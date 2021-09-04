Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны

22:28 03.09.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Речь уже не о шантаже, а о свершившемся факте - официально объявленном решении Путина.

2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Россия объявила о решении Путина заблокировать продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 г. Это единственные два места, где Россия позволяла наблюдателям ОБСЕ отслеживать перемещение людей и техники между РФ и оккупированными территориями Украины. Остальные шесть пунктов пропуска оставались вне мониторинга ОБСЕ, то есть контроль ОБСЕ за этим участком границы был, вообще говоря, фиктивным.

Поэтому решение России полностью заблокировать миссию наблюдателей ОБСЕ - это прежде всего демонстративный шаг. И демонстрирует он готовность Кремля сразу после 30 сентября, уже в октябре, пойти на прямые нарушения Минских соглашений.

В чем США и Украина обвинили Россию

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выступила в ответ с заявлением о том, что нынешнее возражение России против продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на границе - еще один пункт в длинном списке нарушенных обещаний и очередная демонстрация того, что поддержание позитивных отношений с соседями не является приоритетом для РФ. Остриан напомнила Постоянному совету ОБСЕ, что Россия подписала в 2014 г. Минские протоколы, которые содержат текст, гарантирующий «постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ».

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что решение России принято непосредственно перед широкомасштабными военными учениями «Запад-2021». «Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», - прогнозирует МИД Украины.

По данным Минобороны РФ, в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси, будет задействовано около 200 тыс. человек. Возвращение войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях запланировано до середины октября. Ввиду этого не исключено, что часть этих войск Россия планирует переместить на оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Поэтому Украине следует готовиться к резкому обострению на линии фронта после 30 сентября.

Почему кремлевская пропаганда сменила пластинку

В связи с этим стоит отметить, что кремлевская пропаганда резко сменила свои оценки визита Владимира Зеленского в США. Поначалу она акцентировала на том, что визит провальный. А некоторые прокремлевские Telegram-каналы даже хвастались, что Джо Байден потребует от Украины реализации Минских договоренностей и выполнения обязательств, которые Зеленский взял на себя на переговорах Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 г.

Такого развития событий нельзя было исключать, поскольку в администрации Байдена есть разные люди, в том числе и сторонники примирения с Путиным. Однако Байден выбрал сторону Украины. В совместном заявлении по итогам визита вообще не упомянуты Минские договоренности. Вместо этого говорится о поддержке США международных усилий, «направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины», и содержится призыв к России «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны».

После этого заявления кремлевская пропаганда сменила пластинку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал рассказывать, что планы США по оказанию военной помощи Украине «потенциально могут быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно». А спикер МИД РФ Мария Захарова назвала военную помощь США Украине нарушением пункта Минских соглашений о выводе иностранных войск и военной техники.

В общем, следует ждать на российском телевидении репортажей о «зверствах украинской военщины, подстрекаемой Вашингтоном». А далее прозвучат официальные заявления Кремля о том, что Украина, дескать, похоронила «Минск».

Отягчающие обстоятельства

Конечно, Россия и раньше проводила масштабные учения у наших границ и пугала обострением на фронте. Поэтому можно надеяться, что и на этот раз Путин просто-напросто блефует.

Но сейчас есть два отягчающих обстоятельства. Во-первых, 19 сентября - выборы в Госдуму РФ, после которых у Путина будут развязаны руки для новых авантюр.

А во-вторых, блокирование Россией миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» - событие беспрецедентное. Эта миссия осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 г. по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу. Как уже было сказано, эта миссия неспособна осуществлять полноценный мониторинг всего участка украинско-российской границы, контролируемого оккупантами. Но сам факт работы этой миссии использовался Кремлем как доказательство того, что Россия выполняет Минские договоренности.

И вот с 30 сентября все это уже будет не нужно Путину. Тут важно подчеркнуть, что это решение было принято не спонтанно - оно готовилось еще с весны этого года. Раньше мандат миссии наблюдателей ОБСЕ продлевался каждые четыре месяца. В мае РФ отказалась продлевать мандат на четыре месяца и согласилась только на два месяца - до 31 июля. В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия угрожает полным закрытием миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Тогда это было только средством шантажа, в июле Россия согласилась продлить мандат миссии еще на два месяца.

