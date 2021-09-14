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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского

17:43 14.09.2021 |

Политика

 Александр Суков / Деловая столица

Проведение Олимпиады обходится в десятки миллиардов долларов, а экономический эффект от них - весьма сомнительный. Потянет ли такой праздник спорта Украина?

Президент Владимир Зеленский намерен побороться за проведение в Украине Олимпийских игр. Об этом он заявил на прошлой неделе, общаясь с находившимся в Украине с визитом президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. "Я уверен, что наше государство заслуживает стать хозяйкой Игр", - сказал президент, признав, правда, что задача эта - очень непростая.

Идея Олимпиады в Украине - не нова. Виктор Янукович в 2010 г., через несколько месяцев после вступления на должность президента, предлагал подать заявку на проведение во Львове Зимних Олимпийских игр 2022 г. Однако тем планам помешала смена власти - он бежал из страны, а летом 2014 г. заявка от Украины была отозвана.

Теперь по стопам Януковича пошел Зеленский - через два месяца после вступления в должность он заявил, что "мы должны быть амбициозными" и поручил разработать план развития инфраструктуры, реализация которого поможет побороться за право проведения Олимпиады. Как видим, глава государства не забыл об этой идее. Но надо отметить, что в любом случае проведение Олимпийских Игр в Украине - дело далекой перспективы: столицы соревнований уже расписаны до 2028 г.

"Золотые" Игры

Современные Олимпийские игры - это крайне дорогостоящие проекты, на которые тратятся миллиарды долларов налогоплательщиков и частных инвесторов. Например, Олимпийские игры в Лондоне в 2012 г. обошлись в $18 млрд, Игры в Рио-де-Жанейро (2016 г.) - в $20 млрд, зимние Игры в Пхенчхане - почти в $13 млрд. Последняя, Токийская олимпиада, по предварительным подсчетам The Wall Street Journal, стоила свыше $25 млрд, тогда как первая в истории города Олимпиада в 1964 г. - всего $1 млрд (в ценах 2015 г).

Стоимость проведения праздника спорта сильно зависит от наличия достаточной спортивной и сопутствующей инфраструктуры. При этом следует учесть, что многие виды спортивных состязаний требуют специальных объектов, которые после окончания Игр окажутся попросту не нужны, а вот деньги на их содержание нужно будет тратить и дальше.

В любом случае, за последнее десятилетие смета на подготовку и проведение Игр никогда не опускалась ниже планки в $10 млрд. А это, между прочим, около пятой части госбюджета Украины на этот год. Поэтому проводить Олимпиаду может позволить себе далеко не каждая страна и город. Например, в 2014 г. Норвегия отозвала свою заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 г., сославшись на нехватку средств. Стоит ли уточнять, насколько Норвегия богаче Украины...

В июльском номере журнала МВФ бывший глава Международной ассоциации экономистов спорта Роб Бааде и профессор экономики американского Колледжа Святого Креста Виктор Матесон сравнили Олимпийские игры с "белым слоном" - так называют крупные, политически амбициозные проекты, которые не окупаются. Название "белый слон" пошло из Юго-Восточной Азии, где в былые времена обладать этим животным было очень престижно, но и очень затратно, поскольку использовать его для работы было запрещено. Поэтому, как гласят легенды, монархи дарили белых слонов неугодным придворным с целью разорить их.

На Западе экономисты уже давно спорят, как лучше оценить экономический эффект от проведения Олимпиады. Есть мнение, что эффект зачастую отрицательный и он может даже вызвать замедление экономики. Потому что Олимпиада - это не только очень дорого, но и фактические расходы значительно превышают первоначальную смету. За последние 80 лет ни одна Олимпиада не уложилась в план. Экономисты Оксфордского университета Бент Флювбьерг, Александр Бадзиер и Дэниел Ланн приравняли затраты на праздник спорта к финансовым потерям от катастроф, таких как землетрясения, цунами или войны.

Мы еще за Евро-2012 не расплатились

В истории Олимпиады были случаи, когда для организаторов Игр это событие стало если не поворотной точкой, то хотя бы толчком к более интенсивному экономическому развитию страны или отдельных регионов, где они проводились. Например, для проведения Олимпиады в Токио в 1964 г. были осуществлены значительные инвестиции в инфраструктуру, и это способствовало послевоенному восстановлению Японии. Такой же эффект получила Южная Корея от Олимпиады в Сеуле в 1988 г. Благодаря вливаниям в подготовку Олимпиады в Барселоне в 1992 г. этот регион превратился в центр международного туризма.

Но кроме успешных примеров есть и негативные. Например, правительство Канады расплачивалось за Олимпиаду в Монреале в 1976 г. в течение 30 лет, а для Греции расходы на Олимпиаду в 2004 г. усилили последствия финансового кризиса, случившегося 4 года спустя после Игр.

Сможет ли Украина правильно вложить средства и извлечь долговременную выгоду из этих инвестиций? Вопрос интересный. Вот пример: к проведению Евро-2012 были отремонтированы не только стадионы, но также запущено скоростное железнодорожное сообщение, отремонтированы дороги и открыты терминалы в аэропортах "Борисполь" и "Киев". Выгода вроде бы очевидна. Но такое улучшение инфраструктуры можно осуществлять и без привязки к спортивным праздникам, тем более что "горящие" проекты, сдающиеся в эксплуатацию к определенной дате, как правило, обходятся дороже, чем построенные по заранее выверенному плану, в котором сроки можно продлить.

Никто не мешает власти заняться обустройством инфраструктуры в стране безо всяких громких проектов - мосты, дороги, железнодорожное сообщение можно улучшать и модернизировать и без привязки к спортивным событиям мирового уровня.

Кроме того, спортивный праздник длится около двух недель, а вот расплачиваться за него придется еще долго. Футбольный чемпионат Евро-2012 прошел в Украине 9 лет назад, а долги государства по построенным для его проведения объектам до сих пор составляют почти 1 млрд грн при общей смете на подготовку в 108 млрд грн.

"Непрозрачные" деньги

При этом нужно напомнить, что аккуратность, прозрачность и точность освоения денег под большие проекты - неприжившаяся в Украине традиция.

Наконец, есть новая важная переменная - ковид. Сторонникам Олимпиады в Украине следует учесть печальный опыт Токио: Япония вложила в свой проект миллиарды долларов, но Олимпиада из-за пандемии прошла без зрителей на стадионах и спортплощадках, поэтому организаторы не получили доходов от продажи билетов, а бизнес - не увидел денег туристов.

И еще один немаловажный фактор. Место проведения Олимпиады выбирает Международный олимпийский комитет, а вот право на организацию Игр предоставляется не стране, а городу, который и подает заявку. И если Владимир Зеленский хочет проводить Олимпиаду в Киеве, то для начала нужно было бы заручиться поддержкой своего политического противника Виталия Кличко. Еще неизвестно, захочет ли мэр столицы ввязываться в этот проект.

Так что идею провести Олимпиаду в Украине можно сравнить с организацией свадьбы на банковский кредит - гулянка закончится через три 3 дня, а расплачиваться за это праздник придется годами.
 

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