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Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
13:37 02.09.2021 |
Во время вчерашней встречи президенты Украины и США согласовали сохранение отношений между Украиной и США на предыдущем высоком уровне, и не достигли согласия ни по одному из проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Если в совместном заявлении эти моменты им удалось обойти, то в случае общения с прессой это стало бы излишне очевидным.
Вчерашняя встреча президентов США и Украины, которой так долго ждали на Банковой, в конце концов состоялась. Случилось это уже после подписания всех сколько-либо значительных двусторонних соглашений, поэтому, как и предполагалось, никаких сенсационных новостей после нее не последовало.
Зеленский попросил Байдена повлиять на Россию в деле освобождения политзаключенных, предложил США принять участие в нормандском формате, еще раз напомнил о необходимости "твердых гарантий" для Украины в ситуации с "Северным потоком - 2" (впрочем, не уточнив, о чем именно идет), и напомнил о желании Киева вступить в НАТО.
Байден рассказал об общих ценностях Украины и США, пообещал поддержать евроинтеграционные стремления Украины, не уточнив, впрочем, как он это будет делать, напросился в гости в Киев и прозрачно намекнул, что без продолжения реформ нового уровня отношений между Вашингтоном и Киевом достичь не удастся.
И все. После встречи с американским коллегой украинский президент немедленно покинул Белый дом.
Такой вот "нормальный мужской разговор", как охарактеризовал его Зеленский во время дальнейшего общения с прессой. Добавив, что "со стороны США к Украине, ко мне лично, моей команде, к Офису президента негатива не было вовсе, 0, ни одного аспекта, ни слова".
А поскольку говорил это Зеленский уже без Байдена под боком - то журналистам не оставалось ничего другого, кроме как делать вид, что они верят этим заявлениям. Задавать уточняющие вопросы его американскому коллеге относительно того, как он оценивает реформаторские усилия украинской власти, они будут в другой раз. При этом, учитывая сопутствующие обстоятельства, эти вопросы рано или поздно таки прозвучат.
В целом, идея отказаться от совместной пресс-конференции после вчерашней встречи была весьма мудрым решением. Поскольку в совместном заявлении можно легко написать о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны, поддержке евроатлантических стремлений или новой Хартии о стратегическом сотрудничестве, над которой Комиссия по стратегическому партнерству начнет работать уже этой осенью. Зато в прямой беседе будет довольно сложно объяснить, что именно будет вложено в эти весьма перспективные, но рамочные и не слишком конкретные документы.
Вчерашняя встреча, формально, была своеобразным "первым знакомством" двух президентов. Ею Байден хотел продемонстрировать американскому обществу, что, отступив в Афганистане, он не планирует отступать в Украине. Свежая партия "Джавелинов" и риторика о военном сотрудничестве стали тому весомым подтверждением. Своей цели президент США, скорее всего, достиг.
На Банковой же стремились продемонстрировать украинцам, что нынешний президент способен вести переговоры со стратегическим союзником и достигать выгодных для национальных интересов Украины соглашений, в первую очередь - в сфере обороны и энергетической безопасности. А также привлекать инвестиции и кредиты в национальную экономику, темпы роста которой пока немного отстают от запланированных.
С первой задачей Зеленский, в общем, справился, относительно второго и третьего - остались вопросы. И они касаются не только и не столько неидеальной подготовки к визиту, отсутствия контактов Зеленского с руководством МВФ, или чего-то еще. Даже те рамочные соглашения, которые подписала Украина, дают нам немало шансов. Вопросы теперь остаются только относительно способности украинского государства и украинского бизнеса использовать те возможности, которые перед нами открылись. Имея шанс на соглашение с Westinghouse, благодаря которому удастся спасти от старения и деградации украинскую атомную отрасль, Энергоатом будет вынужден бороться за возвращение атомной энергетики к доходности - в противном случае кредит на 25 миллиардов долларов и десять новых энергоблоков так и останутся мечтами. Имея двустороннее соглашение в сфере военных исследований и технологий, украинский ВПК может наладить сотрудничество с коллегами из США. Вопрос лишь в том, имеют ли украинские оружейники что-то - уникальные изделия, интересные технологии или хотя бы квалифицированную рабочую силу - чтобы заинтересовать американских коллег. Имея поддержку правительства США в сфере диверсификации источников газоснабжения, "Нафтогаз" может начать амбициозный проект по созданию украинско-польского "газового хаба". А может продолжать эксплуатировать "виртуальный реверс" из российской трубы - до последнего дня контракта с "Газпромом". После чего сказать, что "США нас не защитили". И все эти вещи зависят уже не только от красноречия Зеленского и "возникновения химии" во время разговоров с Байденом. Они зависят от повседневной работы властной команды.
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