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Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
18:24 08.09.2021 |
Назначение главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние, отставка независимых членов набсовета даст возможность ускорить решение этой проблемы, считают подавшие в отставку глава набсовета Клэр Споттисвуд (Великобритания) и члены набсовета Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия).
"Мы очень обеспокоены будущим "Нафтогаза": нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, так как инвестиции не идут. Юрий (Витренко) не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся", - описала ситуацию Споттисвуд на брифинге в среду.
По ее словам, после его назначения весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.
"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", - заявила глава набсовета.
"Причина, почему мы подали в отставку, что мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко...", - подтвердил такую позицию Лескуа.
По его словам, независимые члены набсовета предлагали премьер-министру временно приостановить полномочия Витренко до решения суда по предписанию Нацагентства по предотвращению коррупции, однако получили отказ.
Ван дер Хейден утверждает, что у Витренко также отсутствует сотрудничество и с правлением, сформированным при его предшественнике Андрее Коболеве.
Член набсовета также выразил обеспокоенность давлением со стороны правительства на компанию и ее главу правления по поводу сохранения низких цен на природный газ в условиях его значительного подорожания на мировых рынках. "(Существует) большая обеспокоенность, что будет после отопительного сезона, будет ли тогда достаточно газа", - отметил Ван дер Хейден.
По его мнению, в нынешних условиях "Нафтогазу" необходима международная поддержка, так как в нынешних условиях планировавшийся выпуск евробондов невозможен.
Ван дер Хейден уточнил, что членов набсовета просили до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом "не создавать никаких проблем", поэтому их нельзя обвинить в "создании проблемы" за то, что они подали в отставку сейчас.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль в сложившейся ситуации поручил до конца ноября отобрать на конкурсе новых независимых членов набсовета.
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