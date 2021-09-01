Доллар возвращается: осенью гривню ждет девальвация

Сергей Шевчук / LIGA.net

Эпоха самого дешевого доллара последнего года заканчивается. Как сильно подешевеет гривня?

Период укрепления гривни закончился: осенью доллар в Украине подорожает и будет стоить дороже 27 гривень, прогнозируют опрошенные LIGA.net финансисты.

Пика ревальвации национальная валюта достигла в середине августа: доллар в некоторые дни можно было купить по 26,6-26,7 грн/$, чего на украинском рынке не было больше года - с июня 2020 года.

Что ждет гривню осенью, почему доллар точно подорожает и каким курс будет в конце сентября?

LIGA.net спросила об этом у участников валютного рынка. Детали - в консенсус-прогнозе.

Гривня остановилась в шаге от рекорда. Что помешало?

После взрывной девальвации гривни в марте 2020 года с 25 до 28+ грн/$, курс доллара в Украине еще ни разу не опускался ниже 26,5 грн/$.

В августе 2021 года у гривни были хорошие шансы пройти эту точку, однако ревальвация остановилась на 26,62 грн/$.

Курс доллара в марте 2020 - августе 2021

Несмотря на это, июль и август 2021 года стали успешными для украинской валюты: доллар за этот период потерял в цене почти одну гривню. В июле опрошенные LIGA.net финансисты допускали такое развитие событий.

Коротко укрепление можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, "природное превышение" спроса над предложением валюты: экспортеры активно продавали валюту, тогда как импорт находился на вторых ролях.

Во-вторых, до 19-20 августа украинский бизнес платил квартальные налоги (в том числе важные для экспорта ренту и экологический налог). Это мотивировало экспортеров активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом в гривне.

В третьих, в конце августа гривню поддержал Укравтодор, который начал продавать валюту ($376 млн), полученную в кредит от консорциума из шести украинских банков.

Опрошенные банкиры отмечают, что гривня в последние недели лета-2021 могла укрепиться даже сильнее, чем 26,6 грн/$. Но этому прежде всего помешал НБУ, который с 19 июля купил на межбанке $388 млн - треть всей купленной валюты с начала года.

Другие факторы, которые сдерживали ревальвацию: оживление спроса со стороны импортеров (финансисты выделяют поставщиков быттехники и авто) и общий настрой бизнеса на сезонную девальвацию гривни, что заставляет многих участников рынка покупать доллары уже сейчас.

Что будет с курсом в сентябре. Консенсус-прогноз

Гривня завершила лето-2021 на минорной ноте: с 25 по 31 августа доллар на межбанке подорожал на 20 копеек. Что дальше?

В сентябре банкиры и финансисты ориентируются на подорожание доллара: курс вернется в диапазон 27-27,5 грн/$, прогнозируют опрошенные аналитики.

"В конце сентября состоится крупное погашение ОВГЗ на 13 млрд грн, что совпадет с периодом выплат НДС-возмещений. В этот период не исключена еще одна волна ослабления гривни" - отмечает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Консенсус-прогноз среднего курса в сентябре - 27,13 грн/$, предполагаемое значение курса на конец месяца - 27,43 грн/$.

Доллар всегда дорожает осенью. Почему?

Укрепление гривни в марте-июле и девальвация в августе-декабре - типичная картина для украинского валютного рынка с тех пор, как страна в 2015 году перешла от фиксированного к плавающему курсу.

Причины ослабления гривни осенью повторяются из года в год (за исключением аномального 2019 года): начало уборочной кампании в агросекторе (влечет рост импорта горюче-смазочных материалов), увеличение деловой активности в ритейле (готовится к предновогоднему периоду), подготовка правительства к новому отопительному периоду с возможными дополнительными закупками газа и другого топлива.

Осень - по 28? Почему доллар будет дорожать

Что ждет гривню этой осенью? Вероятный сценарий - к концу года межбанк вернется в диапазон 27,5-28 грн/$, как было в течение всего первого полугодия 2021 года, полагает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

Курс доллара в Украине 2017 - 2021

Почему в последние месяцы года гривня будет девальвировать? Есть несколько причин.

Бизнес-сезон

"Осенью ожидается низкая активность нерезидентов и меньшие объемы экспорта аграрной продукции на фоне более высокого импорта, - поясняет Котович. - Баланс на рынке будет смещен в сторону спроса на валюту".

Но здесь не все однозначно. Бизнес-цикл в очередной раз может изменить ситуация с коронавирусом. "Возможный локдаун приведет к падению деловой активности, - отмечает директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. - При таком сценарии мы не ожидаем девальвации гривни".

Украина не привлекает иностранных инвесторов

За неделю с 20 по 28 августа портфель облигаций внутреннего госзайма в руках нерезидентов сократился на 2,3 млрд грн. Постепенный выход нерезидентов из ОВГЗ (иностранцев интересуют гривневые бумаги с очень высокой по мировым меркам доходностью; когда они покупают гособлигации, то продают валюту, когда хотят выйти из украинского актива - наоборот создают дополнительный спрос на доллар) - еще один фактор ослабления гривни осенью, полагает Волуйчак.

"Если НБУ решит повысить ставку (ближайшее решение Нацбанка о ставке - 9 сентября. - Ред.), гривня получит дополнительную поддержку: не исключено, что это может частично восстановить интерес нерезидентов к ОВГЗ, - отмечает Волуйчак. - Если же НБУ сохранит ставку - временное давление на гривню неизбежно".

Внешние события

27 августа глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что американский центробанк допускает начало сворачивания мер поддержки экономики уже в этом году. Заявление оказалось намного более сдержанным, чем ожидали многие аналитики. Ужесточение политики ФРС означало бы отток капиталов с развивающихся рынков, что могло спровоцировать волну девальваций валют этих стран.

Для Украины это важно и в долгосрочной перспективе, считает начальник управления казначейства Форвард Банка Руслан Королик. "Шаги ФРС по сворачиванию антикризисных мер в сентябре, а также непонятная ситуация с очередной волной распространения коронавируса могут привести к замедлению роста мировой экономики, - полагает он. - Это грозит падением спроса на наши экспортные товары, весомый источник валюты".