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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком

23:25 14.09.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Президент - лицо неприкосновенное. Поэтому основная задача парламентской ТСК - отвлечь внимание от роли в "Вагнергейте" Ермака.

Временная следственная комиссия (ВСК) парламента включила турборежим. Уже третий рабочий день подряд (10, 13 и 14 сентября) комиссия заседает в закрытом режиме. И после каждого заседания глава ВСК Марьяна Безуглая проводит брифинги, на которых выдает дозированную информацию о «Вагнергейте». Более того, Безуглая еще и дала большое интервью «Украинской правде». И каждое ее выступление сокрушительно опровергает все то, что говорили на эту тему раньше президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.

Зачем это Банковой? Почему Безуглая вынуждена говорить все то, что она говорит? Именно этот вопрос сейчас является главным.

Чтобы разобраться в этом, нужно обращать внимание не только на слова Безуглой, но и на то, о чем она старательно молчит. Похоже, Банковая сейчас готова пожертвовать малым для спасения большого. И это для нее настолько важно, что она не стесняется выставлять Зеленского в роли обманщика.

Ключевой момент: Киев вместо Стамбула

Особенно примечательна разница в показаниях Зеленского и Безуглой по вопросу о том, где именно должны были арестовать «вагнеровцев» - в Киеве или Стамбуле. Если верить Зеленскому, то в Киеве. А если верить Безуглой, то Зеленский соврал. Поскольку вопрос этот важный, то для ясности нам придется вкратце пересказать суть истории.

Напомним, что «Вагнергейт» возник более года назад. Целый ряд журналистов, политиков и других деятелей заявили о том, что СБУ и Главным управлением разведки Минобороны была организована спецоперация по поимке 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера» с целью упечь их в тюрьму за участие в российской агрессии на востоке Украины и использовать их признательные показания в судебных процессах против России. Чтобы выманить этих боевиков, была придумана легенда, что их рекрутируют на охрану нефтяных вышек в Венесуэле. Туда они должны были вылететь из Минска, транзитом через Стамбул. Маршрут из Минска в Стамбул пролегал через воздушное пространство Украины. Кульминацией украинской спецоперации должна была стать принудительная посадка самолета в Киеве. Эту операцию украинские спецслужбы готовили с ведома и при содействии спецслужб стран НАТО, в т. ч. США и Турции. Однако, утверждают сторонники этой версии, операция была сорвана после совещания на Банковой 23 июля 2020 г., где было решено операцию отложить, затем кто-то из участников совещания передал информацию врагу. В результате рейс из Минска в Стамбул был перенесен с 25 на 30 июля, а 29 июля «вагнеровцев» повязали силовики Лукашенко, которые получили наводку от россиян, проинформированных украинским осведомителем.

Первоначально Банковая все это огульно отрицала. «Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - сказал Зеленский в комментарии «Радио Свобода» 20 августа 2020 г. Через месяц, 18 сентября, с опровержением спецоперации по «вагнеровцам» выступил Ермак. «Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история», - заявил он в эфире «Свободы слова Савика Шустера».
Однако три месяца назад у Зеленского концепция поменялась. Признаки этого появились вскоре после того, как 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан опричниками Лукашенко. Чтобы посадить самолет, белорусский диктатор приказал поднять истребитель. Естественно, западные страны возмутились и стали придумывать для Лукашенко разные наказания.

Некоторые украинские деятели и блогеры (причем те же самые, которые ранее громко кричали, что никакой спецоперации не было и все это российский фейк) стали активно доказывать, что посадка режимом Лукашенко самолета с Протасевичем - это точь-в-точь такая же спецоперация, как та, которая планировалась по поимке «вагнеровцев». Дескать, в обоих случаях речь идет о принудительной посадке на своей территории чужого самолета, а значит, мы получили бы такие же санкции и такое же осуждение от Запада.

На самом деле негативную реакцию Запада вызвал, конечно же, тот факт, что режим Лукашенко посадил у себя чужой самолет ради поимки политического оппонента. Протасевич для многих, в том числе на Западе, стал символом сопротивления режиму Лукашенко. И крайне невероятно, чтобы негативную реакцию Запада вызвала поимка украинскими и западными спецслужбами «вагнеровцев» - российских наемников, отметившихся военными преступлениями в Украине и Сирии.

Тем не менее, Зеленский 24 июня озвучил именно такую версию. В интервью программе «VIP с Наталией Мосейчук» на телеканале «1+1» он впервые признался в том, что спецоперация по поимке «вагнеровцев» действительно проводилась и была сорвана.

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - правда. То, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с Беларусью, слава Богу, мы проявили субъектность в этом важном вопросе», - заявил он.

