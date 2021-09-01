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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Визит Зеленского в США: Промежуточные итоги

18:04 01.09.2021 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Несмотря на позитивный тон визита, большинство документов, подписанных Зеленским в США, имеют подчеркнуто рамочный и декларативный характер. И увидеть практические результаты от визита Владимира Зеленского в США можно будет только в течение нескольких месяцев. Если, конечно, будет что замечать.Хотя визит Владимира Зеленского в США еще не завершился и главное, с точки зрения Банковой, событие - переговоры с Байденом - также еще не состоялось, промежуточные итоги визита можно подводить уже сейчас.

Тем более, что ожидать каких-то радикальных неожиданностей от "судьбоносной встречи" между президентами пока нет оснований. Поскольку подавляющее большинство документов, которые были подготовлены Украиной и США к встрече президентов, в течение минувших суток уже были подписаны. На это, кстати, косвенно намекает тот факт, что проведение совместной пресс-конференции президентов после встречи пока не запланировано. Следующий вояж Зеленского в солнечную Калифорнию тоже, скорее всего, будет богат на эффектные фото, но вряд ли завершится подписанием каких-то обязывающих соглашений.

Сотрудничество в оборонном секторе

Ключевым документом из имеющихся, очевидно, стал комплекс соглашений, связанных со стратегическими основами оборонного партнерства, которые в присутствии Зеленского подписали руководители украинского Минобороны и Пентагона. И здесь, несмотря на большое количество красивых формулировок, крайне немного конкретики - что и предполагает рамочный характер соглашения.

Полный текст документа пока отсутствует в свободном доступе. А описание соглашения на сайте президента вызывает больше вопросов, чем ответов.

"На период до декабря 2026 года двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на подтверждении того, что двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США, включительно с полноценной программой тренировок и учений, эффективно помогают Украине противостоять российской агрессии" - все понятно?

Единственное, что можно вынести из подобных анонсов - это тот факт, что программа поддержки украинской армии будет в том или ином виде продлена на ближайшие 5 лет, и США будут помогать перестраивать украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО. А там - будет видно. Конечно, словосочетание "стратегические основы оборонного партнерства" выглядит крайне солидно - но у Украины и США и без того было немало рамочных документов с прилагательным "стратегический" - вроде "Хартий Украина-США о стратегическом партнерстве" с 2008-го года. Впрочем, практические их последствия все равно зависели от текущей специфики отношений между Киевом и Вашингтоном, а не от пафосных формулировок в рамочных документах.

Также было подписано соглашение про "проекты в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки" в военном секторе. Которое, с высокой вероятностью, может дать шанс украинским оборонным предприятиям и НИИ, работающим по этой тематике, участвовать в американских военных проектах. Если, конечно, они смогут что-то предложить американской стороне, а "сопротивление материалу" со стороны украинских регуляторных органов не будет слишком сильным.

Космос

Также Зеленский встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном - "стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями". Подписать что-то "стратегическое" не получилось, поскольку соглашение Artemis Accords - международный договор об освоении Луны - Украина уже подписала с NASA еще в прошлом году.

Украинская АЭС

А вот меморандум о взаимопонимании между компаниями Энергоатом и Westinghouse, предусматривающий привлечение технологий последней в строительство ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт - это весомое достижение, которое, в перспективе, может иметь немалый экономический эффект. Особенно если будет реализован амбициозный проект по строительству пяти блоков стоимостью около $ 25 млрд. Поскольку, если кто забыл, срок эксплуатации многих украинских АЭС медленно, но неуклонно близится к завершению, а заменить их мощность тепловой генерацией не удастся как по экологическим, так и по экономическим соображениям.

Кроме того, украинские чиновники подписали в США еще ряд соглашений - вроде безопасности космических полетов и защиты информации. Которые, безусловно, полезны, но какого-то существенного влияния на двусторонние отношения, не говоря уже о повседневной реальности, не сделают.

Самое главное, о чем пока не удалось договориться

Зато по ключевым вопросам, которые украинский президент обещал поднять в США - в частности, относительно участия Вашингтона в "нормандском формате", или ситуации с "Северным потоком 2", какие-то весомые договоренности пока отсутствуют. Более того, шансы на их практическое достижение пока крайне невелики. В силу очевидной невозможности реализовать "расширенную Нормандию" из-за позиции России, а также экономической и политической неопределенности вокруг "Северного потока - 2". Судьбу которого - точнее, особенности работы которого - будут определять сейчас скорее в ЕС, чем в США. Ведь именно от европейских регуляторных органов и судов зависит возможность "Газпрома" заполнять газопровод исключительно своим газом - или использовать не более 50% его мощности. Равно как от стран ЕС зависят шансы на дальнейшее существование украинской ГТС, которую могут модернизировать для транспортировки водорода, превратить в украинско-польский газовый хаб, или же оставить ржаветь под дождем и снегом.

Несмотря на все вышесказанное, вояж Зеленского в США ни в коем случае нельзя считать провалом. Важен даже сам факт подобного визита, а также факт подтверждения нашим стратегическим партнером своих предыдущих решений и сохранение имеющегося статус-кво. Да и вряд ли кто в здравом уме надеялся, что украинский президент привезет из Вашингтона решение всех наших проблем. Но и однозначно говорить о "геополитической победе" до того, как многочисленные рамочные документы, подписанные сторонами, наполнятся хотя бы каким-то практическим содержанием, пока крайне преждевременно.
 

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