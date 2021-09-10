Неожиданный альянс. Смогут ли Порошенко с Тимошенко объединиться против Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Впервые за несколько лет депутаты от партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко совместно заблокировали парламентскую трибуну, чтобы продиктовать Верховной Раде собственную повестку дня.

Символическое событие произошло в Верховной Раде утром 10 сентября. Заседание парламента должно было начаться с традиционного пятничного часа вопросов к правительству. В повестке дня было записано, что темами обсуждения будут Крымская платформа и состоявшийся визит Владимира Зеленского в США. Однако к парламентской трибуне вышли члены фракций «Европейской солидарности», «Батьківщини» и «Голоса», чтобы сделать совместное заявление. Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко заявила, что три оппозиционные фракции хотят заслушать не министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, а премьер-министра Дениса Шмыгаля. «Мы уверены, что премьер-министр обязан здесь в парламенте доложить о том, как люди будут платить повышенные тарифы, что в этом вопросе делает власть», - подчеркнула она.

Первый успех совместных действий

Символизм этого события в том, что впервые за несколько лет депутаты от партий Петра Порошенко и Юлии Тимошенко совместно заблокировали парламентскую трибуну, чтобы продиктовать Верховной Раде собственную повестку дня. И, что особенно важно, у них это получилось. Спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв и пригласил представителей фракций и групп на совещание. Требование «Европейской солидарности», «Батьківщини» и «Голоса» было выполнено. После перерыва Разумков объявил, что на совещании договорились сократить время Кулебы до 10 минут, затем дать 20 минут на вопросы депутатов к Шмыгалю и остальные 30 минут - на вопросы к членам правительства.

Самое интересное произошло дальше, когда подошло время вопросов к Шмыгалю. «Вы еще летом использовали 90% средств, предусмотренных на субсидии. Это данные Министерства финансов. "Европейская солидарность" еще в январе предлагала предусмотреть дополнительные средства, но был тотальный игнор. Что вы сейчас делаете, чтобы помочь людям? Предусматривается ли увеличение средств на субсидии?» - спросила у премьера соратница Порошенко София Федына.

И тут Шмыгаль поплыл. Он признал, что в бюджете 2021 года на выплату субсидий предполагалось 36 млрд грн и эта сумма почти использована. «Если быть точным, 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий», - подтвердил он и признал, что оставшейся суммы достаточно для выплаты субсидий лишь до начала отопительного сезона.

«По расчетам Министерства социальной политики, понадобится еще 12 млрд грн», - сказал Шмыгаль и сообщил, что правительство собирается внести соответствующий проект изменений в закон о госбюджете-2021 «на следующей неделе, до четверга».

В итоге получилось, что «слуги народа» надеялись использовать утро пятницы для пиара якобы оглушительных успехов Зеленского во внешней политике. А вместо этого получили совместную атаку «Европейской солидарности», «Батьківщини» и «Голоса», результатом которой стало публичное признание Шмыгаля о бюджетной дыре в размере 12 млрд грн, которых не хватает на выплату субсидий, и обещание быстренько выделить эту сумму, чтобы люди не остались без субсидий в октябре-декабре.

Общий интерес Порошенко и Тимошенко

О том, что «Европейская солидарность» и «Батьківщина» договорились о совместных действиях, можно было понять еще 7 сентября, когда на согласительном совете парламента Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с заявлениями практически одинаковой направленности. Оба они говорили о том, что главная проблема сейчас - это резкое повышение тарифов на тепло и газ в условиях отсутствия в бюджете денег на субсидии, и акцентировали на необходимости правильно поделить «ковидные» $2,7 млрд (около 73 млрд грн) от МВФ.

Порошенко предложил израсходовать эти средства на выплату в ноябре 13-й пенсии всем пенсионерам, чья пенсия ниже средней; на выплату долгов воинам и повышение денежного довольствия в армии; на увеличение объема субсидий в госбюджете; на повышение зарплат медикам, финансирование вакцинации и лечения от ковида. А Тимошенко сделала акцент на субсидиях. И уже 8 сентября был зарегистрирован законопроект №6011 авторства Тимошенко и других представителей «Батьківщини» об использовании 29,4 из 73 млрд грн, полученных от МВФ, для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ.

