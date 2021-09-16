У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Запад не помогает Украине, жалуется Владимир Зеленский. Но украинская экономика очень легко прошла кризис лишь благодаря поддержке западных партнеров.

Евросоюз снова дал Украине денег. Теперь 600 млн евро. И сделал это, несмотря на жалобы украинской власти о том, что Запад нам не помогает.

Парадокс.

У президента Владимира Зеленского высокий рейтинг. Несмотря на лютый непрофессионализм всех вокруг, толпы крепких хозяйственников "я от Азарова", депутатов-мажоров, и коронакризис в стране.

Тоже парадокс?

На самом деле, один и тот же парадокс. Потому что у президента действительно высокий рейтинг. И он легко бы выиграл выборы, проводись они сейчас. И как бы оппозиция не кричала про "зубожіння", но де-факто его нет. Большая часть людей в стране не почувствовала кризис. Средняя зарплата продолжила расти. Пострадала лишь узкая прослойка людей, которые связаны со сферой услуг и страдали от карантина. Все.

В среднем украинцы живут лучше, чем когда-либо (средняя зарплата на самом высоком уровне за всю историю, продолжительность жизни на самом высоком уровне за всю историю), и тут можно спорить только о том, самый ли это лучший период, или в 2008-м и 2013-м было чуть лучше.

Холодильник пока побеждает телевизор (интернет, надписи на заборах), есть деньги строить дороги, радуя таксистов от Херсона до Харькова. Не только инвесторы оценивают макроэкономическую ситуацию в Украине как позитивную (а они оценивают), но и люди не чувствуют проблем в экономике. А реальные доходы продолжают расти, даже несмотря на рост инфляции.

Украинская экономика очень легко прошла кризис. И пока люди не чувствуют экономических проблем, то у президента все хорошо с рейтингом. А случаи со всякими депутатами легко списываются на "добрый царь, плохие бояре".

И это происходит не потому, что в Украине реализуется какая-то гениальная экономическая стратегия. А благодаря поддержке Запада. Которая разделяется на две части.

Первая - благодаря реформам, которые были проведены после Майдана под давлением и с помощью кредиторов. Что сделало нашу экономику более устойчивой и позволило пройти кризис, например, без значительной девальвации.

Вторая - благодаря финансовой поддержке Запада во время кризиса. Да, той самой поддержке, которой "а-ля не было", по словам украинских властей во время кризиса.

В 2020 году было два ключевых момента, когда украинская экономика висела на волоске, и холодильник мог бы почувствовать кризис.

Первый - лето 2020 года. Момент паники на мировых рынках. Когда казалось, что коронакризис разрушит мировую экономику. Именно тогда Украина получила первый транш по программе МВФ в размере $2,1 млрд. Деньги и факт сотрудничества моментально успокоили инвесторов, спекулянтов и просто бизнес, что стабилизировало ситуацию на валютном рынке. Гривня не ушла в пике и не породила волну ненависти к власти, как случается каждый раз, когда гривна девальвирует сильно. В итоге отделались легким испугом.

И второй критический момент - ноябрь-декабрь 2020 года. Когда правительство не находило денег для выполнения бюджета. Именно в тот момент, пусть Украина и не сделала ничего по программе МВФ, Фонд дал сигнал приездом миссии, что позволило Украине получить деньги ЕС, Мирового банка и снова занимать у инвесторов. В итоге дефицит бюджета был профинансирован, и все выплаты были осуществлены. Люди опять почти ничего не заметили, празднуя Новый год в хорошем настроении.

Да и в этом году Украине прощают многое. Закрывают глаза на игры с тарифами, списывая это на временную меру борьбы с коронакризисом. Тем более, реформа Нафтогаза очистила компанию и дала запас прочности для того, чтобы пройти текущий период сознательной убыточности. Да и на многое другое закрывают глаза. И ЕС, и Мировой банк, и МВФ снова дают деньги (шутка ли, их общая помощь составит $5 млрд в этом году), инвесторы готовы покупать украинский долг. В итоге холодильник полный, дороги будут строиться, люди не будут включать режим ненависти к первому лицу.

В итоге высокий рейтинг президента, похоже, основан на финансовой поддержке Запада (и на в целом позитивной ситуации в мире, где напечатали ну очень много денег, и они лезут из всех щелей). Но, при этом президент обвиняет Запад в том, что он не помогает Украине. Парадокс.

И главное - не заиграться в эту игру, ведь когда погода на внешнем рынке поменяется, или головокружение от успеха заставит сделать какую-то глупость, потеряв поддержку Запада, то это может отразиться и на холодильнике. А он ничего не прощает. Порошенко не даст соврать.