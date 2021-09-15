Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию

Юрий Васильченко / Depo.ua

Снимок трех бывших чиновников на полях форума YES Brainstorm породил конспирологическую теорию о скором появлении нового политического проекта. Ее подхватили СМИ и Телеграм-каналы, додумывая собственные подробности. Кто-то к этой тройке дорисовал мэра Киева Кличко, а кто-то еще и спикера Разумкова.

Предположение о политпроекте с участием Арсена Авакова, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана лишено всякой логики. Это не более чем хайп из-за их совместного фото. На полях этого же мероприятия фотографировались все. К примеру, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко опубликовал фотографию, на которой он, его коллега по фракции Ирина Геращенко, Аваков и Гройсман. Нардеп подписал фото в Телеграм: "БПП и "Народный фронт". Снова вместе".

Поэтому, по мнению конспирологов, к новому проекту должны присоединиться как минимум двое изображенных на фотографии депутатов из фракции Порошенко. Или еще абсурднее - Аваков, Гройсман и Яценюк приобщаются к "ЕС"...

Почему политическое объединение Яценюка, Авакова и Гройсмана - это нонсенс

У любого союза в политике должно быть несколько составляющих: персональный рейтинг участников, общая идеология, наличие сильных партийных структур, желание вкладывать ресурсы для победы такого объединения на выборах. Начнем с последнего - в ближайшее время ни президентских, ни парламентских выборов не предвидится. То есть на сегодня в принципе нет необходимости в таком союзе. Как и в капиталовложениях в его раскрутку.

Следующее - персональный рейтинг. Владимир Гройсман, единственный из этой тройки, по данным опубликованного 7 сентября опроса группы "Рейтинг", имеет 5,7%. Фамилия Яценюка давно не фигурирует в большинстве соцопросов. А президентский рейтинг Авакова не замеряют. Собственно, экс-министр и не высказывал амбиций стать президентом.

При этом кроме рейтинга существует еще и антирейтинг. У Гройсмана из этих трех он самый низкий. Яценюку за годы после отставки так и не удалось нивелировать негатив, который на нем сконцентрировался во времена премьерства. А Аваков, недавно ушедший с поста главы МВД, еще некоторое время будет иметь высокий антирейтинг, накопленный за годы руководства министерством. То есть в общую рейтинговую копилку политпроекта, если бы он состоялся, все трое суммарно принесут меньше рейтинговых баллов, чем добавят антирейтинговых.

Следующий момент - кто из них мог бы стать лидером. Триумвират? На партии сразу можно ставить крест, избиратели привыкли ассоциировать политические силы с их лидерами. Если сегодня лучшие показатели у Гройсмана, то лидером мог бы стать он. Но здесь возвращаемся к предварительно сказанному: избиратель Владимира Борисовича просто не поймет, зачем ему в таком случае Арсен и Арсений.

Далее. Кроме рейтингов лидеров есть еще рейтинги их партий и наличие или отсутствие партийных структур. Есть ли такие структуры у "Народного фронта"? Имеется в виду не на бумаге. Гройсман понемногу развивает региональные ячейки своей "Европейской стратегии", приобщает к ней различных спикеров и местных деятелей. То есть его партия развивается за пределы базовой для нее Винницкой области. А есть ли базовые регионы у Яценюка или Авакова, где бы они могли гарантировать успех совместного проекта? Ответ очевиден. Также очевидным можно считать то, что ни Аваков, ни Яценюк не вольются в именную партию Гройсмана.

Когда же пойти дальше за конспирологами и предположить, что объединяться будет не трио, а квартет с Виталием Кличко, тогда возникает логичный вопрос, зачем это Кличко. Он имеет собственный президентский рейтинг, который будет наращивать, и этому будет способствовать его затяжной конфликт с президентским офисом. Он активно развивает свой УДАР, создает ячейки по всей стране. Ему не нужны фигуры, которые оттенят его лидерскую фигуру. А тем более, если эти фигуры могут быть удобными мишенями для атак со стороны оппонентов.

И последнее - идеология. Никто из тройки тех, кто просто сфотографировался на форуме, организованном Виктором Пинчуком, не находится в жесткой оппозиции к президенту Зеленскому. По крайней мере, публично. Гройсман критикует отдельные действия правительства Дениса Шмыгаля, однако это не воинственная риторика, а скорее советы из своего опыта в должности. Если бы центральная власть не трясла кресло под Кличко, то и он вряд ли делал бы резкие заявления. То же касается и спикера Дмитрия Разумкова. Сейчас период поиска политиками идеологических ниш, которые могут принести результат на выборах. А до них, если в стране не произойдет какого-то взрывного происшествия, еще долго. Поэтому сейчас ни о каком объединении не может идти речь.

Существует ли шанс на такой союз ближе к выборам? В нашей истории были случаи объединения политиков: и провальные, как "Каневская четверка", и успешные, как объединение оппозиции под брендом "Батькивщины" на выборах 2012 года. В последнем случае у нее был серьезный противник, который раздражал и значительную часть украинского общества, - Виктор Янукович и Партия регионов. Зеленский и "слуги" еще на такой негатив не наработали.