, в частности эффективнее мешать российским спецслужбам действовать на территории стран ЕС, и работать с партнерами над новыми мерами по сдерживанию спонсируемого Кремлем терроризма. "ЕС должен инвестировать в проекты, которые усилят его безопасность и общую способность в военной сфере, кибербезопасности и энергетике", - говорится в тексте.
Отмечается необходимость противодействовать русскоязычной пропаганде и дезинформации в самой России, странах "Восточного партнерства" и самому ЕС путем поддержки независимых СМИ и запуска полноценного российского вещателя, что будет работать 24/7.
Отдельно упоминается проблема российского влияния на Западных Балканах и поддержка Путиным режима Александра Лукашенко в Беларуси. "ЕС и страны-члены должны четко дать понять, что не примут никаких попыток включить Беларусь в состав России, поскольку это будет сделано против воли белорусского народа и переговоры будет вести нелегитимный лидер", - отмечают депутаты.
Парламентарии призывают ЕС признавать европейские устремления своих стран-соседей и отвергать политику России о разделении на сферы влияния, дальше поддерживать демократические преобразования в странах "Восточного партнерства" и усиливать сотрудничество с ними.
Как уже сообщалось, также в документе призывают бороться с "грязными средствами" из России и разоблачать ресурсы и финансовые активы связанных с режимом автократов и олигархов, которые спрятаны в странах-членах ЕС, а также - поддерживать российское гражданское общество.
"ЕС должен принимать во внимание различные возможные сценарии развития отношений ЕС и России, как и ситуации в России. ЕС должен иметь видение и стратегию будущих отношений со свободной, мирной, демократической Россией, которая будет уважать международное право и принципы добрососедства", - отмечается в резолюции.
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