Выгонят ли Тищенко за драку с Леросом

Ігор Петренко / Depo.ua

В Раде произошел первый в этом политическом сезоне скандал с участием действующих и бывших "слуг". Подрались Лерос и Тищенко. Первого уже давно выгнали. Станет ли этот скандал последней каплей для другого?

Обе стороны вчерашнего конфликта возле трибуны Верховной Рады, и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Николай Тищенко, и его оппонент, внефракционный депутат и изгнанник из рядов "слуг" Гео Лерос, не видят ничего удивительного в том, что произошло между ними в зале заседаний законодательного органа страны. Первый говорит, что готов понести наказание как инициатор драки, а второй не видит в своих произнесенных с трибуны словах оскорблений в адрес президента Зеленского.





При этом Тищенко настаивает, что стащил Гео Лероса с трибуны, потому что защищал президента, а у себя в Телеграм-канале пишет, что "парламентская трибуна - не место для клеветы и распространения фейков".

Со своей стороны, пострадавший Лерос заявил, что более физически сильный "слуга" - это филиал Совбеза в парламенте и "на больных людей нельзя обижаться. То, что объединяет Зеленского, Ермака и Тищенко, - больное сознание. У них одна ДНК на троих ".

Напомним, толкотня произошла после того, как Лерос потребовал от временной следственной комиссии Рады отчета о деле вагнеровцев и обвинил в сливе этой спецоперации и превращении страны "в мафию" президента и главу его Офиса.

Как накажут Лероса и Тищенко

После инцидента монобольшинство, проведя совещание фракции, которая его создает, решило наказать обе стороны конфликта. Для этого "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет парламента. Больше всего, что грозит двум нардепам по Регламенту Рады, это запрет участвовать в пяти пленарных заседаниях. Председатель фракции власти Давид Арахамия вчера заявил, что такой вид наказания является жестким: "Надо убрать обоих, чтобы они немножко подумали", - говорит он. Решение регламентного комитета может быть принято через неделю. По словам Арахамии, время создать "механизм превенции таких событий", иначе они будут повторяться "и будут все драться в этом парламенте".

Не исключено однако и более существенное наказание: на фракции может быть рассмотрен вопрос об исключении нардепа Николая Тищенко из "Слуги народа", заявил вчера вечером в эфире канала "Украина 24" депутат от "Слуги" Александр Качура.

Но в целом "слуги" решили наказать всех причастных к мини-скандалу: и того, кто высказывался с трибуны в адрес Зеленского и Ермака, и того, кто, являясь кумом руководителя ОП Андрея Ермака, бросился защищать "символы государства".

Почему во власти недовольны Тищенко

По свидетельствам информированных источников, Тищенко был не очень благодарен Ермаку за "ссылку" на Закарпатье, где народный депутат с марта этого года возглавляет областную партийную организацию и пытается в меру своих сил и талантов влиять на местные политические расклады. Черная кошка между кумовьями пробежала, говорят, после того, как Тищенко не смог создать действительно мощную организацию "Слуги народа" в Киеве и организовать сопротивление мэру Виталию Кличко, а кандидат на местных выборах - 2020 от партии "слуг" Ирина Верещук действовала практически автономно от столичной парторганизации (что в конечном итоге тоже не принесло ей успеха и голосов избирателей).

Скандалы с участием Тищенко

Николай Тищенко - еще и один из лидеров по количеству публичных скандалов, чем он выделяется даже в колоритных рядах "слуг". Общеизвестными в масштабах страны раздражителями для простых граждан и информационным оружием в руках оппозиции стали зашквары с шумным празднованием дня рождения жены депутата в ресторане во время карантинных ограничений для остальных украинцев в апреле этого года и работа ресторана "Велюр" во время прошлогоднего карантина. Густую тень на репутацию правящей партии бросают и меньшие скандалы: июньская драка нардепа Тищенко с коллегой по фракции "Слуги народа" Александром Куницким в столовой Верховной Рады, задержка рейсового самолета с пассажирами в Ужгороде, чтобы дать Тищенко возможность снять видео, скандал на 87-м избирательном округе, где Тищенко так воевал за кандидата от "слуг" Вирастюка, что перепутал Прикарпатье с Закарпатьем, или вещи более серьезные, как то подозрения в коррупции и т. д.

