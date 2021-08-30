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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Закон об олигархах. Как Данилов и Разумков ломают игрушку Зеленского

17:56 30.08.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Чем громче ругаются секретарь СНБО и председатель Рады, тем туманнее перспективы любимого президентского законопроекта.

В ближайшую неделю аппарат СНБО должен представить общественности проект системы мониторинга олигархов. «Президент, СНБО поручили аппарату СНБО, членам СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами», - анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов полтора месяца назад. Дедлайн «до 7 сентября» установлен не случайно: именно в этот день откроется новая сессия Верховной Рады. Одним из первых вопросов ее повестки дня Банковая хочет видеть закон об олигархах.

Зачем Данилов подставил "слуг народа"

Речь о законопроекте №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Он был предложен Владимиром Зеленским 2 июня и принят в первом чтении 1 июля. За него проголосовали 275 народных депутатов. Но Банковая не уверена, что осенью этот закон удастся принять во втором чтении. Об этом свидетельствует и заочная теледискуссия, которая случилась на днях между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Данилов в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что нынешнее влияние олигархов на Верховную Раду угрожает национальной безопасности. «Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние - это угроза», - подчеркнул он.

В ответ спикер парламента в эфире телеканала «Интер» предложил Данилову выступить в Верховной Раде и назвать народных депутатов, на которых влияют олигархи. «Я думаю, что господин Данилов, как ответственный гражданин, уже обратился в правоохранительные органы, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние, - это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины - ну, чтобы пальцем показал, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдет, то, возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом», - сказал Разумков.

В самом деле, своим заявлением Данилов подставил «слуг народа». Ведь всем известно, что президентская партия имеет в парламенте монобольшинство. Без ее голосов не может быть принято ни одно решение. И если секретарь СНБО считает, что парламент принимает решения в интересах олигархов, то это прямое обвинение в адрес фракции «слуг народа».

Если бы на Банковой были уверены в благополучной судьбе законопроекта Зеленского, то, наверное, Данилов излучал бы оптимизм и не бросался бы словами об угрозе нацбезопасности со стороны парламента. Поэтому его публичный выпад в адрес Верховной Рады свидетельствует о том, что на Банковой нервничают. И особенно там нервничают из-за Разумкова.

Что может случиться с законопроектом Зеленского

Ранее в интервью LIGA.net Разумков уже рассказал о своих поправках к проекту №5599. Главные разногласия между Зеленским и Разумковым - по вопросу о том, какой орган будет вести реестр олигархов. Зеленский хочет, чтобы этим органом был СНБО. Поскольку он почти полностью зависим от президента, то фактически лично Зеленский будет определять, кто у нас олигарх, а кто - нет.

Разумков предлагает принципиально другое решение: «По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты».

Все это крайне раздражает Банковую. Начнем с того, что такое НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Это агентство де-юре и де-факто совершенно независимо от Банковой, а его глава Александр Новиков имеет большие политические амбиции. И ему как раз для удовлетворения своих амбиций отнюдь не помешало бы пригреть под своим крылом еще и комиссию, которая будет вести реестр олигархов. В таком случае будет не удивительно, если в этот реестр попадет и сам Зеленский, поскольку у его есть и своя фракция в парламенте, и свои медиа (телеканал «Квартал TV»), и свой немаленький бизнес, и немалое состояние. Конечно, Зеленского такая перспектива совершенно не радует.

Далее, если комиссия, которую предлагает Разумков, будет создаваться при участии международных экспертов, то это самый страшный вариант для Банковой. Фактически появится еще один неподконтрольный Зеленскому орган. Проблема не только в том, что эта комиссия сама, на свое усмотрение, определит перечень олигархов. Она еще и сможет совать нос во все контакты между чиновниками и олигархами, а значит, будут становиться публичными различные скандалы, о которых мы еще не знаем.

Короче говоря, Разумков хочет сломать Зеленскому любимую игрушку. Если главным органом по олигархам будет СНБО, как записано в проекте №5599, то Зеленский получит, во-первых, возможность для бесконечного пиара на своей борьбе с олигархами, а во-вторых, рычаг для давления на любой крупный бизнес. Если же главным по олигархам станет комиссия при НАПК, которую предлагает Разумков, то пиариться на борьбе с олигархами будет Новиков, а результатом деятельности комиссии будут регулярные скандалы вокруг связей между олигархами и Банковой.

И вот теперь представим себе голосование в Верховной Раде. Понятно, что ОПЗЖ, «Батьківщина», «Европейская солидарность» и «Голос», как и в первом чтении, откажутся поддержать законопроект, который даст в руки Зеленскому дополнительные властные рычаги. Также понятно и то, что профильный комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), возглавляемый «слугой народа» Александром Завитневичем, не пропустит поправки Разумкова. Но у Разумкова останется возможность поставить свои поправки на голосование народных депутатов.

И далее возможны два неприятных для Банковой сценария. Первый - поправки Разумкова не набирают 226 голосов, после чего при окончательном голосовании за проект №5599 во втором чтении и в целом тоже не набирается 226 голосов. Проект Зеленского отправляется в мусорную корзину, Разумков торжествует.

Второй сценарий - ОПЗЖ, «Батьківщина», «Европейская солидарность» и «Голос» коварно поддерживают поправки Разумкова, и они набирают 226 голосов. После этого Банковой придется или срывать окончательное голосование, или смириться с тем, что победил вариант Разумкова. В любом случае - Разумков торжествует.

Именно из-за этих сценариев и нервничает Банковая. И дело тут не только в самом законе об олигархах. Если депутаты поломают Зеленскому его любимую игрушку - это будет означать, что Банковая утратила контроль над парламентом. И за одним провалом могут последовать другие.

 

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