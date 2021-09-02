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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

План Байдена для Зеленского. Как США будут укрепляться в Украине

17:55 02.09.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Чтобы верно оценить визит Владимира Зеленского в США, нужно смотреть в первую очередь на то, что он дал Джо Байдену. Ибо именно Байден диктовал условия на переговорах.

Если совсем коротко, то интерес Вашингтона в том, чтобы четко показать: Украина - не Афганистан. И США не только не намерены уходить из Украины, но наоборот, собираются в ней основательно укрепиться.

В Вашингтоне Зеленского поставили перед фактом, что США будут продвигать в Украине свои ценности и свою повестку дня. Многое, конечно, осталось за кадром и проявится позже (например, на заседании Комиссии стратегического партнерства, которое должно состояться уже этой осенью). Из того, что подписано и анонсировано, можно выделить три базовые темы.

Закупки американских товаров и услуг

Байдена интересует расширение возможностей американских компаний. И первое, что пообещало украинское правительство, это начать масштабную закупку американских товаров и услуг.

30 августа, накануне визита Зеленского в Вашингтон, Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов (EXIM) подписал с правительством Украины меморандум о взаимопонимании. Как сообщает EXIM, стороны договорились о взаимном обмене информацией о возможностях облегчения закупок американских товаров и услуг правительством Украины для проектов, которые включают, но не ограничиваются инфраструктурой, такой как транспорт, безопасность и здравоохранение. Ожидается также сотрудничество в других ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, климат, энергетика и цифровая экономика.

EXIM предлагает разные способы финансирования, включая страхование экспортных кредитов, гарантии оборотного капитала, гарантии по кредитам и прямые займы. В любом случае эти деньги останутся в США и не попадут в руки украинской власти. А оплачивать американские товары и услуги, закупленные украинским правительством, придется, конечно, из украинской казны. Комментируя подписанный документ, глава EXIM Джеймс Берроуз подчеркнул: «Мы верим во взаимную экономическую выгоду от развития инфраструктуры Украины и других секторов, и американские компании предоставляют одни из лучших и наиболее конкурентоспособных продуктов в мире для достижения этой цели».

С украинской стороны меморандум подписал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко. По его словам, запланировано, что Минэкономики и EXIM обработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов EXIM для финансирования американского экспорта в Украину на общую сумму $3 млрд. Как рассказал Любченко, при подготовке к подписанию документа был проведен ряд совместных консультаций, во время которых рассмотрен комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов. «Мы увидели, что органы власти США полностью поддерживают такой сценарий развития Украины и заинтересованы в развитии самых амбициозных проектов с участием американских компаний в Украине», - подчеркнул он.

Этот меморандум упомянут в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США, которое было обнародовано 1 сентября по итогам встречи Зеленского и Байдена. В заявлении говорится, что он «может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки EXIM для этих потенциальных транзакций в размере $3 млрд может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике».

Один из этих проектов - это эксклюзивное соглашение, которое было подписано в присутствии Зеленского 31 августа между американской Westinghouse Electric Company и украинским «Энергоатомом». По информации «Энергоатома», речь идет о размещении в Украине пяти реакторов Westinghouse AP1000; общая ориентировочная стоимость проекта - около $30 млрд. «Это соглашение представляет собой поворотный момент в продвижении безуглеродного энергетического будущего Украины», - утверждает глава Westinghouse Патрик Фрагман. «Этот Меморандум укрепит обе компании и поможет Украине достичь целей декарбонизации», - соглашается «Энергоатом». «Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли», - подтвердил Зеленский министру энергетики США Дженнифер Гренхольм.

Байдену нужна декарбонизация. И для Украины это, похоже, теперь становится одним из главных условий для получения американской поддержки.

Если эти планы будут реализованы, то нас ждет закрытие шахт, добывающих энергетических уголь, и тепловых электростанций, которые работают на угле. Наверное, это ударит по компании ДТЭК Рината Ахметова. В то же время резко ослабнет наша энергетическая зависимость от России, и нам абсолютно будет не нужен уголь из ОРДЛО.

Правда, реализация этих планов крайне проблематична. Но как раз это - проблема в первую очередь Зеленского, а не Байдена. Фактически Вашингтон получил еще один рычаг давления на Киев. Теперь Белый дом сможет подхлестывать Банковую: почему еще остаются законодательные препятствия? почему еще не утверждено технико-экономическое обоснование проекта? почему не выделены площадки для реакторов Westinghouse AP1000?

Кстати, все эти планы - утверждение площадок для новых ядерных реакторов, закрытие шахт и ТЭС - будут выглядеть, мягко говоря, спорными в глазах населения. И они могут вызвать протесты в аккурат перед президентскими выборами. Эту карту наверняка будут разыгрывать и Кремль, и пророссийские силы. То есть в любом случае это будет не только экономический, но и политический вопрос.

Выполнение требований МВФ

Вторая базовая тема, на которой настаивает Байден, это чтобы Банковая выполняла повестку дня МВФ. В совместном заявлении 1 сентября Зеленский взял на себя обязательство обеспечить имплементацию ключевых реформ. В рамках программы сотрудничества с МВФ, говорится в заявлении, Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость Нацбанка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций.

Можно сказать, что статус требований МВФ повысился. А значит, повысилась и цена за игнорирование этих требований.

Пока что за невыполнение своих обязательств перед МВФ Зеленский расплачивается тем, что ему приостановили кредитную программу Stand-by. Сумма неполученных траншей составляет $2,9 млрд. По-видимому, Банковая считала, что без этих денег можно будет обойтись.

Но теперь цена вопроса уже не сводится к этой сумме. Как раз в сентябре в Украину должна прибыть миссия МВФ. И вот если миссия уедет, не достигнув согласия с украинскими властями, то Зеленский рискует лишиться всей той поддержки, которую ему пообещал Байден. Поэтому можно прогнозировать, что Зеленский максимально постарается добиться того, чтобы миссия уехала довольной.

Подчеркнем, что эти требования касаются весьма важных вещей. Например, за словами «реформировать государственные предприятия» стоит приватизация «Нафтогаза» и «Укроборонпрома». И Вашингтону будет важно не только добиться старта этого процесса, но и контролировать его.

Независимость НАБУ и САП

Наконец, третья базовая тема, которой добивается Байден, это независимость от Банковой (но не от Вашингтона) руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как раз сейчас на финальной стадии находится конкурс по отбору кандидатур на должности руководителя САП и его заместителя. На эти две должности осталось два кандидата. Это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко и прокурор Андрей Синюк (он работает в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами). Буквально за день до того, как Зеленский вылетел в США, вспыхнул скандал. Стало известно, что четыре члена конкурсной комиссии пожаловались на попытки повлиять на результаты конкурса и в связи с этим пригрозили выйти из комиссии.

И вот в совместном заявлении 1 сентября Зеленский пообещал «немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с наилучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника». Напомним, что нынешний директор НАБУ Артем Сытник должен освободить кресло не позже апреля следующего года.

Особенно впечатляет обещание «немедленного избрания» нового руководителя САП. Похоже, это вообще первый шаг, которого администрация Байдена ждет от Банковой. А следующей заботой Вашингтона станет конкурс на должность директора НАБУ. Если новые руководители САП и НАБУ будут в самом деле независимы от Зеленского, не вляпаются в скандалы (как тот же Сытник) и при этом будут прислушиваться к сигналам из американского посольства, то Вашингтон получит серьезный инструмент влияния на Зеленского и его окружение. При желании с помощью этого инструмента можно будет повлиять и на рейтинги других игроков. Это именно то, чего стоит ждать, потому что США имеют в Украине долгоиграющие планы.
 

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