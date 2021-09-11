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Нуланд: Несколько дней назад состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака
США готовы и к участию в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с Нормандским. Германия и Франция были в Нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - то ли в Нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.
Она отметила, что, по ее данным, несколько дней назад или в четверг состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Ермака и Козака, также советников президентов Франции и Германии.
"Она (встреча - ИФ) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую то жизнь - мы готовы помочь", - подчеркнула она.
Нуланд указала, что во время встречи президент США Байден заверил президента РФ Путина в приверженности США Украине и их намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне.
"Я думаю, вы знаете, насколько президент Байден исторически привержен Украине, ее суверенитету и независимости. Так что Украина в значительной степени фигурировала и на встрече один на один и на более широкой встрече, включая, как мы публично заявляли и как сказал президент, абсолютно давая понять президенту Путину приверженность Соединенных Штатов Украине и наше намеренье продолжать поддерживать ее суверенитет, нужды в безопасности и обороне", - пояснила она.
По ее словам, также Байден заявил Путину, что санкции США против РФ останутся в силе "пока причина, по которой они были введены, не решена".
Кроме того, Нуланд обратила внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский посещал США, было подчеркнута важность того, чтобы Черное море оставалось открытым для международной навигации и что свобода навигации в нем уважается.
"Я думаю, что это место, за которым мы действительно должны следить в ближайшие годы, и мы должны ускорить наши усилия, чтобы работать вместе, чтобы сохранить Черное море открытым и свободным", - считает замгоссекретаря.
YES Brainstorming организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.
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