Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру

Юрий Вишневский / Деловая столица

Владимир Зеленский готов на новые уступки Кремлю ради скорейшего проведения саммита "Нормандской четверки", пока Ангела Меркель еще канцлер Германии.

Сенсационную новость сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш. Он рассказал, что Украина настаивает (!) на имплементации «формулы Штайнмайера», а Россия сопротивляется и вместо этого добивается обсуждения в ТКГ «плана действий» ОРДЛО.

До сих пор все было наоборот. Россия настаивала на имплементации «формулы Штайнмайера», а Украина сопротивлялась. Но за последние дни, похоже, концепция опять поменялась. Пока секретарь СНБО Алексей Данилов отвлекал нас сказками о переходе на латиницу, Банковая пошла навстречу Кремлю. А Кремль стал демонстрировать, что ему этого мало, и требует еще больших уступок.

Уступки ради саммита

Приведем дословно рассказ Гармаша о заседании ТКГ в режиме видеоконференции 14 сентября: «Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штанмайера". На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы. Последнее понятно - обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субъектности на переговорах, хотя они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже восьмой год. Но то, что они так демонстративно "забивают" на "формулу Штанмайера", к принятию которой призывают Берлин и Париж, - это уже привет Европе».

Раньше «формула Штайнмайера» никогда не была нашим требованием, а теперь вдруг стала. Что же произошло?

Неделю назад, 8 сентября, состоялась видеоконференция советников лидеров стран «Нормандской четверки». Об этом 9 сентября сообщил на брифинге наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал ее одной фразой: «Некоторое движение на "нормандском" треке восстановилось после завершения лета». Кроме того, Кулеба сообщил, что продолжается подготовка встречи министров иностранных дел стран «Нормандской четверки». «Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату», - добавил он.

Нелишне привести и российскую версию события. Агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщило, что видеоконференция советников лидеров стран «Нормандской четверки» 8 сентября состоялась по просьбе Германии. И что там обсуждалась возможность проведения саммита глав государств «Нормандской четверки». «Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе», - сказал источник. Он отметил, что накануне переговоров участники обменялись проектами итоговых документов, и Россия «прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу Минских соглашений».

Конечно, информации из Кремля доверять нельзя. Но уже 10 сентября о предстоящем саммите рассказал Зеленский на форуме YES в Киеве. Он заявил, что хотел бы провести «предметный» саммит лидеров стран «Нормандской четверки», который «закончился бы конкретными результатами и максимально приблизил прекращение войны на Донбассе и деоккупацию украинских территорий».

Рассказал Зеленский и о своих действиях для достижения этой цели. «Не все движется вперед так быстро, как я хотел бы, и, как мне кажется, Россия не хочет. Они не видят в этом смысла - решить вопрос и быстро закончить войну. И это уже мои проблемы - что я могу сделать, как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации наших территорий. Потому что просто фразами, запугиванием, криками, угрозами мы ничего не достигнем. Мне нужен результат», - подчеркнул он.

Тут есть два печальных момента с точки зрения украинских интересов. Во-первых, если Зеленский говорит о том, что ему нужен результат и что он будет добиваться его не запугиванием, криками, угрозами, то это звучит как готовность пойти на очень серьезные уступки.

Во-вторых, ситуация выглядит так, что саммит лидеров стран «Нормандской четверки» нужен Зеленскому, а не Путину. Причем Зеленский хочет успеть провести его, пока Ангела Меркель остается на посту канцлера. 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство. И в любом случае его возглавит не Меркель.

Но если Зеленский спешит и саммит нужен ему, а не Путину, то Кремль получает двойное преимущество. И он может требовать от Банковой двойных уступок. Именно это и произошло в ТКГ 14 сентября.

