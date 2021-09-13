СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины - это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Что касается бизнесмена Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ - ИФ) должны совместно (с СНБО - ИФ) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал секретарь СНБО.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.