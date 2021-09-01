Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП

Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая пытается поставить западных партнеров перед фактом: «Да, мы сукины дети, но мы ваши сукины дети».

Новый скандал поднялся вокруг конкурса на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и его заместителя. Перед самым финишем конкурс может быть сорван. Об этом письменно предупредили генерального прокурора Ирину Венедиктову четыре члена конкурсной комиссии. Если это случится, то в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникнет очень глубокая трещина.

Проблема не только в том, что для Вашингтона этот конкурс имеет принципиальное значение, о чем публично заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Проблема также и в том, что по аналогичному сценарию могут быть сорваны еще два конкурса - на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВСП). И это означает, что в Вашингтоне могут возникнуть очень большие сомнения в договороспособности Киева.

Конкурс длиною дольше года

Должность руководителя САП свободна с 21 августа 2020 г., когда подал в отставку Назар Холодницкий. Еще раньше (в сентябре 2019 г.) уволился заместитель руководителя САП Владимир Кривенко. И вот уже больше года эти вакансии остаются незаполненными. А сейчас конкурс может вообще сорваться.

Конкурсная комиссия состоит из 11 человек - четверо от Совета прокуроров Украины и семеро от парламента. «Парламентская» семерка в основном лояльна Банковой, а «прокурорская» - нет, ибо в нее включены три международных эксперта (Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон) и заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. Конечно, семь - это больше, чем четыре. Однако правила конкурса гласят, что для принятия решения необходимо не менее пяти голосов «парламентской» семерки и не менее двух голосов «прокурорской» четверки. Таким образом, любые три члена «прокурорской» четверки могут заблокировать любого кандидата, даже если остальные восемь членов конкурсной комиссии его поддерживают.

Именно поэтому западные партнеры рассчитывают, что результатом конкурса станет руководитель САП, независимый от Банковой. Цена этого кресла очень высока. Если Банковой удастся обмануть Запад и поставить во главе САП своего человека, тогда «слугам народа» уже можно будет не бояться ни НАБУ (кто бы его ни возглавлял), ни Высшего антикоррупционного суда, ибо САП сможет заблокировать и развалить любое дело.

4 июня международные эксперты провалили фаворита Банковой - «слугу народа» Андрея Костина, который возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики. Вообще же по итогам собеседований, которые завершились в июле, осталось два кандидата. Это руководитель отдела детективов НАБУ Александр Клименко и прокурор Андрей Синюк (он работает в Офисе генпрокурора в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами). Напомним, конкурс проводится сразу на две должности - руководителя САП и его зама. И кандидатов осталось тоже двое. То есть, на первый взгляд, все уже ясно, и осталось, чтобы Венедиктова определила, кто из этих двоих возглавит САП, а кто получит кресло заместителя.

Письмо четырех

Ожидалось, что вся эта процедура завершится в августе, до визита Владимира Зеленского к Джо Байдену. Однако этого не случилось. И совершенно не случайно накануне того, как Зеленский отправился в США, «Европейская правда» сообщила о письме, с которым обратились к Венедиктовой четыре «международных» члена конкурсной комиссии: Драго Кос, Нона Цоцориа, Томас Фаерстон и Роман Куйбида. Они пожаловались на попытки повлиять на результаты конкурса и в связи с этим угрожают выйти из комиссии.

«Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках кое-кого в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов», - говорится в письме. Его авторы утверждают, что информация о попытках влияния поступила к ним из нескольких независимых надежных источников. «Эти утверждения также согласуются с некоторыми аспектами нашего собственного опыта работы с комиссией, включающего явно искусственные задержки, непонятные позиции некоторых членов комиссии по поводу добропорядочности некоторых кандидатов, и то, что делается чрезмерный акцент на количестве кандидатов, которые должны пройти в финальный раунд, а не на их квалификации и, что самое важное, их добропорядочности», - говорится в письме.

И далее «международная» четверка фактически выдвинула ультиматум: «Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам о справедливом и прозрачном процессе».

Хотя письмо формально адресовано Венедиктовой, но главный его адресат - это, конечно же, Зеленский. И можно не сомневаться, что с этим письмом одновременно ознакомился госсекретарь США Энтони Блинкен. А значит, президент США Джо Байден тоже знает о проблеме.

Конкурсы из "списка Блинкена"

Тут уместно напомнить, что в видеовыступлении на Ukraine Reform Conference в Вильнюсе 7 июля Блинкен озвучил пять требований к Зеленскому. Первые два требования имеют непосредственное отношение к нашей теме. «Первое - принятие законопроектов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Эти два закона обеспечат прозрачный процесс отбора и назначения судей. Второе - обеспечить, чтобы выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры был прозрачным, заслуживающим доверия и основывался на заслугах кандидатов».

Как видим, Вашингтон интересует не только конкурс в САП, но и конкурсы в ВСП, ВККСУ и НАБУ (нынешний директор НАБУ Артем Сытник должен освободить кресло не позже апреля следующего года). 13 и 14 июля законы о ВККСУ и ВСП, на необходимости которых настаивал Блинкен, были окончательно приняты Верховной Радой. И теперь согласно этим законам предстоят конкурсы на должности членов ВККСУ и ВСП. Эти конкурсы будут проводиться по тому же принципу, что и конкурс в САП - с решающим голосом международных экспертов.

Поэтому нынешний конкурс в САП вдвойне важен. Он, во-первых, очень важен сам по себе и, во-вторых, важен как пример. Ибо если сейчас Банковая отработает схему грубого надругательства над конкурсом (путем отмены его результатов или вычеркивания неугодного финалиста), то всем будет понятно, что та же самая схема может быть использована и на конкурсах в ВККСУ, ВСП и затем в НАБУ.

Игра Банковой

Хотя этого явно не будет в пресс-релизах Белого дома и Офиса президента Украины, но можно не сомневаться, что на переговорах Зеленского и Байдена конкурс в САП будет обсужден. Блинкен свой список требований, озвученный в июле, составлял именно как домашнее задание для Зеленского перед визитом к Байдену.

Если после визита конкурс в САП все же будет доведен до конца, как настаивает Вашингтон, можно будет сделать вывод, что Зеленский таки все услышал и понял.

А если нет - значит, власть Украины продолжает играть с Байденом и другими западными партнерами в игру «да, мы сукины дети, но мы ваши сукины дети». Результат игры неочевиден, несмотря на много красивых уже подписанных в США бумажек. Если обитатели Банковой заработают себе устойчивое реноме недоговороспособных, то с ними просто-напросто перестанут договариваться. И будут договариваться в обход них.