НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых", – говорится в сообщении.
"Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", – пояснил НБУ.
В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.