Игра длиной в два года

Чтобы понимать игру, которую Путин навязал Зеленскому, нужно вспомнить, что рассказывал сам Зеленский два года назад. 1 октября 2019 г. он сообщил, что Украина согласовала «формулу Штайнмайера». Он отметил, что «формула Штайнмайера» стала самой большой страшилкой в Украине. Он разъяснил, что это механизм, согласно которому временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (так называемый закон об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе при условии, что местные выборы будут проведены в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

«На уточняющие вопросы по поводу сроков вывода российских войск с оккупированных территорий Донбасса и предохранителей для проведения выборов до такого вывода, Владимир Зеленский ответил, что это будет обсуждаться во время саммита в Нормандском формате», - сообщил тогда президентский сайт.

И вот что получилось 9 декабря, когда Зеленский получил-таки долгожданный саммит глав государств «Нормандской четверки»: в итоговом документе саммита не сказано ни слова о выводе российских войск и не упомянуты никакие предохранители, зато Украина взяла на себя обязательство имплементировать «формулу Штайнмайера» в свое законодательство.

Путин переиграл Зеленского - поскольку Зеленский дал себя переиграть. Россия получила от Украины документально зафиксированное обязательство Зеленского, а Украина не получила от России ничего.

Однако у Банковой оставалось поле для маневра. Каждый раз, когда Кремль напоминал об обязательстве Зеленского имплементировать «формулу Штайнмайера», Банковая говорила о первоочередности вопросов безопасности, включая вывод российских войск из ОРДЛО и восстановление контроля Украины над государственной границей с Россией. Короче, хотя Путин два года назад обманул Зеленского и получил преимущество, но он этим преимуществом пока что так и не смог воспользоваться.

И вот теперь у Путина появилась возможность сыграть в эту игру еще раз. Опять Зеленскому нужен саммит. И 8 сентября на видеовстрече советников состоялись торги.

Разные источники сообщали, что российская сторона категорически потребовала от украинской стороны имплементации «формулы Штайнмайера». И что представители Украины якобы согласились. Этим сведениям можно было бы не доверять, но они самым наглядным образом подтвердились 14 сентября на заседании ТКГ, когда, как подчеркивает Гармаш, Украина уже сама настаивала на имплементации «формулы Штанмайера».

Путин опять переиграл Зеленского - поскольку Зеленский опять дал себе переиграть. Подчеркнем: раньше Россия требовала от нас имплементации «формулы Штанмйера», а мы требовали чего-то взамен. Теперь эта страница перевернута. Как только гении дипломатии, которые сидят на Банковой, согласились с российскими требованиями, Кремль тут же выдвинул новые требования. И 14 сентября на заседании ТКГ, как подробно рассказал Гармаш, уже украинская сторона настаивала на обсуждении имплементации «формулы Штайнмайера», а Россия отказывалась и вместо этого требовала обсуждения «плана действий» ОРДЛО.

Можно ждать, что вскоре Россия милостиво согласится: ну ладно, не хотите «плана действий» ОРДЛО - так уж и быть, давайте «формулу Штайнмайера», как и вы и предлагали. Но в любом случае Кремль потребует взамен каких-то новых уступок.

Раньше мы в обмен за «формулу Штайнмайера» могли надеяться себе что-то выторговать. Но 8 сентября все эти возможности, похоже, были обменяны на обещание саммита. И теперь мы за «формулу Штайнмайера» не получим ничего, а наоборот, останемся еще должны России.

Прекрасные торги. А о цене, которую мы заплатим за прощальный ужин Зеленского, Путина и Макрона с Меркель, мы узнаем из итогов саммита, который, судя по всему, состоится в ближайшие недели. Перед ним будет проведена встреча министров иностранных дел, подготовка к которой, как дал понять Кулеба, идет полным ходом.

Отложить ничего нельзя - Меркель ждать не будет. Возможно, кто-то захочет порисовать вокруг Банковой красные линии, но Зеленского это не остановит. Он откровенно признался: «Это уже мои проблемы - что я могу сделать... Мне нужен результат».