Спасти «Единую Россию». Какой апофеоз готовят в ОРДЛО перед думскими выборами

Олег Полищук / Деловая столица

Дабы ничто не затеняло агитацию и пропаганду за "Единую Россию", в Донецке даже отменили байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" любимого путинского байкера Хирурга.

Состоявшийся на уходящей неделе визит президента Владимира Зеленского в США и его встреча с американским лидером Джо Байденом, безусловно, касались темы оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины. Более того, речь в Вашингтоне шла не только о продолжении оказания Киеву конкретной военной помощи, но и обсуждалось участие Байдена в формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне президентов. По крайней мере, об этом заявил после посещения Белого дома 1 сентября сам Зеленский.

Ну а позже главу государства в одном из телеэфиров дополнила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - заинтриговала Стефанишина, но деталей раскрывать не стала. Что же касается новых поставок в Украину летального вооружения США, то еще перед приемом Зеленского Байденом в Белом доме американские СМИ 1 сентября написали о дополнительной военной помощи США в размере $60 млн, которая также будет включать критически важные в условиях российской агрессии противотанковые ракеты Javelin.

Понятное дело, что на этом фоне никак не смогли воздержаться от своих комментариев, особенно в вопросе американской военной помощи, как представители российской власти, так и кремлевские марионетки в ОРДЛО. Например, главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин в связи с вашингтонской встречей лидеров Украины и США возбудился до предела: "Данная встреча не про мир. Она про новые поставки летального вооружения в Украину. Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира". Ну а в самих ОРДО в приоритете - обсуждение вскрывшихся подробностей дорогого отдыха дочери Пушилина Илоны у моря. И не в каком-нибудь Седово, а в фешенебельном Дубае.

Кремлевские намеки на эскалацию

Впрочем, что показательно, подпевать "экспертным оценкам" Пушилина буквально в унисон стали главные московские глашатаи - голос МИД РФ Захарова и путинский рупор Песков. Так, первая опять заговорила о необходимости "эмбарго на поставку Киеву вооружений", сравнив на это раз оказание США военной помощи Украине с "угощением диабетика сахаром". Зато Песков не гнался за аллегориями, но тут же стал угрожающе намекать. По его словам, в Кремле "обратили внимание" на планы США относительно предоставления Украине военной помощи и вот что решили заявить: "Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке".

В принципе, те же пропагандистские клише - "внутриукраинский конфликт", "юго-восток" и прочее, - но более чем прозрачный намек Кремля на грядущую эскалацию на Донбассе очевиден, причем с превентивным переводом стрелок за это не только на Киев, но и на Вашингтон. Хотя, как говориться, чья бы корова мычала.

Ведь уже 2 сентября (на следующий день после встречи Зеленского с Байденом) на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Россия объявила о решении Путина заблокировать продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября, то есть на неконтролируемом украинскими пограничниками участке российско-украинской границы. Что на практике может означать лишь одно - готовность обострить с октября военные действия оккупационных корпусов ВС РФ на донбасском фронте, еще больше напичкав ОРДЛО российской военной техникой и личным составом.

ОРДЛО - на пике думских выборов

Почему для возможного старта военной эскалации Кремлем выбран именно октябрь? Все просто - выборы в Госдуму России, которые должны состоятся ровно через две недели, 19 сентября, а подведение их итогов, точнее, нужное Путину "рисование" результатов думских выборов займет объективно еще какое-то время. Кстати говоря, актуальные предвыборные рейтинги путинской "Единой России" весьма плачевны: даже официальная российская социология в виде ВЦИОМ и ФОМ сейчас фиксирует самый низкий уровень популярности партии власти как минимум за последние 15 лет - в районе 27%. А электоральные замеры единственно альтернативного официозу "Левада-центра" вообще катастрофичны, посему "Единую Россию" определенно нужно как-то спасать.

В качестве такой спасительной соломинки для "единороссов" решено использовать как раз оккупированные районы украинского Донбасса. И дело даже не в жителях ОРДЛО з российскими паспортами - их, само собой, массово загонят на избирательные участки в Ростовской области РФ, что, между прочим, поставит под вопрос легитимность думских выборов в глазах мирового сообщества. Впрочем, Москве, как и в отношении откровенной нелегитимности российских выборов на территории оккупированного Крыма, это совершенно без разницы.

Проблема в том, что лишние полмиллиона голосов из оккупированного Донбасса погоды для фиктивной победы "единороссов" не сделают, но информационно разогреть российский электорат с помощью темы торжества "русского мира" в ОРДЛО - задача решаемая. В результате уже 8 сентября "Единая Россия" проведет слет своих сторонников в оккупированном Донецке, где будет презентована "Народная программа", с которой российская партия власти идет на думские выборы. На правах хозяина торжества будет, конечно, Пушилин, но главными действующими лицами станут секретарь генерального совета "ЕР", первый замглавы Совета Федерации РФ Андрей Турчак и другие знаковые действующие депутаты-"единороссы".

Также в тот же день в Донецке анонсировано проведение съезда "Защитников отечества", названого "всероссийским", то есть для идеологической мобилизации сторонников путинской партии по всей стране. Так что апофеоз обещает быть настолько масштабным, что в Кремле даже решили пожертвовать интересами любимого путинского байкера Залдостанова по кличке Хирург, дабы ничто не затеняло агитацию и пропаганду за "Единую Россию". Теперь байк-шоу залдостановского мотоклуба "Ночные волки", которое должно было состояться 11 сентября в ОРДО (ранее его перенесли в Донецк из оккупированного Севастополя), отменено "из-за ограничений по коронавирусу". Притом что COVID-19 совсем не помешал главарю российской оккупационной администрации в соседних ОРЛО Пасечнику отменить все карантинные ограничения именно на 11 сентября - ради празднования Дня Луганска.