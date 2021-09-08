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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой

18:08 08.09.2021 |

Политика

О свежих рейтингах кандидатов в президенты и политических партий "ДС" поговорила с политологом Алексеем Голобуцким.

«ДС» Социологи «Рейтинга» обнародовали свежие данные, согласно которым рейтинг президента Зеленского составляет около 30%. Этот показатель можно считать отражением успеха стратегии «правого разворота»?

А.Г. Когда мы видим, что рейтинг вырос на каких-то 2%, плюс техническая погрешность... Такое впечатление, что эта социология делается для одного читателя. Я не вижу оснований для роста рейтинга Зеленского. Из за визита к Байдену? Или парада на 24 августа? Что людей беспокоит, согласно социологии? Тарифы, цены, безопасность. Что из этого изменилось в позитивную сторону? Ничего. Единственная тенденция, о которой можно говорить, - рейтинг не падает. Но опять же, сейчас только начало политического сезона. Поэтому социологию лучше смотреть через недели две-три. Когда остынут воспоминания о параде и появится понимание, что ни о чем особенном, что можно было бы продать населению, мы с США не договорились - тогда стане более ясно, тенденция это или не тенденция.

«ДС» Спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяет треть опрошенных, но в президентском рейтинге он всего лишь восьмой с показателем 3,7%. Почему доверие так слабо конвертируется в поддержку?

А.Г. Во-первых, Разумков не заявлял о своих президентских амбициях. Во-вторых, наш парламент - самая непопулярная ветвь власти, и это сказывается на популярности спикера. И потом, доверие далеко не всегда конвертируется в президентский рейтинг. Если у Разумкова есть такой рейтинг доверия, то это уже неплохой стартовый электоральный потенциал. Помнится, в весеннем опросе «Рейтинга» у Разумкова, Кличко и еще у кого-то были самые низкие антирейтинги. Если выборы главы государства состоятся, как им положено, через 2,5 года, мы понимаем, что к тому времени президент уже будет гораздо менее популярен, тогда доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой серьезнейшей проблемой.

«ДС» Как повлияла летняя активность Юлии Тимошенко в регионах на уровень ее поддержки? Ее рейтингу есть куда расти?

А.Г. Социология все лето показывала рост ее рейтинга. У нее сейчас самое лучшее время. Тарифы, цены, земля и все остальное - это ее темы. И ее рейтингу есть куда расти, по нескольким недавним опросам она вообще вырвалась чуть ли не на второе место.

«ДС» О чем говорит стабильный рейтинг «Европейской солидарности» и ее лидера?

А.Г. Рейтинг Петра Порошенко все равно выше, чем 2019 году. Возможно, он достиг своего электорального потолка. Главное для него, чтобы рейтинг не падал, ведь у всех есть свой потолок. Если вспомнить проекты Виктора Ющенко после президентских выборов 2010 года, они все были провальными. Поэтому то, что предыдущий президент на сегодня имеет второй результат, совсем неплохо.

«ДС» В сравнении с весенними данными «Рейтинга» показатель поддержки партии «Слуга народа» немного подрос. За счет чего удалось остановить падение, ведь никаких значимых достижений за этот период не наблюдалось?

А.Г. Не вижу у них причин для роста, разве что вождение в пьяном виде представителя партии как-то «поднимает» их рейтинг. Если без шуток, то, возможно, люди упорно не хотят разочаровываться, ищут какие-то зацепки. "Слуги" - партия Зеленского, а все его конкуренты - это политики старой обоймы, не появилось никого нового, поэтому люди держатся в своем мнении до последнего.

«ДС» После атаки нынешней власти на Виктора Медведчука поддержка ОПЗЖ сократилась. К кому ушла часть избирателей этой политсилы?

А.Г. Поддержка ОПЗЖ не растет, потому что главное, благодаря чему она нагнеталась, это телеканалы, теперь закрытые, которые мощно окучивали избирателя и были реально популярными у населения. А теперь поддержка распределяется по остальному проросийскому спектру. В нем конкуренция тоже не слабая: Мураев, Колесников, Шарий. И электоральной базе ОПЗЖ есть куда перетекать. Каждый из этих проектов будет продолжать эксплуатировать тему дружбы с Россией, мира на Донбассе и, конечно же, непростую социальную проблематику. Я не верю, что какая то часть этого электората, разочаровавшись, ушла вправо или к Зеленскому. Учитывая, что из всех каналов с жесткой пророссийской ориентацией остался только «Наш», логично, что приверженцы «русского мира» развернулись к партии Мураева, который чуть ли не живет в эфирах своего телеканала.
 

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