Таким образом, утром 7 сентября на согласительном совете был сделан первый шаг к объединению усилий «Европейской солидарности» и «Батьківщина». И уже утром 10 сентября мы увидели второй шаг - не просто совместные слова, но и совместные действия в парламенте, вынудившие «слуг народа» пойти на уступки и изменить повестку дня.

Можно предсказать, когда наступит время третьего шага. Уже на следующей пленарной неделе, 21-24 сентября, Рада должна будет внести изменения в закон о госбюджете-2021, чтобы увеличить сумму, предназначенную на субсидии. Шмыгаль, как все слышали, пообещал на это только 12 млрд грн. А «Батьківщина» в законопроекте №6011 требует не 12, а 29,4 млрд грн. Скорее всего, Банковая прикажет «слугам народа» отвергнуть проект №6011 и поддержать лишь ту минимальную сумму, которую просит Шмыгаль. В таком случае «Батьківщина» и «Европейская солидарность» получат прекрасный повод для организации совместных акций протеста против нынешней власти.

Объединение против Зеленского

Конечно, тут возникает вопрос о мотивах такого объединения. Между Порошенко и Тимошенко очень давняя политическая конкуренция, нередко доходившая до вражды. И в нынешнем парламенте проблематичной была даже координация действий, а не то что совместные выступления.

Тем не менее, мотивы для объединения усилий появились, и весьма серьезные. Что касается Порошенко, то трудно не заметить изменений в его риторике. Свою любимую триаду «Армія, Мова, Віра» он дополнил социальными вопросами: пенсиями, субсидиями, зарплатами медиков. Это означает намерение бороться за тот электорат, который два с половиной года назад клюнул на популистские обещания Зеленского, а теперь страдает из-за ухудшения своего материального положения.

С точки зрения подготовки к выборам, это вполне понятный политический расчет. Тут непонятной может быть позиция Тимошенко: зачем она пускает Порошенко на свое электоральное поле? Ведь «тарифный геноцид» - это ее фирменная тема, так зачем она делится ею с Порошенко?

Ответ дала сама Тимошенко на согласительном совете. «Надо обратить внимание на то, что почти 70% людей в стране определились, что страна движется в неправильном направлении. Это значит, что надо немедленно объединяться всем не вокруг ссор и противостояний, а вокруг глубокого пересмотра курса страны», - заявила она. И этот призыв обращен, нужно понимать, не к Зеленскому и «слугам народа», которые глубоко пересматривать свой курс не собираются, а в первую очередь как раз к Порошенко и «Европейской солидарности».

Кстати, Порошенко на согласительном совете тоже говорил и о неправильном движении страны, и о необходимости объединения для смены курса. В начале своего выступления он подчеркнул: «Господин Зеленский у нас движется "проторенной дорогой" господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит». А в самом конце он заявил о необходимости «обеспечить защиту интересов людей. Я призываю объединиться всем ради этого». Опять же, адресаты этого призыва - конечно, не Зеленский и «слуги народа», а в первую очередь Тимошенко и «Батьківщина».

Обычно политические конкуренты жестко воюют друг с другом за каждый процент рейтинга. И если они объединяются, то мотив тут обычно один: совместно провести операцию против кого-то третьего в расчете на большую добычу.

В этой связи нельзя не отметить один парадоксальный момент. $2,7 млрд от МВФ - это был для Зеленского «подарок с небес», бесплатный и без всяких условий. Просто МВФ 2 августа решил поделить $650 млрд между своими членами в качестве помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, и 23 августа Украина получила причитающиеся ей $2,7 млрд. Никто не мешал Зеленскому первому, еще в начале августа, прокричать о намерении потратить эти деньги на людей. И никто не мешал правительству внести в Раду соответствующий законопроект еще до 7 сентября, то есть до начала шестой сессии. И тогда Порошенко и Тимошенко просто не имели бы этой темы.

Но на Банковой победила жадность, там решили зажилить эти деньги то ли на новые проекты в рамках "Большого строительства", то ли на что-то еще, что можно было бы закончить перерезанием ленточки при участии президента. И $2,7 млрд от МВФ стали работать против Зеленского - на Порошенко и Тимошенко.