Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin

Кроме того: США выделят нам Javelin и другое оружие на $60 млн, "Укрспецэкспорт" будет модернизировать системы турецкой ПВО, а наши ВСУ провели учения возле Крыма.

осударственный концерн "Укроборонпром" провел ряд переговоров и заключил три соглашения с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2 млрд 500 млн. В частности проведены переговоры с компанией Lockheed Martin Corporation. Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Американская компания Lockheed Martin хорошо известна в мире своими истребителями F-16, F-22, F-35 и другой продукцией в авиационной сфере.

Также, "Укроборонпром" сотрудничает с компанией Harris Global Communications Inc. Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Кроме того, заключены соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции GLOBAL ORDNANCE и международной компанией DAY & ZIMMERMANN LONE STAR LLC.

Украина получит новую партию Javelin

США выделят Украине ПТРК Javelin и другое оружие на $60 млн. Об этом сказано в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена относительно стратегического партнерства двух стран.

В США заявили о поддержке евроатлантических устремлений Украины и объявили о предоставлении нового пакета военной помощи на общую сумму $60 млн, в том числе и поставки ПТРК Javelin. С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $2,5 млрд, включая помощь в 2021 году в $400 млн.

Украина и Соединенные Штаты также завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений. "Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями", - говорится в сообщении.

Страны договорились сотрудничать в сфере кибербезопасности и усилить ситуативную осведомленность в космосе. Был подписан Меморандум о взаимопонимании в космической сфере. Кроме того, Украина и США достигли договоренности относительно поддержки безопасного круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

"Укрспецэкспорт" подписал контракт с турецкой Aselsan на модернизацию ПВО

осударственная компания "Укрспецэкспорт" подписала контракт с турецкой оборонной компанией Aselsan в сфере систем управления войсками и модернизацию ПВО. Об этом информирует "Милитарный".

Соглашением предусмотрено предоставление услуг по модернизации отдельных систем противовоздушной обороны и по интеграции в системы управления войсками (Command & Control) производства Aselsan. По результатам выполнения контракта будут повышены тактико-технические характеристики систем ПВО Вооруженных сил Украины.

Турецкая оборонная компания Aselsan занимается исследованиями, разработкой и производством военной продукции для оснащения воздушных, наземных и морских сил. Она является одним из основных подрядчиков вооруженных сил Турции.

"Сайгак": представлен первый вариант замены УАЗиков

Конструкторсько-производственное предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о создании своего варианта военного внедорожника в рамках проекта "Сайгак" от Минобороны. Машина на базе серийного шасси Toyota Hilux доработана под техническое задание и адаптирована к использованию украинскими военными.

Машина под шифром "Сайгак" разработана в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет машины Вооруженным силам Польши, Вооруженным силам и полиции Чехии, а также для Словакии и миссии ООН в Македонии.

Опытно-конструкторская работа под шифром "Сайгак" объявлена ​​Министерством обороны Украины для замены технически и морально устаревшего автомобиля УАЗ.

ВСУ провели очередные учения возле админграницы с оккупированным Крымом

На одном из полигонов боевой подготовки на юге страны личный состав зенитно-ракетных подразделений совершенствовал свои навыки по противовоздушной обороне. Об этом сообщает отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме, максимально приближенном к боевому.

Во время практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали вопросы наведения на цели воздушного противника, поддержку наземных сил, отражение воздушного нападения условного противника и прикрытия важных государственных объектов.По словам командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки достигнута, а военнослужащие, принимавшие участие в тренировке, с поставленными задачами справились.