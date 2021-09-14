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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов

09:42 14.09.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Внезапное заявление секретаря Совбеза Алексея Данилова о появлении в Украине первой женщины-олигарха озадачило едва ли всех слушателей вопросом: "Кто?". Известно примерно о шести очень богатых женщинах, но ни одна из них не подходит под определение "олигарх", предложенное законодательной инициативой Зеленского. Поэтому или секретарь СНБО занялся мистификациями, или мы с вами чего-то не знаем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и один из главных ньюсмейкеров последних дней Алексей Данилов во время традиционного, организованного под патронатом Виктора Пинчука (которого в случае принятия парламентом специального "антиолигархического" закона можно будет назвать олигархом) форума "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, где столкнулись мысли и высказывания украинских и западных политиков и экспертов, сделал неожиданное заявление. Он сказал, что в Украине появилась первая женщина-олигарх, заставив журналистов и аналитиков начать вычислять, кто эта таинственная персона с многомиллионными доходами, собственным СМИ и влиянием на процессы государственного управления.

"Что касается олигархов - это такое мужское (дело, - ред.), но есть уже одна женщина", - сказал Данилов. И когда журналисты спросили, кто, назовите, мол, фамилию, еще больше всех запутал, добавив: "Вы сразу: "Кто?" Она не одна".

Так что за женщина? Так одна или не одна?

Кого из украинок Данилов мог иметь в виду, говоря о женщине-олигархе

Первое, что приходит в голову, - глянуть в актуальный список Forbes. Первая женщина в этом списке за 2021 год находится на высокой, шестой позиции вместе с мужем - это Галина Герега. Галина и Александр Гереги, владельцы компании "Эпицентр К" и других бизнесов. Их состояние (точнее капитализация) оценивается в 1,7 млрд долларов США.

На двадцатой позиции и тоже с мужем - Ирина и Владислав Чечеткины (470 млн долл.), владеющие компанией из сферы розничной торговли Rozetka.

Владелица фармацевтической компании "Фармак" Филя Жебровская с 390 млн долл. - на 26-й позиции в рейтинге самых богатых граждан Украины.

Следующая женщина в списке Forbes находится за пределами первой полусотни. Это №56 в рейтинге Екатерина Костерева, которая обладает ИT-компанией Terrasoft и собственность которой оценивается в 190 млн долл. США.

Наталья Бондарева, владелица крупнейшей алкогольной компании Восточной Европы "Баядера", - 77-я с 145 млн долл.

Это и все, кроме упомянутых пяти фамилий, в первой сотне украинской версии авторитетного рейтинга женщин больше нет. Для полноты картины добавим еще двух женщин из предварительного списка издания за 2020 год. Там присутствовали Татьяна Колесник, которая вместе с братом была 70-й (120 млн долл.) и представляла аграрный бизнес, и жена покойного ныне Федора Шпига Наталья, которая с сыновьями заняла 78-е место (110 млн долл.) благодаря бизнесу в пищевой и перерабатывающей сферах.

Почему ни одна из богатых украинок не подходит под определение "олигарх"

Напомним, определять, кто олигарх, а кто просто крупный бизнесмен, по версии принятого нардепами в первом чтении закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5599 будет СНБО, секретарем которой является Данилов, а председателем - президент Украины. Поддержанный депутатами от монобольшинства проект вызывает много замечаний и возражений, в частности такие серьезные, как сомнения в его конституционности, о которых идет речь в письме уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой к председателю Рады Дмитрию Разумкову. Спикер направил проект закона в Венецианскую комиссию, чем заслужил комплименты европейской стороны и недовольство коллег по правящей коалиции, которые призывали принять закон здесь и сейчас и уже затем (для чего-то) отправлять его на оценку в институты ЕС. К проекту подано почти 1300 депутатских поправок. То есть еще какое-то время украинская власть и наши западные партнеры будут выяснять, находится ли антиолигархическая инициатива Банковой в правовом поле Украины, соответствует ли она принципам демократии и не нарушает ли права человека.

Могут ли быть потенциальными объектами действия закона кто-то из женщин, входящих в список самых богатых? Согласно вышеуказанному законопроекту №5599, олигархом является физическое лицо, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни и отвечает как минимум трем из четырех признаков одновременно:

* участвует в политической жизни;
* может влиять на средства массовой информации;
* является собственником или контроллером субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном рынке;
* имеет подтвержденную стоимость активов более 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января соответствующего года - сейчас это 2,270 млрд грн (около 81 млн долларов США).

Ни одна из уважаемых украинских бизнесвумен, которым уделил внимание Forbes, не попадает под эти признаки и, соответственно, под определение олигарха. Где поискать еще? В политике? Но и здесь подходящих нет. Конечно, включая Юлию Тимошенко, в декларации которой нет большого состояния, а в соответствующих институтах - формализованных данных о ее влиянии на СМИ.

Зачем секретарь СНБО заговорил о женщине-олигархе

И еще интереснее - кому эти слова были адресованы? Чисто теоретически не стоит исключать, что они были сказаны лишь для красного словца, чтобы запомниться в окружении многочисленных ораторов, умелых и почетных гостей форума YES. Либо с целью подчеркнуть, что с соблюдением принципов гендерного равенства в Украине все в порядке, даже если говорить об олигархической среде.

Может, и так. При нынешних правилах игры, установленных в стране молодой командой управленцев, подобные "сенсационные" заявления не так уж и редко делают только чтобы получить хайп и сделать себе пиар. Вспомним свежее заявление Данилова о целесообразности перехода украинского языка на латиницу. А в контексте нынешней темы еще лучше - его слова, сказанные в мае. Тогда, между прочим, тоже на большом форуме "Украина 30. Безопасность страны" секретарь СНБО сказал о 13 олигархах, которых Совбез "уверенно" насчитал в Украине. Фамилии, кстати, тоже не были названы и не прозвучали до сих пор. Это высказывание Данилову едва не пришлось опровергать, в частности относительно количества потенциальных "жертв" закона об олигархах, а на прямые вопросы он посоветовал следить за сайтом президента. Но высказывание секретаря СНБО какое-то время активно комментировалось в информационном поле страны. И те, кому надо, услышали то, что надо. Если такой и была задача говорящего - она была достигнута.

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