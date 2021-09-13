Виталий Бала: Такого подхалимства, какое есть по отношению к Зеленскому сейчас, в Украине никогда не было

Денис Сарбей / Деловая столица

О возможных кадровых перестановках в Офисе президента «ДС» поговорила с политологом Виталием Балой.

«ДС» Ходят слухи о предстоящих отставках в Офисе президента. Якобы шатается кресло под заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым, которому оппонирует протеже Андрея Ермака Олег Татаров. Чем Татаров смог убедить руководство в своей эффективности и, соответственно, в провальной работе Смирнова?

В.Б. Думаю, что ответ достаточно прозрачный и понятный, потому что Татаров, проработав в правоохранительных органах достаточно много времени, имеет там личные связи и знает ту систему изнутри. С точки зрения знания правоохранительных органов он очень приемлемым для ОП, учитывая еще и проблемы там с профессиональной компетентностью. Поэтому в этой ситуации он в более выигрышном положении, чем Смирнов, который никогда не работал в МВД. Особенно опыт Татарова может пригодиться власти во время возможных протестных акций осенью, которые правоохранительная система должна была бы как-то предотвращать.

«ДС» Говорят, Андрей Ермак перетягивает на себя региональное направление внутренней политики и пытается отобрать у Кирилла Тимошенко «Большое строительство». Какие шансы у Тимошенко сохранить полномочия и должность?

В.Б. Судя по поведению Ермака, он хочет погасить любое сопротивление и взять на себя абсолютно все важные направления внутренней и внешней политики. Относительно «Большого строительства», с точки зрения внутренней конкуренции, проще всего было бы найти на кураторов какой-то компромат и передать президенту. Мы говорили о Татарове, то почему бы он не помог собрать компромат на Тимошенко. Тем более о злоупотреблениях давно уже есть информация в СМИ. В частности, «Дойче Велле» опубликовала материал, где назывались возможные цифры злоупотреблений, и не только они об этом говорили. Насколько мне известно, там действительно достаточно большая коррупционная составляющая. Имея возможность задействовать правоохранительные органы, не проблема найти факты, которые бы подтверждали эту составляющую. Думаю, именно таким образом все и будет реализовано.

«ДС» Также говорят о потере влияния на Зеленского его первого помощника и старого друга Сергея Шефира. Насколько это похоже на правду и можно ли сказать, что единственным голосом, который сегодня слышит Зеленский, является голос Ермака?

В.Б. Думаю, больше всего, как минимум в рабочее время, Зеленский общается с Ермаком. Когда высшее должностное лицо начинает портить отношения со своими ближайшими друзьями - это говорит о том, что оно теряет ощущение реальной ситуации, что в результате может привести к потере им власти. Так было, кстати, с Виктором Януковичем, когда он со своей молодой командой стал вытеснять старых партнеров, а в итоге все пошло не по плану. Проще говоря, это похоже на то, что человек взял на себя непосильную ношу. Если единственным источником информации для гаранта останется Ермак, он, конечно, получит от этого дивиденды, но одновременно очень навредит всей нынешней властной команде.

«ДС» Будут ли возможные изменения в Офисе президента как-то увязываться с заменой нескольких министров в правительстве? Это скорее параллельные или взаимосвязанные процессы?

В.Б. В определенной степени взаимосвязаны, но мы, возможно, пока преувеличиваем влияние Ермака, не зная президентской кухни изнутри. На первый взгляд выглядит так, что Зеленский действительно отдал определенные полномочия Ермаку. Но часто бывает так, что человек, получив свое, переходит границу и на этом все заканчивается.

Несмотря на то что кажется, будто Зеленский принимает решения под влиянием своего окружения, оказывается, что в главных вопросах он решает все же сам. Но, не имея доступа к полной информации, трудно не ошибиться, в частности, в кадровой политике - похоже, президент находится именно в такой ситуации.

«ДС» Президентство Зеленского отличается сильной текучестью кадров на всех участках вертикали. Это может закончиться в связи с наступлением полного кадрового голода или будет продолжаться до конца каденции самого Зеленского?

В.Б. Для того чтобы сохранить свою власть, президенту надо будет идти на коалицию с другими политическими силами, но он не хочет этого делать, и последствия этого очевидны. Проблема в том, что на Банковой подбирают кадры не по профессиональным данным и компетентности, а по мере лояльности и подхалимства. Такого подхалимства, которое есть по отношению к Зеленскому сейчас, в Украине никогда не было. Это можно сравнить разве что с ситуацией у Лукашенко или Путина. Это на самом деле является самой большой проблемой и действительно может продолжиться до конца его каденции.