Но теперь речь уже не о шантаже, а о свершившемся факте - официально объявленном решении Путина. Миссия наблюдателей ОБСЕ должна будет прекратить работу. Фактически Россия похоронила «Минск» и именно поэтому обвиняет в похоронах «Минска» Украину.

Да, скорее всего, Россия блефует. Но необходимо готовиться к тому, что Путин включит в новый блеф и серьезное обострение на фронте.
 

ПО РУБРИКАМ

03.09 В течение всей торговой сессии в пятницу, 3 сентября, курс доллара на межбанке плавно снижался

03.09 Курс доллара к мировым валютам снижается на слабой статистике по рынку труда

03.09 Минфин изучает возможность плавающих ставок по ОВГЗ, сомневается в наличии достаточного спроса

03.09 Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись 3 сентября без единой динамики

03.09 Справочный курс гривны 2 сентября понижен на 6,23 коп до 27,0457 грн/$1

03.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.09.21

03.09 Остаток средств на корсчетах банков 02.09.21

03.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 2.09.21

03.09 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 02.09.2021

03.09 Цена золота 3 сентября слабо колеблется в ожидании данных рынка труда США

03.09 Фондовый рынок США вырос 2 сентября на макроэкономическом позитиве и подорожавшей нефти

02.09 Объем спроса на валютном межбанке 2 сентября ощутимо снизился

02.09 Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

02.09 Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год – ЛУН

02.09 Депозитные ставки для физлиц 02.09.21

• дальше…

03.09 Болгария проведет третьи за год парламентские выборы

03.09 Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

03.09 Рейтинг блока Меркель упал до рекордно низкого уровня за три недели до выборов

02.09 Идеология помогла талибам прийти к власти в Афганистане – эксперт

01.09 Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание

01.09 Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС

31.08 В Госдепе назвали условия для сотрудничества с «Талибаном»

31.08 США завершили вывод войск из Афганистана

31.08 Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану

30.08 Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду

30.08 «Лишит Украину транзита»: оператор ГТС отреагировал на соглашение РФ и Венгрии по газу

30.08 В Париже на большинстве улиц запретили ездить быстрее 30 км/ч

30.08 Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

30.08 Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе

30.08 МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

• дальше…

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

04.08 Украинские COVID-сертификаты в «Дія» успешно прошли техническую оценку в ЕС

• дальше…

03.09 Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны

03.09 Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму - Зеленский

03.09 Дубилет пошел в суд, чтобы МВД удалило объявление о его розыске

02.09 План Байдена для Зеленского. Как США будут укрепляться в Украине

02.09 Скандальный экс-руководитель Одесской таможни получил новую должность

02.09 Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию

02.09 Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать

02.09 США выделят в этом году Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека

02.09 США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на $60 млн, что включает бронебойные системы «Джавелин»

01.09 Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП

01.09 Визит Зеленского в США: Промежуточные итоги

01.09 Налоговая милиция арестовала недвижимость лидера партии «5.10» Балашова на 200 млн грн

01.09 Инициатор дела «Роттердам+» в 11 раз не явился в ВАКС на слушание дела о его закрытии

01.09 Депутат Безуглая допускает уход министров Тарана и Уруского с должностей осенью

01.09 Он — легитимный министр: Как дело Шкарлета показало, что война Банковой с КСУ закончилась, а эра кнопкодавов только начинается

• дальше…

03.09 Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями

03.09 Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota

03.09 Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек

02.09 Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra

02.09 Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием

02.09 Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов

02.09 Google научила искусственный интеллект повышать разрешение фото до 16 раз без потери качества

01.09 Tencent расторгла все эксклюзивные музыкальные контракты

31.08 Hyundai планирует поставлять по 64 тысячи водородных грузовиков в год к концу десятилетия

31.08 Официально: Windows 11 выходит 5 октября

31.08 TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца

31.08 Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб

31.08 В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной

31.08 Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода

30.08 Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно