Чаус в обмен на номера Приднестровья: Что выторгует Зеленский за уступку Санду

Тарас Паньо / Depo.ua

Кремль шантажирует Молдову тем, что запрет приднестровских номеров на территории Украины приведет к кризису между Кишиневом с одной стороны, и Москвой и Тирасполем - с другой. И перед Зеленским возникает непростой выбор между демонстрацией политической твердости и уступкой союзникам. Которая может иметь свою цену.

Двусторонние отношения между Украиной и Молдовой в последнее время развиваются весьма динамично - хотя при этом временами весьма причудливо. С одной стороны, многочисленные двусторонние встречи - в том числе и на высшем уровне, которые сопровождаются декларациями о стратегическом партнерстве, консолидированной позиции по большинству острых международных вопросов, и общем желаним относительно евроинтеграции.

С другой стороны, инциденты вроде "недоказанного" похищения судьи Чауса на территории Молдовы, которое совершили неизвестные лица, удивительно похожие на украинских силовиков, недвусмысленно намекают на то, что вполне безоблачными эти отношения назвать также не получается. Хотя, надо отдать должное, даже имея существенные доказательства причастности Украины к стремительному и не совсем добровольному перемещению любителя долларовых банкнот в стеклянных банках через государственную границу, Кишинев воздерживается от начала масштабного скандала.

И вот в этих непростых отношениях появляется очередной неоднозначный оборот. Который начался еще в далеком 2018 году, когда Молдова достигла с Приднестровьем соглашения о выдаче гражданам неподконтрольной территории так называемых "нейтральных" международных автомобильных номеров. Нейтральность которых заключалась в отсутствии на них флага самопровозглашенной "республики". Зато такие номера признавались бы во всех странах континента, как молдавские. Поскольку автомобили с "приднестровскими" номерами в большинство стран ЕС, например, не пропускали. Кроме того, водители должны были получать молдавские права.

Естественно, что в Тирасполе, даже формально согласившись на такое дело, не слишком рекламировали возможность снять номера с местным "триколором". Это привело к тому, что за год с лишним "нейтральные" номера получили что-то около 4% водителей.

Поэтому в 2020 году Кишинев и Киев договорились о том, что с 15 января 2021 года Украина автомобили на приднестровских номерах пропускать перестанет. Правда, вскоре после своего избрания на пост президента, Майя Санду попросила отсрочить эту дату до 1 сентября, что и было сделано.

Но и такой вариант, похоже, не понравился Москве. Поскольку 11 августа заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий не только "примирение на Донбассе", но и "реинтеграцию Приднестровья", совершил визит в Кишинев, после которого вышел к прессе и сообщил, что "никакой транспортной блокады не будет". А в Кишиневе начали активные переговоры с Киевом о дальнейшей "отсрочке жесткого решения".

И вот вчера молдавское Бюро по реинтеграции сообщило, что Украина снова отложила запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами - до 10 января 2022 года. Что выглядело вполне правдоподобно. Вот только через несколько часов Одесская таможня сообщила, что "случилась досадная ошибка" и с послезавтра никаких приднестровских номеров в Украине не будет. Или на Банковой решили одно - а потом передумали, или правительство в Кишиневе пыталось сыграть в интересную игру - неизвестно.

Все это, наверное, является не лучшей новостью для жителей неподконтрольных Молдове территорий, поскольку заметная доля продуктов питания закупается ими именно в Одесской области. Собственно, поэтому и Москва жестко нажала на Кишинев, осознавая, что в случае закрытия границы с Украиной в Приднестровье или начнутся проблемы с доступностью многих товаров, или владельцам фур и грузовиков все-таки придется распрощаться с красно-зелено-красным триколором. При этом обвинять в "транспортной блокаде", которую можно преодолеть, просто изменив номерные знаки, как Тирасполь, так и Москва собираются почему-то Кишинев, который никаких запретов не вводит, а не Киев. А молдавская президент, которая настроена на "диалог и учет интересов всех сторон", на эту нехитрую стратегию поддается. Несмотря на многочисленные провалы предыдущих попыток ее использования.

И теперь вопрос с приднестровскими номерами превращается в определенный козырь в руках действующей украинской власти. С помощью которого Зеленский может продемонстрировать жесткую позицию и присоединиться таким образом к другим адекватным государствам, которые давным-давно запретили приднестровские номерные знаки (среди них, кстати, и вполне дружественная Молдове Румыния). А с другой стороны украинский президент может продолжить торги со своей молдавской коллегой. Назначив за уступку релевантную, на его взгляд, цену. Вроде тихой информационной кончины всей истории с Чаусом. Какой вариант выберут на Банковой - станет известно в течение неполных двух суток.