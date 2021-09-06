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Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
08:23 06.09.2021 |
Кроме того: США выделят нам Javelin и другое оружие на $60 млн, "Укрспецэкспорт" будет модернизировать системы турецкой ПВО, а наши ВСУ провели учения возле Крыма.
осударственный концерн "Укроборонпром" провел ряд переговоров и заключил три соглашения с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2 млрд 500 млн. В частности проведены переговоры с компанией Lockheed Martin Corporation. Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.
Американская компания Lockheed Martin хорошо известна в мире своими истребителями F-16, F-22, F-35 и другой продукцией в авиационной сфере.
Также, "Укроборонпром" сотрудничает с компанией Harris Global Communications Inc. Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.
Кроме того, заключены соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции GLOBAL ORDNANCE и международной компанией DAY & ZIMMERMANN LONE STAR LLC.
Украина получит новую партию Javelin
США выделят Украине ПТРК Javelin и другое оружие на $60 млн. Об этом сказано в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена относительно стратегического партнерства двух стран.
В США заявили о поддержке евроатлантических устремлений Украины и объявили о предоставлении нового пакета военной помощи на общую сумму $60 млн, в том числе и поставки ПТРК Javelin. С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $2,5 млрд, включая помощь в 2021 году в $400 млн.
Украина и Соединенные Штаты также завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений. "Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями", - говорится в сообщении.
Страны договорились сотрудничать в сфере кибербезопасности и усилить ситуативную осведомленность в космосе. Был подписан Меморандум о взаимопонимании в космической сфере. Кроме того, Украина и США достигли договоренности относительно поддержки безопасного круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.
"Укрспецэкспорт" подписал контракт с турецкой Aselsan на модернизацию ПВО
осударственная компания "Укрспецэкспорт" подписала контракт с турецкой оборонной компанией Aselsan в сфере систем управления войсками и модернизацию ПВО. Об этом информирует "Милитарный".
Соглашением предусмотрено предоставление услуг по модернизации отдельных систем противовоздушной обороны и по интеграции в системы управления войсками (Command & Control) производства Aselsan. По результатам выполнения контракта будут повышены тактико-технические характеристики систем ПВО Вооруженных сил Украины.
Турецкая оборонная компания Aselsan занимается исследованиями, разработкой и производством военной продукции для оснащения воздушных, наземных и морских сил. Она является одним из основных подрядчиков вооруженных сил Турции.
"Сайгак": представлен первый вариант замены УАЗиков
Конструкторсько-производственное предприятие "Украинская бронетехника" сообщило о создании своего варианта военного внедорожника в рамках проекта "Сайгак" от Минобороны. Машина на базе серийного шасси Toyota Hilux доработана под техническое задание и адаптирована к использованию украинскими военными.
Машина под шифром "Сайгак" разработана в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет машины Вооруженным силам Польши, Вооруженным силам и полиции Чехии, а также для Словакии и миссии ООН в Македонии.
Опытно-конструкторская работа под шифром "Сайгак" объявлена Министерством обороны Украины для замены технически и морально устаревшего автомобиля УАЗ.
ВСУ провели очередные учения возле админграницы с оккупированным Крымом
На одном из полигонов боевой подготовки на юге страны личный состав зенитно-ракетных подразделений совершенствовал свои навыки по противовоздушной обороне. Об этом сообщает отдел связей с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
Во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме, максимально приближенном к боевому.
Во время практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали вопросы наведения на цели воздушного противника, поддержку наземных сил, отражение воздушного нападения условного противника и прикрытия важных государственных объектов.По словам командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки достигнута, а военнослужащие, принимавшие участие в тренировке, с поставленными задачами справились.
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