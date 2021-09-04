Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны

Юрий Вишневский / Деловая столица

Речь уже не о шантаже, а о свершившемся факте - официально объявленном решении Путина.

2 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Россия объявила о решении Путина заблокировать продление мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 г. Это единственные два места, где Россия позволяла наблюдателям ОБСЕ отслеживать перемещение людей и техники между РФ и оккупированными территориями Украины. Остальные шесть пунктов пропуска оставались вне мониторинга ОБСЕ, то есть контроль ОБСЕ за этим участком границы был, вообще говоря, фиктивным.

Поэтому решение России полностью заблокировать миссию наблюдателей ОБСЕ - это прежде всего демонстративный шаг. И демонстрирует он готовность Кремля сразу после 30 сентября, уже в октябре, пойти на прямые нарушения Минских соглашений.

В чем США и Украина обвинили Россию

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выступила в ответ с заявлением о том, что нынешнее возражение России против продления мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на границе - еще один пункт в длинном списке нарушенных обещаний и очередная демонстрация того, что поддержание позитивных отношений с соседями не является приоритетом для РФ. Остриан напомнила Постоянному совету ОБСЕ, что Россия подписала в 2014 г. Минские протоколы, которые содержат текст, гарантирующий «постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ».

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что решение России принято непосредственно перед широкомасштабными военными учениями «Запад-2021». «Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта», - прогнозирует МИД Украины.

По данным Минобороны РФ, в совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти полигонах в Беларуси, будет задействовано около 200 тыс. человек. Возвращение войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях запланировано до середины октября. Ввиду этого не исключено, что часть этих войск Россия планирует переместить на оккупированные территории Донетчины и Луганщины. Поэтому Украине следует готовиться к резкому обострению на линии фронта после 30 сентября.

Почему кремлевская пропаганда сменила пластинку

В связи с этим стоит отметить, что кремлевская пропаганда резко сменила свои оценки визита Владимира Зеленского в США. Поначалу она акцентировала на том, что визит провальный. А некоторые прокремлевские Telegram-каналы даже хвастались, что Джо Байден потребует от Украины реализации Минских договоренностей и выполнения обязательств, которые Зеленский взял на себя на переговорах Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 г.

Такого развития событий нельзя было исключать, поскольку в администрации Байдена есть разные люди, в том числе и сторонники примирения с Путиным. Однако Байден выбрал сторону Украины. В совместном заявлении по итогам визита вообще не упомянуты Минские договоренности. Вместо этого говорится о поддержке США международных усилий, «направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины», и содержится призыв к России «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны».

После этого заявления кремлевская пропаганда сменила пластинку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал рассказывать, что планы США по оказанию военной помощи Украине «потенциально могут быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно». А спикер МИД РФ Мария Захарова назвала военную помощь США Украине нарушением пункта Минских соглашений о выводе иностранных войск и военной техники.

В общем, следует ждать на российском телевидении репортажей о «зверствах украинской военщины, подстрекаемой Вашингтоном». А далее прозвучат официальные заявления Кремля о том, что Украина, дескать, похоронила «Минск».

Отягчающие обстоятельства

Конечно, Россия и раньше проводила масштабные учения у наших границ и пугала обострением на фронте. Поэтому можно надеяться, что и на этот раз Путин просто-напросто блефует.

Но сейчас есть два отягчающих обстоятельства. Во-первых, 19 сентября - выборы в Госдуму РФ, после которых у Путина будут развязаны руки для новых авантюр.

А во-вторых, блокирование Россией миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» - событие беспрецедентное. Эта миссия осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 г. по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу. Как уже было сказано, эта миссия неспособна осуществлять полноценный мониторинг всего участка украинско-российской границы, контролируемого оккупантами. Но сам факт работы этой миссии использовался Кремлем как доказательство того, что Россия выполняет Минские договоренности.

И вот с 30 сентября все это уже будет не нужно Путину. Тут важно подчеркнуть, что это решение было принято не спонтанно - оно готовилось еще с весны этого года. Раньше мандат миссии наблюдателей ОБСЕ продлевался каждые четыре месяца. В мае РФ отказалась продлевать мандат на четыре месяца и согласилась только на два месяца - до 31 июля. В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия угрожает полным закрытием миссии наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Тогда это было только средством шантажа, в июле Россия согласилась продлить мандат миссии еще на два месяца.

Но теперь речь уже не о шантаже, а о свершившемся факте - официально объявленном решении Путина. Миссия наблюдателей ОБСЕ должна будет прекратить работу. Фактически Россия похоронила «Минск» и именно поэтому обвиняет в похоронах «Минска» Украину.

Да, скорее всего, Россия блефует. Но необходимо готовиться к тому, что Путин включит в новый блеф и серьезное обострение на фронте.