Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы

Денис Сарбей / Деловая столица

О том, стоит ли Украине переходить с кириллицы на латиницу и зачем тотально "англизировать" украинцев, «ДС» поговорила с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

«ДС» Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине целесообразно избавиться от кириллической азбуки и перейти на латиницу . Какова цель такой инициативы и может ли быть от нее польза?

В.Д. Эта идея не нова и периодически возникает в нашем обществе начиная еще с 1990-х годов. На самом деле это больше минус, чем плюс, хотя на первый взгляд может показаться, что в этом есть позитив в контексте дистанцирования от «русского мира». Но, отрываясь от него, мы можем убить часть украинского мира или двуязычного мира Украины. Такие вещи можно вводить только при условии большого консенсуса в обществе - когда большая часть населения готова это поддержать.

Нынешняя власть вряд ли сможет такую идею довести до конца. Вместо этого она может стать новым большим раздражителем и привести к еще одному расколу внутри страны, усилив уже существующие внутренние проблемы.

«ДС» Как о примере перехода на латиницу у нас говорят о Турции. Корректно сравнивать наши ситуации и контекст? Как насчет других стран, которые перешли на латиницу?

В.Д. Действительно, во времена Кемаля Ататюрка Турция за два месяца перешла с арабского алфавита на латиницу. Но на момент этого перехода очень малое количество населения в них было грамотным. Это упрощало ситуацию, тем более реформа проводилась под лозунгом «ухода от дикости» и новой империи. У нас запроса на подобную реформу в обществе нет.

Если же мы говорим о возможном переходе казахов на латиницу, то даже Назарбаев побоялся делать такие изменения открыто и довольно быстро. Если вспомнить Азербайджан в том же контексте, то для него сыграла роль война за Карабах в 1990-х годах, когда азербайджанцы, понимая, что их война с Арменией - де-факто конфликт с Россией, естественно восприняли алфавитное отторжение от кириллицы. А с другой стороны - это фактор Турции как главного союзника и надежды Азербайджана.

Можем еще вспомнить Сербию, которая сегодня имеет два алфавита. В частности, в Белграде выходят газеты как латиницей, так и кириллицей. Это достаточно уникальный момент, но не надо забывать, что сербы так или иначе были к этому подготовлены, потому что вокруг параллельно существовало два алфавита в течение многих лет. Кроме того, не было больших колебаний по азбуки - в их обществе желающий читать более националистическую прессу, выбирает издание с кириллицей, а кто хочет более проевропейскую прессу - читает на латинице, и ничего страшного не происходит.

«ДС» Какие могут быть последствия решения о переходе на латиницу?

В.Д. Рассуждая, стоит ли это делать сегодня у нас, думаю, что это обязательно приведет к серьезным внутренним конфликтам, потому что у нас достаточно расхлябанная информационная среда. Кроме того, возникнет проблема для старшего поколения, которое не готово к этому. К тому же вряд ли этот переход действительно приведет к большому и обвальному отрыву от «русского мира».

Если бы у меня спросили, что в настоящее время важнее, переход на латиницу или поддержка ПЦУ, я бы выбрал помощь нашей церкви. А если бы меня спросили, что лучше - потратить 5 млрд на организацию у нас Олимпиады или на развитие украинской армии, я определенно выбрал бы армию. Переход на латиницу действительно красивая фишка, которая кажется легкой темой, но может создать большие проблемы, и к которой одновременно надо подходить очень постепенно и толерантно.

«ДС» Если предположить, что соответствующее решение все-таки примут, - что нужно будет сделать для перехода и сколько времени это потребует?

В.Д. Должно пройти одно поколение, чтобы общество приняло такое новшество и адаптировалось к нему. Но если уж мы решили туда идти, надо это делать в течение не двух месяцев, а постепенными шагами, скажем, 25 лет.

Сначала - создание украинского правописания на латинице, дублирование всей информации на двух языках, запуск нескольких пробных сайтов, возможно, за счет государства, где все будет только на латинице. Дальше - мониторинг восприятия обществом и другие подготовительные действия Это долгий процесс, ведь в обществе, где 100% населения грамотные, невозможно делать так, как века назад сделали в Турции.

«ДС» Кроме перехода на латиницу Алексей Данилов зацепил еще и тему изучения английского в Украине: мол, все должны знать язык международного общения. Насколько нужно знание английский абсолютно всем украинцам?

В.Д. Надо помнить: идея о том, что все должны знать английский язык, существует с 1990-х годов, и она стоит всесторонней поддержки. Есть только одна проблема: английский язык - лишь приложение к знаниям и умениям. Представим ситуацию, что завтра еще 10 млн украинцев начинают говорить на английском. Но в результате мы не получим ничего, потому что нет соответствующего количества рабочих мест, где обязательно нужен английский. Поэтому этим людям сегодня английский язык нужен так же, как древнегреческий или латынь. Максимум, что они смогут, - смотреть иностранные фильмы в оригинале.

«ДС» Есть примеры стран, которые получили преимущества именно за счет повсеместного изучения английского?

В.Д. В странах, которые пошли по этому пути, английский язык стал инструментом для развития экономики и общества. Лучшими примерами являются Израиль и Швеция, которые приняли доктрину, что все владеют английским языком в обязательном порядке для того, чтобы создавать дополнительные рабочие места и лучшие условия интеграции с экономиками США и Евросоюза. И соответственно идет создание дополнительного дохода страны за счет англоязычности населения.

«ДС» Готовы ли мы к действительно к высокому уровню владения английским?

В.Д. Об изучении английского как части большого плана, как в Швеции или Израиле, у нас никто не говорит. Разговоры идут только о том, чтобы у всех была возможность изучить английский язык гораздо лучше. Надо отметить, что у нас школьное образование к этому не готово. Представить, что стали читать предметы на английском языке хотя бы в 20% школ Украины, я не могу.

Но даже если мы представим ситуацию, что так будет - что мы будем иметь хотя бы через 5-6 лет, если не построим связи для интеграции в англоязычный мир? Получим только выезд еще 2-3 млн украинцев за границу, где им будет легче адаптироваться за счет знания языка. Не надо ставить телегу впереди лошади, зато надо продвигать несколько процессов параллельно, то есть изучение языка и тесную экономическую интеграцию с США и ЕС, тогда изучение английского действительно будет иметь положительный эффект. Если мы этого не сделаем, будем иметь еще несколько миллионов трудовых мигрантов.