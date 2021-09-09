Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты

Юрий Васильченко / Depo.ua

Директор Украинского института будущего - о том, будет отставка Кабмина или только точечные ротации в нем, кто сидит на кадровой скамейке запасных, и почему до сих пор нет обещанного объединения политических элит.

Depo.ua обсудил ближайшие перспективы для правительства и возможность массовых протестов с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко

- Сейчас происходит много разговоров об отставках отдельных министров. Чаще всего называют вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную. А возможна ли отставка всего Кабмина?

Согласно данным Украинского Института будущего, 63% украинцев выступают за отставку правительства. То есть, общество отставку поддерживает. Но главная проблема Зеленского - в отсутствии скамейки запасных. Можно поменять Лазебную, Тарана, еще нескольких людей, и сразу начать большую субсидиарную кампанию, это сгладит ситуацию. Но такие кадровые изменения могут сыграть, а могут и не сыграть. Чем дольше тянуть с перезагрузкой правительства, тем хуже будет для самого Зеленского. Чтобы сделать еще один рейтинговый рывок - а сейчас его рейтинг стабилизировался на уровне 30% - ему выгодно сменить правительство. Вопрос: где взять людей и на премьера, и на министров ...

Следует понимать, что весь кадровый подбор, который мы видели в последнее время, сводился к "своим людям". Поэтому, если кого-то будут выбирать, то из окружения президента. Насколько я понимаю, те, кому можно доверить правительство, не очень туда хотят идти. Гораздо выгоднее сидеть в Офисе и не нести никакой ответственности за какие-либо действия.

- Тогда можно назначить техническое правительство на определенное время. Чтобы выпустить пар. Поставить во главе условного технократа ...

Нет такого человека на сегодняшний день. Это первое. Второе - чужого не поставят. Премьер - человек, которому надо доверять на все сто процентов. Это как Генпрокурор, председатель Верховной Рады. Обжегшись на Разумкове, на Рябошапке, на Богдане, появление чужого, пусть и технического, премьера - исключено.

- Есть темы, которые раздражают общество. Те же тарифы. Очевидно, осенью будет еще один локдаун. Может тогда, а не прямо сейчас, все-таки возникнет необходимость сменить правительство?

Тарифы - серьезная проблема, однако критической она станет через полтора-два месяца. А в новый локдаун надо входить или с новым Кабмином, или же не менять его вообще. Уже сейчас четко видно, что правительство не предлагает никаких предохранителей для бизнеса в случае очередного локдауна. То есть, если отправлять в отставку Кабмин, ставить премьера и новых министров потом - это потеря времени. Поэтому Зеленскому выгоднее перезагрузить правительство в конце сентября, и уже новая правительственная команда будет реализовывать заготовки по ценам, субсидиям, тарифам, помощи при локдауне и так далее.

- Вернемся к варианту с точечными кадровыми изменениями. Кто, например, может заменить того же Тарана. Называют много фамилий ...

В том и дело, что каждый день появляются новые фамилии. Механизм поиска человека на должность выглядит следующим образом: узнают, что кто-то зашел в Офис президента или имел те или иные встречи, сразу через телеграм-каналы и боты разгоняют негативную информацию, она затем кладется на стол многим людям. Мол, нельзя такого зашкваренного ставить. Таким образом сбивается любая кандидатура. Так продолжается в последние два-три месяца.

- Наиболее вероятным кандидатом на должность министра обороны называют Юрия Гусева. С ним такая же история?

Невозможно сказать, будет ли Гусев министром. Один день он "министр", на следующий день уже нет. Мы видим, как начали вытаскивать какие-то истории из его прошлой жизни. Так же по любой другой фамилии, и по любой должности в правительстве.

- Во время выступления в День Независимости Зеленский много говорил о необходимости единения. Почему бы не предложить войти в состав правительства представителям других сил, если такая беда со своими кадрами?

Действительно, в его выступлении говорилось о том, что наши самые большие проблемы внутри нас, что нужно единым фронтом работать и двигаться вперед. Однако прошло две недели и ... ни одного шага в этом направлении. Было хорошее начало, чтобы сделать хотя бы имитацию объединения страны. Предложить должности министров представителям других политических сил. Это дало бы возможность показать способность выйти за пределы "слуг народа", но этого не произошло. Наоборот, они все больше капсулируются внутри своих.

- Соцопросы показывают, что украинцы не готовы к массовым уличным протестам. А если нет протестов, нет и смысла делать из правительства громоотвод

Существенных протестов действительно не будет. Они готовятся определенными людьми, определенными политическими силами под определенные политические или социальные лозунги. Вот может ли Юлия Тимошенко поднять осенью антитарифные протесты? Я считаю, что вероятность этого сценария достаточно низкая в силу нескольких моментов. Первый: будет делаться все для того, чтобы как-то уменьшить тарифный удар. Через субсидиарную кампанию или волюнтаристским решением о фиксации цены на газ. Второй момент: могут существовать несколько уголовных дел, касающихся ближайшего окружения Тимошенко. Такие дела свяжут ей руки. Это же касается и ОПЗЖ, которая также качает тарифную тему.

Однако это вовсе не означает, что если на Банковой нет 50 тысяч протестующих, то тема тарифов исчезает. Нет, она остается кипящим котлом, идет в накопление к другим проблемам. Она или выстрелит, если слабая политика будет продолжаться, или не выстрелит, если удастся экономически и дальше петлять. Ждать, выстрелит или нет? Правительство надо снимать до того, как начинаются бунты. Если снимаешь во время бунтов, ты играешь не на опережение, а действуешь постфактум. Это для любой власти - очень сложное испытание.