Вряд ли могут быть сомнения в том, что Зеленский имел в виду принудительную посадку самолета с «вагнеровцами» в Киеве. Именно потому он акцентировал на том, «к какой изоляции страны приводят такие спецоперации». Если бы планировалось задержание «вагнеровцев» по прибытии их в Стамбул, то нельзя бы было проводить никакой аналогии с принудительной посадкой самолета в Беларуси, и ни о какой «изоляции страны» не могло бы быть и речи.

Версия Безуглой: Стамбул вместо Киева?

Тем не менее, несколько дней назад (после того, как вышло расследование CNN) на Банковой опять концепция поменялась. Причем весьма сильно. То, что рассказывает Безуглая, противоречит июньской версии Зеленского в двух ключевых моментах.

Во-первых, Безуглая признала, что это все-таки была наша, украинская спецоперация (Безуглая предпочитает называть ее «спецмероприятием»). А значит, слова Зеленского «это точно не была наша операция» - точно неправдивы.

Во-вторых, Безуглая утверждает, что по основному плану «спецмероприятия» принудительная посадка самолета в Киеве не планировалась, самолет должен был спокойно сесть в Стамбуле, а «вагнеровцев» должны были задержать турецкие правоохранители. То есть Безуглая выставляет Зеленского обманщиком еще и в этом вопросе.

Впрочем, тут у нее не сходятся концы с концами. Дело в том, что у турок не было юридических оснований задерживать «вагнеровцев», ведь они не были объявлены в розыск (и не могли быть объявлены, ведь это была тайная спецоперация).

В интервью «УП» Безуглая не придумала ничего лучше, чем обвинить украинские спецслужбы в плохом планировании «спецмероприятия». «Это недостатки планирования, мягко говоря», - заявила она. Кроме того, она сослалась на то, что большинство этих «вагнеровцев» воевали в Сирии и потому, по мнению Безуглой, «проходят по базам данных, в частности, Турции», так что «Турция предсказуемо их бы задержала». Но Безуглая постеснялась утверждать, что в Сирии воевали все 33 «вагнеровца», которые были объектом «спецмероприятия», и что все они числятся в турецких базах данных.

Очевидно, что эта версия шита наспех белыми нитками. И если бы по основному плану не готовилась принудительная посадка самолета с «вагнеровцами» в Киеве, то Зеленский не мог бы проводить аналогию между этой спецоперацией и принудительной посадкой самолета с Протасевичем в Беларуси.

Но все-таки - зачем Банковой понадобилось выставлять Зеленского обманщиком в этом вопросе?

Что старается замолчать Банковая

Согласно Конституции, президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. Еще в 2003 г. Конституционный суд растолковал, что это положение «следует понимать так, что президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело». Короче, ответственность за фиаско спецоперации Зеленскому не грозит (по крайней мере, пока не окончится срок его президентства).

Однако такого иммунитета не имеют остальные участники злополучного совещания на Банковой 23 июля 2020 г., после которого спецоперация была сорвана. И главная задача парламентской ВСК, похоже, заключается в том, чтобы отвлечь всеобщее внимание от того совещания с участием Зеленского и Ермака.

Именно этим занимается Безуглая. Она перекладывает всю ответственность на спецслужбы - мол, это их просчеты и «недостатки планирования».

Но проблема Банковой в том, что та спецоперация была слишком уникальной, чтобы ответственность за ее судьбу можно было переложить на исполнителей. В самом деле, речь шла о принудительной посадке самолета с 33 «вагнеровцами» в Киеве. Решение о переносе такой спецоперации ну никак не могло приниматься на уровне СБУ и ГУР МО. Это могло быть решение только президента и верховного главнокомандующего. Принято оно было на том злополучном совещании, после чего Лукашенко арестовал «вагнеровцев» и отдал их Путину.

Вот поэтому Безуглая рассказывает, что самолет должен был благополучно сесть в Стамбуле, вопреки признаниям Зеленского. Если бы принудительная посадка самолета в Киеве не планировалась, то это была бы, конечно, уже не столь грандиозное «спецмероприятие», и решение о его переносе могли бы принять спецслужбы без участия Зеленского и Ермака.

В заключение отметим чистосердечное признание Безуглой о том, что она консультируется с Офисом президента. В частности, комментируя слова Зеленского в интервью Мосейчук 24 июня, Безуглая рассказала «УП»: «Я и к президенту обращалась, и проводила консультации в Офисе президента относительно трактовки его заявления». То есть вместо того, чтобы проводить расследование и выяснять истину, глава парламентской следственной комиссии консультируется у самих подследственных.
 

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