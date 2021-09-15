Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой

Денис Сарбей / Деловая столица

Что власть будет делать с нежеланием Совета судей двигать вперед очищение Высшего совета правосудия, «ДС» рассказал эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

«ДС» 13 сентября Совет судей избрал своих представителей в Этический совет, который является ключевым для очищения Высшего совета правосудия. О чем это говорит - судьи решили саботировать реформу или этот демарш сделан по согласованию с Офисом президента?

Р.К. Внешне это выглядит как саботаж реформы со стороны Совета судей, поскольку оснований для невыполнения им своих обязательств не было. Напротив, было необходимое количество достойных кандидатур, к которым не было замечаний. То есть могли спокойно проголосовать, ведь закон не требует какой-то специальной процедуры, кандидатов просто провалили. Более того, судьи могли выбрать только одного кандидата в члены Этического совета, и этого было бы достаточно для начала его работы, поскольку трех представителей международных организаций предложили председателю ВРУ для утверждения еще неделю назад.

«ДС» Вместо избрания представителей в Этический совет судьи решили поддержать обращение ВСП в Верховный Суд по поводу конституционности закона, который дает старт очищению органа. Может ли КС в результате обнулить реформу ВСП, как это было сделано с уголовной ответственностью за ложное декларирование?

Р.К. Конституционный Суд может признать неконституционным любой закон. Не хотелось бы прогнозировать решение КС, но, на мой взгляд, законодатель учел все замечания, которые были сделаны по комиссии по добродетели и этике, которая должна быть создана в соответствии с законом, принятым осенью 2019 года. Тогда КС признал эту структуру неконституционной, ведь орган, который действует при ВСП, а именно такой должна была быть упомянута комиссия, не может заниматься контролем за ее деятельностью. Здесь есть логика, ведь орган, который действует при каком-то другом органе, не может его же очищать. Сейчас все исправлено, и Этический совет - это независимая комиссия, которая никоим образом не зависит от ВСП. То есть замечаний к этому моменту у Конституционного Суда, скорее всего, не будет.

«ДС» Сейчас судьи затормозили начало очищения ВСП. Какие есть рычаги влияния на Совет судей, чтобы продолжить реформу, ведь он - самоуправляемый независимый орган, приказывать которому никто не может?

Р.К. Юридических рычагов действительно нет, можно только разъяснять важность этого шага, это может иметь эффект, ведь от реализации реформы зависит европейское и евроатлантическое развитие Украины. Собственно, реализация закона о ВСП является частью обязательств, которые добровольно взяла на себя Украина перед ЕС.

«ДС» То есть в арсенале - лишь убеждения и призывы позаботиться о судьбе Украины?

Р.К. Есть и другие, более сложные варианты, но они существенно затормозят реформу. Речь идет об устранении Совета судей от выполнения функций по отбору кандидатов в Этический совет в законодательном порядке. И наделение какой-то другой структуры полномочиями подавать кандидатов в Этический совет вместо Совета судей, который этого не делает, - такой вариант возможен только с привлечением Верховной Рады. Однако надеюсь, что Совет судей таки выполнит закон, ведь то, что они сделали, не соответствует этическим стандартам поведения судьи, потому что в их Этическом кодексе написано, что судьи должны быть образцом законопослушности.

«ДС» Провалив избрание представителей в Этический совет, судьи вместо этого делегировали их в комиссию по отбору кандидатов в ВККС. Почему процедура отбора в Этический совет не устроила судей, хотя к процедуре отбора в ВККС не было никаких вопросов?

Р.К. Думаю, здесь речь идет об интересе судейского сообщества в том, чтобы ВККС скорее возобновила свою работу. Ведь в системе судов достаточно много вакантных должностей, их нужно заполнить - это уменьшит нагрузку на действующих судей. Относительно Этического совета, то, пожалуй, сработало влияние на судей со стороны ВСП, который не заинтересован в реализации закона и образовании Этического совета и пытается всеми возможными способами затормозить свое обновление. Надо отметить, что ВСП - не менее важный орган, чем ВККС, потому что ВККС занимается отбором судей и их квалификационной оценкой (сейчас ее не прошли около 2000 судей), но окончательное решение об увольнении судей по результатам оценки или по иным основаниям принимает ВСП - ключевой орган в судебной системе. Именно поэтому важно, чтобы должности в нем занимали люди, к добродетели которых не возникает вопросов, а к действующему составу ВСП таких вопросов очень много.

«ДС» Что, по вашему мнению, президент Зеленский будет обещать западным послам на встрече, которая состоится 16 сентября, учитывая произошедшие события?

Р.К. Думаю, здесь речь идет не совсем об обещаниях президента. Насколько я знаю, речь идет о встрече с участием не только послов: на ней будут присутствовать и представители органов судейского самоуправления, того же Совета судей. Речь будет идти о важности вопроса отбора в Этический совет для развития страны в целом. Поэтому предполагаю, что будут обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации.