Расследование CNN о «Вагнергейте». Зачем Банковая распространяет дезинформацию от ФСБ РФ

Юрий Вишневский / Деловая столица

Все источники CNN, украинские и американские, едины в том, что украинская спецоперация по поимке 33 "вагнеровцев" действительно готовилась и что об этом знали спецслужбы США.

После летней передышки начался новый, уже третий сезон информационной войны вокруг «Вагнергейта», которая идет с августа прошлого года. Прежде чем обсуждать очередной обмен ударами, напомним главное - из-за чего идет эта война и почему она стала серьезным фактором не только в украинской политике, но и в украинско-американских отношениях.

Версия CNN против версии ФСБ РФ

Суть этой информационной войны очень проста. Это война двух версий «вагнергейта». Между ними нет никаких полутонов, вот этих вот «все не так однозначно» или «истина где-то посередине». Две версии принципиально несовместимы.

Первая версия появилась в российском пропагандистском издании «Комсомольская правда» 6 августа 2020 г. Суть изложена прямо в заголовке и подзаголовке статьи: «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины. "Комсомольской правде" стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию». В самой статье подчеркивается: «Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев... но главный удар, несомненно, по российско-белорусским отношениям». То есть, согласно этой версии, украинская спецоперация по поимке 33 «вагнеровцев» была задумана для того, чтобы подорвать союз Москвы и Минска. Подчеркнем, что 8 сентября 2021 г. эту версию публично признала своей ФСБ РФ.

Вторая версия появилась в украинских СМИ 18 августа 2020 г. и постепенно обрастала все новыми подробностями. Суть ее в том, что спецоперация по поимке 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера» была организована украинскими спецслужбами (конкретно СБУ и Главным управлением разведки Минобороны) с целью упечь этих боевиков в тюрьму до конца их жизни за участие в российской агрессии на востоке Украины и использовать их признательные показания в судебных процессах против России. Чтобы выманить этих боевиков, была придумана легенда, что их рекрутируют на охрану нефтяных вышек в Венесуэле. Туда они должны были вылететь из Минска, транзитом через Стамбул. Маршрут из Минска в Стамбул пролегал через воздушное пространство Украины. Кульминацией украинской спецоперации должна была стать принудительная посадка самолета в Киеве. Эту операцию украинские спецслужбы готовили с ведома и при содействии спецслужб стран НАТО, в т. ч. США и Турции. Именно эта версия получила подтверждения в расследовании американской телекомпании CNN, обнародованном 8 сентября 2021 г.

Как видим, эта версия полностью противоречит версии ФСБ РФ. Принудительная посадка самолета с «вагнеровцами» в Киеве никоим образом не могла бы помешать Путину и Лукашенко любить друг друга всеми доступными им способами.

Содержание предыдущих серий

Изначально вторую версию активно продвигали несколько журналистов и других публичных деятелей, включая народных депутатов из «Европейской солидарности». Они рассказали, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, что операция была сорвана после совещания на Банковой 23 июля 2020 г., где было решено операцию отложить. Как утверждают эти источники, кто-то из участников совещания передал информацию врагу. В результате рейс из Минска в Стамбул был перенесен с 25 на 30 июля, а 29 июля «вагнеровцев» повязали силовики Лукашенко, которые получили наводку от россиян, проинформированных украинским осведомителем.

Скандал разгорался и получил название «Вагнергейта». На него был вынужден отреагировать Владимир Зеленский. «Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», - сказал он в комментарии «Радио Свобода» 20 августа 2020 г. Через месяц, 18 сентября, с опровержением спецоперации по «вагнеровцам» выступил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. «Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история», - заявил он в эфире «Свободы слова Савика Шустера». После этого скандал, не получая нового фактажа, постепенно утих. И к концу осени он уже казался похороненным.

Второй сезон информационной войны начался в декабре, когда главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев сообщил, что он работает над документальным фильмом о «Вагнергейте». Украинский журналист Юрий Бутусов, знакомый с людьми из Bellingcat, предположил, что она обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс. «Причина такого резонанса - участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии», - пояснил он.

Однако, к счастью для Банковой, анонсированный Грозевым выход фильма Wagnergate многократно задерживался и переносился. Интерес к нему в украинском обществе, поначалу перегретый, постепенно остывал. Но в середине июня Грозев пообещал выход фильма в американской медиасети Netflix 29 июля - на годовщину срыва спецоперации и как раз перед визитом Зеленского в США, который первоначально был запланирован именно на конец июля.

Зеленский отреагировал оперативно. 24 июня он дал интервью программе «VIP с Наталией Мосейчук» на телеканале «1+1». Там он впервые признался в том, что спецоперация по поимке «вагнеровцев» действительно проводилась и была сорвана. «Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, - правда. То, что этого не произошло, - слава Богу, мы проявили субъектность в этом важном вопросе», - заявил он.

Впрочем, фильм Bellingcat о «Вагнергейте» так и не появился ни в июле, ни в августе. И сам скандал выпал из общественного внимания. Однако, как оказалось, это была лишь передышка перед третьим сезоном информационной войны вокруг сорванной спецоперации.

Почему эта тема важна для CNN

5 сентября Грозев сообщил, что вскоре выйдет расследование CNN, а затем уж - три порции обещанного расследования Bellingcat. «Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он выйдет не раньше следующего года, и мы рассчитываем, что этот материл заслужит "Оскара". Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца», - анонсировал он.

И вот уже 8 сентября вышло расследование CNN. В нем утверждается, что «украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о предоставлении комментариев по поводу расследования». Это означает, что Банковая не нашла аргументов. Наверное, Зеленский постеснялся рассказывать американцам, что американские спецслужбы затягивали Украину в эту спецоперацию, но «слава Богу, мы проявили субъектность».

Подчеркнем, что CNN взялась за эту тему не для того, чтобы напакостить Зеленскому или навредить Украине. Для американской телекомпании главная компонента этой темы - американская. Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин внесен в санкционный список Минфина США еще в декабре 2016 г. А в сентябре 2018-го сам Пригожин и ЧВК «Вагнера» подпали под санкции Госдепартамента США. Это объясняет, почему украинская спецоперация по поимке «вагнеровцев» была важна для американских спецслужб. А об их участии в подготовке украинской спецоперации рассказал Bellingcat, сообщив о своем расследовании.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что CNN захотелось провести собственное расследование. Из слов Грозева можно сделать вывод, что американская телекомпания не только предупредила его об этом, но и советовалась с ним об источниках информации.

В публикации CNN утверждается, что 33 «вагнеровца» «стали целью тщательно продуманной разведывательной операции со стороны Украины с ведома и при предполагаемой поддержке США». В чем именно заключалась американская поддержка, остается вопросом. «Официальные лица США отрицают свою прямую роль, - констатирует CNN. - По словам представителей украинской разведки, операция под руководством Украины получила американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как "привлечь" российских наемников. Высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложны". Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен говорить публично, предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской операции».

Тем не менее, при всех этих расхождениях в свидетельствах, все источники CNN, украинские и американские, едины в том, что украинская спецоперация по поимке 33 «вагнеровцев» действительно готовилась и что об этом знали спецслужбы США. Это полностью противоречит заявлениям Зеленского и Ермака, которые цитировались выше.

Почему Подоляк продвигает фейк ФСБ РФ

Повторим, это информационная война. В ответ на расследование CNN очень оперативно появился фейк от ФСБ РФ. Придется процитировать его, поскольку именно он сейчас активно юзается Банковой.

Так, российский «Коммерсантъ» сообщил: «ФСБ России назвала "абсолютно достоверной" информацию CNN о финансировании Вашингтоном операции украинских спецслужб, следствием которой было задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года. США пытались спровоцировать таким образом разрыв российско-белорусских отношений, отметил представитель службы. "Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ... так что информацию эту мы считаем достоверной",- сказал представитель ФСБ (цитата по "Интерфаксу"). По его словам, задачей США был "разрыв российско-белорусских отношений". "Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много", - сказал он».

Как видим, ни слова о том, что эти 33 «вагнеровца» совершили военные преступления на оккупированной части Донбасса и что их показания нужны были Украине для использования в судах против России. Просто тупой бред о желании США и Украины «нанести очень тяжелый удар» по отношениям Путина и Лукашенко.

Это точь-в-точь та версия, которая появилась в «Комсомольской правде» 6 августа 2020 г. Только сейчас ее уже прямо признала своей ФСБ РФ. А поскольку подтверждений этой версии не существует, то ФСБ придумала фейк о том, что эту версию подтверждает расследование CNN.

Этот фейк активно продвигает в украинском информпространстве главный политтехнолог Банковой Михаил Подоляк, который официально является советником Ермака. «Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал, - заявил Подоляк. - Ситуация говорит сама за себя. При этом никто уже не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года. С той публикации в "Комсомольской правде" ничего нового и существенного к истории про "вагнеровцев" не добавилось».

А вот тут советник Ермака бесцеремонно солгал. Нетрудно найти в расследовании CNN новое и существенное, чего не было в статье на «Комсомольской правде». Вот лишь один пример. В публикации CNN говорится: «На одном видео, переданном CNN бывшими источниками военной разведки, изображена группа боевиков на востоке Украины, которые держат обломки военного самолета, который, по словам источников, только что был сбит». Это Ил-76, сбитый вагнеровцами возле Луганска 14 июня 2014 г., когда погибли 49 украинских военных. «Комсомольская правда» о таком видео не рассказывала.

Между тем это видео очень важно, поскольку оно доказывает соучастие «вагнеровцев» в этом преступлении. Также это видео доказывает, что украинские спецслужбы действительно выискивали именно тех «вагнеровцев», которые воевали на востоке Украины. Для этого «вагнеровцам» предлагалось предъявить «подтверждения профессионального уровня». Кто-то похвастался этим видео, кто-то - другими доказательствами собственных преступлений. «Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей», - сказал CNN источник в украинской военной разведке.

Отметим еще одну деталь. Автором публикации на сайте CNN является журналист CNN Мэтью Чэнс, которого ранее сам Зеленский возил на фронт для съемки позиций украинских войск, а также приглашал на свои пресс-конференции. То есть, дискредитируя Чэнса, Подоляк, не стесняясь, дискредитирует Зеленского. Похоже, этот полный зашквар - из-за стараний спасти своего непосредственного шефа. А имидж Зеленского для советника Ермака может быть делом второстепенным.

Чего ждать в новых сериях

Это информационная война, в которой Зеленский не знает, какие козыри уже есть в рукаве у CNN и Bellingcat, и какие еще могут появиться. У Банковой нет никаких гарантий, что CNN рассказала все, что знает, и не припрятала какие-то сенсации для новых серий своего расследования. Также у Банковой нет гарантий, что спецслужбы, например, США, не поделятся с CNN и Bellingcat какой-то новой информацией.

В этой связи примечательны еще вот какие факты. Хотя Банковая постаралась погасить информационную волну, вызванную расследованием CNN, но эта задача удалась не в полной мере. Публикацию CNN пересказали многие популярные сайты и некоторые телеканалы. «Европейская солидарность» воспользовалась поводом, чтобы вновь потребовать создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по «Вагнергейту». И, что особенно показательно, это требование в эфире «5 канала» поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков. «Объективное расследование точно необходимо. Если к этому может присоединиться Верховная Рада, так не вижу проблем», - заверил он.

Нет, это не означает, что ВСК по «Вагнергейту» в самом деле будет создана. Банковая вряд ли это допустит. Слова Разумкова означают другое: присоединяться к позиции Банковой, озвученной Подоляком, становится моветоном. По крайней мере для тех, кто имеет политические планы на будущее после президентства Зеленского.