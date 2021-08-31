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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Из Верховного Суда массово увольняются судьи. Что происходит

18:24 31.08.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

В западных посольствах могут расценить отставки как свидетельство давления на Верховный Суд со стороны Офиса президента.

За последний месяц уже пятеро судей кассационных судов в составе Верховного Суда подали в отставку. Первое из этих заявлений, поданное судьей Кассационного гражданского суда Валентиной Ждановой, Высший совет правосудия удовлетворил 12 августа. На заседании 31 августа ВСП должен был рассмотреть, но решил отложить на более поздний срок вопрос об отставке судьи Кассационного уголовного суда, члена Большой палаты Верховного Суда Владимира Британчука. В повестке дня следующего заседания ВСП, запланированного на 2 сентября, стоят заявления об отставке еще двух судей Кассационного уголовного суда Василия Огурецкого и Светланы Вус. А 9 сентября ВСП должен рассмотреть заявление судьи Кассационного административного суда Николая Гусака.

Подозрения падают на Банковую

Конечно, это не флешмоб. И судьи, подавшие в отставку, публично не комментируют свои решения. Тем не менее, пять отставок верховных судей за один месяц - это много. И это уже вызвало пристальное внимание западных посольств.

Напомним, что нынешний Верховный Суд - это первый результат судебной реформы, которая была начата пять лет назад при поддержке (и по настоянию) западных партнеров. Новый Верховный Суд был создан вместо старого Верховного суда Украины (для этого пришлось вносить изменения в Конституцию), его судьи избирались на открытом конкурсе. Он начал работать 15 декабря 2017 г., то есть менее четырех лет назад. И если из него вдруг один за другим начали уходить судьи, то у западных партнеров, конечно, возникают вопросы.

К тому же в информпространстве распространяются слухи о том, что в ближайшее время ожидается еще ряд аналогичных заявлений верховных судей. И что по крайней мере некоторые из этих отставок вызваны давлением на Верховный Суд со сторон Банковой, например, в связи с рассмотрением дел о признании незаконными указов Владимира Зеленского. Речь идет, в частности, об указе, который в обход законной процедуры вычеркнул из числа судей Конституционного суда Украины главу КСУ Александра Тупицкого и судью Александра Касминина, а также о ряде указов, которые ввели в действие решения СНБО о наложении санкций на юридических и физических лиц.

Всем известно, что Зеленский желал бы любой ценой избежать отмены своих указов. Причем это желание публично озвучивалось. Достаточно привести недавнее заявление представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского, который в интервью «24 каналу» сказал: «Я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий, решение Большой палаты Верховного Суда, потому что есть 100%-ные рычаги влияния со стороны президента Украины, как такую одиозную личность не допустить к выполнению таких важных функций, которые есть у судьи КСУ».

И вот подобные заявления могут сыграть злую шутку с Банковой. Ибо любой наблюдатель, а особенно в западных посольствах, теперь легко поверит в готовность Зеленского использовать против верховных судей все свои «100%-ные рычаги влияния», о которых так смело поведал Вениславский.

Ответный удар

Впрочем, тут напрашивается вопрос, почему же верховные судьи не сопротивляются давлению, а проявляют слабость и идут в отставку. Какая им польза от того, что западные посольства будут высказывать Банковой свою глубокую озабоченность.

В этой связи стоит отметить, что по крайней мере некоторые верховные судьи могут идти в отставку не для того, чтобы нянчить внуков и копать огород на пенсии, а для того, чтобы побороться за новые привлекательные должности. Напомним, что 13 и 14 июля Верховная Рада приняла законы о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия. Эти два закона были в числе главных требований к Зеленскому, которые озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Банковая была вынуждена отдать международным экспертам решающий голос при формировании новой ВККСУ, а также при оценивании нынешних и будущих членов ВСП.

Поэтому будет не удивительно, если некоторые из верховных судей, которые уже подали или в ближайшее время подадут в отставку, затем окажутся в списках кандидатов в члены новой ВККСУ и обновленного ВСП.

Если это случится, то, конечно, можно будет предположить, что они сделали это из любви к переменам: надоело сидеть в теплых креслах верховных судей и жажда приключений потянула подать в отставку и попытать счастья на новых конкурсах.

Но нельзя исключать и другой вариант: западные партнеры, наслушавшись, как Вениславский хвастается «100%-ными рычагами влияния» Зеленского, решили наполнить ВККСУ и ВСП надежными людьми. А искать надежных людей можно ведь не только среди активистов-антикоррупционеров (шутка), но и среди нынешних верховных судей - они, конечно, не ангелы, но четыре года назад успешно прошли через серьезный конкурс. И они точно ничем не обязаны нынешним хозяевам Банковой - а это для западных посольств может оказаться главным критерием.

 

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