Между прочим, у конфликта Лероса и Тищенко есть еще одна сторона: в апреле этого года Лерос опубликовал документы, которые якобы свидетельствуют о причастности Тищенко к преступной деятельности в 90-е. А несколькими месяцами ранее тот же "предатель" и бывший "слуга"обнародовал аудиозаписи, якобы содержащие обсуждение коррупции Николая Тищенко и его связей с бизнесменом от строительства Денисом Комарницким, которого называли тогда "смотрящим по Киеву" времен Зеленского. Не исключено, что вчера сыграла свою роль и жажда мести обиженного такими заявлениями нардепа, тем более что обвинения в его адрес не получили последствий в виде судебных приговоров, хотя уголовные дела по заявлениям Лероса и были открыты. Ситуацию оригинально прокомментировал другой изгнанник из фракции "слуг", подсанкционный в США Александр Дубинский:

Могут ли выгнать Тищенко

Заметим, поведение избранника жителей столицы (Тищенко является депутатом от округа №219 города Киев) уже становилось предметом комментариев руководителей "зеленой" команды и даже самого президента. И все приключения до поры до времени сходили депутату с рук: не считать же наказанием выговор от родной фракции за вечеринку ко дню рождения жены - с сохранением всех должностей. Хотя в мае этого года Зеленский и признавал: "Мне действительно стыдно за некоторые его шаги, он был неправ и, считаю, должен это понимать. Он взрослый человек и должен сам нести ответственность. Партия рассматривала вопрос на заседании, дали Николаю шанс. Так как знаю, что у него есть и другие стороны, он за многое болеет, мне кажется".

Итак, до сих пор наиболее реальным наказанием для депутата стала его "ссылка" на Закарпатье за, возможно, слишком большое количество скандалов (где их еще немного приросло). Разговоры о том, что на Тищенко возлагалась задача взять под контроль самую западную область страны в интересах киевских руководителей, утихли из-за отсутствия предмета для них: ситуация во власти Закарпатья разворачивается под влиянием различных сил и векторов, и фактор Николая Тищенко здесь ожидаемо так и не стал доминантным. С ним считаются по мере традиционной корректности закарпатцев и их уважения к любой власти. Поэтому легенда о Тищенко как о "бультерьере Зеленского", может оказаться, самим депутатом и создана в мечтах.

Станет ли скандал с дракой в парламенте под прицелами телекамер той каплей, которая переполнит чашу терпения Ермака и Зеленского и заставит их расстаться со скандальным депутатом? Несмотря на заявления Качуры, скорее всего нет. Даже если на Банковой поймут, какую медвежью услугу он оказал Ермаку и Зеленскому, стаскивая Лероса с трибуны. Ведь тот рассказывал об измене по делу вагнеровцев. Если ее не было, чего тогда так горячиться представителям властной фракции?

Суровое наказание Тищенко сомнительное еще и потому, что это может дать ему основания выйти из фракции. Напомним, он мажоритарщик, а этот подвид народных депутатов, в отличие от представителей "списочной" части, у нас практически невозможно лишить мандата, если только они не совершают открыто ужасающих уголовных преступлений. Если отношения с Ермаком действительно разладились, почему бы не воспользоваться наказанием как поводом для прощания с коллегами и начала свободного плавания в мутных водах украинского парламентаризма?

Станет ли после этого Тищенко Леросом №2? Это вряд ли. Даже побив горшки, он, скорее всего, не будет трогать светлого имени президента, за которое он демонстративно вступился возле парламентской трибуны. Разве что будет рассказывать, как хорошего Зеленского окружили плохие "слуги".