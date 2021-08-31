Завод в каждую область от Зеленского. Как здесь помогут $2,7 млрд от МВФ

Александр Суков / Деловая столица

Нынешний президент не устает изобретать новые способы пиара на вопросах украинской экономики.

В интервью каналу "Украина" Владимир Зеленский заявил, что ставит задачу губернаторам и министрам открыть минимум по одному новому заводу в каждом регионе или реконструировать уже действующий. При этом чиновники должны создавать предприятия с таким уровнем зарплат, который бы стимулировал возвращаться в Украину трудовых мигрантов, выехавших в поисках более высокооплачиваемой работы. "Каждому губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод. Новый завод от 500 до 5000 (рабочих мест - "ДС") в своем регионе. Какого направления? Мне все равно", - заявил нынешний президент.

Не прошло и недели, как казавшееся чистым пиаром заявление начало воплощаться на практике. Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал проект распоряжения за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором по результатам совещания у премьера министрам и губернаторам даются указания обеспечить создание в регионах не менее чем по одному производственному предприятию с количеством работающих более 500 человек. При этом чиновники должны разработать инвестиционные проекты со значительными инвестициями в эти предприятия, они должны найти инвесторов и сопровождать проекты в режиме "инвестняни", а на выходе должны появиться новые заводы и фабрики, выпускающие продукцию, конкурентоспособную не только на украинском, но и на мировом рынке. "Информацию об этом подавать ежемесячно в Минэкономики до 5 числа", - указано в документе, который еще не утвержден.

Одного приказа мало

Опрошенные "ДС" эксперты отметили, что в Украине есть все необходимые предпосылки для создания новых производств - большое население, дешевая рабочая сила, возможность для торговли с ЕС. И у местных властей есть возможность поучаствовать в привлечении инвестиций в страну. Экономист Павел Вернивский привел пример США, где штаты конкурируют друг с другом за инвестиции и размещение новых бизнесов именно у себя.

По мнению заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, местные власти действительно могли бы приложить руку к росту украинской экономики, улучшив инвестиционный климат, снизив низовую коррупцию или проведя активную промоцию площадок, на которые привлекаются инвестиции, а также обеспечив взаимодействие власти и бизнеса в защите инвесторов от произвола местных чиновников.

Однако это будет не простой задачей, поскольку другие важные факторы, необходимые для экономического роста, губернаторы и министры не контролируют. "На местном уровне никак нельзя повлиять на макростабильность, на работу судов или прокуроров. Еще есть проблема с постоянно изменяющимся налоговым законодательством, да и не только налоговым. Поэтому чтобы это стало реалистичным, нужна работа не только на местном, но и на центральном уровне", - отметила Мария Репко.

Так что одного простого поручения президента - "постройте по заводу в каждой области" - для существенного изменения ситуации с инвестиционным климатом в стране явно недостаточно. По мнению Виктора Прошкина, директора GROWFORD Institute, государство должно определять стратегические отрасли, которые будут служить драйверами развития экономики, например - авиастроение, приборостроение, космические технологии, медицина, оборонная отрасль. Но об этом президент и премьер ничего не сказали.

Экономический эксперт Алексей Кущ также раскритиковал инициативу Зеленского. По его словам, инвесторы сегодня вкладывают деньги в государства, которые обладают высоким физическим капиталом (развитая логистика и инфраструктура, легкость подключения к сетям), человеческим капиталом (развитое образование, медицина, наука), цифровым капиталом (развитые коммуникации). Инвесторы вкладывают в развитые и защищенные от демпинга и контрабанды внутренние рынки. Однако ничего этого в Украине нет, как нет и усилий власти создать именно такие условия.

Он привел пример компании Skoda, которая отказалась от идеи инвестировать 15 млрд евро в строительство автозавода на Закарпатье, который бы позволил создать 3 тыс. рабочих мест и обеспечить многомиллиардный экспорт. Причина - государство не смогло выполнить одно условие: защитить внутренний рынок автомобилей от импорта "евроблях".

Алексей Кущ отметил, что ни это поручение Зеленского, ни официальные документы, касающиеся привлечения инвестиций в Украину, не направлены на создание вышеперечисленных условий. "Поэтому это поручение - абсолютное смысловое дно экономической мысли", - сказал он.

Таким образом, президентская инициатива больше похожа на очередной PR‑ход команды Зеленского, чем на реальную помощь в привлечении инвестиций. Вполне вероятно, что дело может окончиться созданием нескольких предприятий, на церемонии открытия которых президент перережет красную ленточку, и об этом расскажут по телевизору. Однако реального влияния на экономический рост эта инициатива не окажет - даже создав 2 тыс. новых рабочих мест в каждой области, получим в итоге всего лишь 50 тыс. на всю страну. В масштабах Украины с 10 млн занятых эти новые рабочие руки хоть сколько-нибудь ощутимый прирост ВВП не обеспечат. Как и не решат проблему возвращения трудовых мигрантов, которых несколько миллионов.

МВФ нам поможет?

Недавно Украина получила от МВФ $2,7 млрд в рамках безвозвратной помощи на восстановление экономики Украины. Ранее предполагалось, что эти средства будут использованы с одной целью - обеспечение макроэкономической стабильности. Однако в последние дни звучат и другие версии использования этих средств. В частности, Денис Шмыгаль заявил, что деньги могут быть использованы на социальные выплаты.

У учетом столь вольного обращения с безвозвратной помощью, теоретически ничто не мешает использовать деньги МВФ и на продвижение президентской инициативы по строительству новых заводов. По словам эксперта Олега Попенко, создание одного современного рабочего места для бизнеса (полноценного, а не стола со стулом в офисе) обходится ориентировочно в $250 тыс. И в этой цифре нет ничего удивительного, поскольку речь идет о создании производства, оснащенного современным оборудованием, которое будет выпускать, как задумывает правительство, продукцию, пользующуюся спросом как на украинском, так и на мировом рынке. "То есть для того, чтобы реализовать эту инициативу, необходимо привлечь $125 млн в каждую область минимум", - сказал эксперт. Так что даже всех $2,7 млрд на обеспечение экономического прорыва не хватит., а на качественный пиар - вполне

А по мнению Виктора Прошкина, даже если и вкладывать деньги МВФ в создание новых предприятий в Украине, то в таком случае целесообразнее было бы их потратить на развитие стратегических отраслей, которые бы выступили драйверами экономики, а не на строительство каких-то непонятных заводов, которые еще непонятно, что будут производить.