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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос «банкопада» во времена Гонтаревой, – Данилов
07:51 13.09.2021 |
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины - это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
Что касается бизнесмена Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".
"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ - ИФ) должны совместно (с СНБО - ИФ) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", - сказал секретарь СНБО.
YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.
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