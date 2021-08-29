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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска

22:24 28.08.2021 |

Политика

Кроме того: на программу ракетного вооружения страны потратят 200 млрд грн, FED изготовит системы управления для турецких вертолетов, а в приоритетах КБ "Южное" - создание новой оборонной ракетно-космической техники.

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины, которое предусматривает создание в нашей стране кибервойск.

Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск. После этого правительство должно в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, разработку Стратегии кибербезопасности Украины Национальный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны завершил еще 14 мая. Тогда же СНБО поддержал создание кибервойск. При этом Зеленский тянул с подписанием этого решение более 3-х месяцев, тогда как санкционные решения Совбеза, например, против контрабандистов, вводились в действие без проволочек.

"Сич", "Антарес", "Циклон". КБ "Южное" определило перспективы на ближайшие 5 лет

 

Среди приоритетов - создание отечественных космических аппаратов, авторское сопровождение за изготовлением первой ступени американских «Антарес», а также модернизация и создание новой оборонной ракетно-космической техники.

Как сообщает Ukrainian Military Pages, перспективными направлениями КБ станут: создание и запуск оптико-электронного космического аппарата "Сич-2-1" и модернизация наземного комплекса управления КА и приема информации; создание и запуск научно-технологического космического аппарата "Микросат-М", научного космического аппарата "Аэрозоль" с соответствующей модернизацией наземного комплекса; создание оптико-электронных космических систем "Сич-2-2", "Сич-2М", "Сич-3-О", "Sat4EO"; авторский надзор за изготовлением основных конструкций первой ступени ракеты-носителя "Антарес", а также участие в работах по подготовке ОКПС к пуску РН "Антарес"; авторское сопровождение изготовления двигателей верхней ступени РН "Вега"; разработка космического ракетного комплекса (КРК) с РН "Циклон-4М" в рамках создания КРК в Новой Шотландии канадской компанией MLS.

Кроме того, КБ "Южное" планирует: разработку линейки ракетных двигателей различных тяг, предназначенных для ступеней РН различного типа, в экологически чистых компонентах топлива; создание новых и модернизацию существующих видов ракетно-космической техники оборонного назначения; дальнейшее развитие информационных технологий проведения разработок, внедрение системы управления жизненным циклом изделий - PLM и многое другое.

Контракты на $20 млн. Харьковский FED изготовит системы управления для турецких вертолетов

Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска

 

Харьковский завод изготовит агрегаты системы управления полетом и гидравлические системы для турецких вертолетов. Об этом в комментарии depo.ua рассказал председатель правления компании FED, президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

По его словам, в ходе Международной выставки вооружения IDEF-2021, которая проходила в Турции, харьковчане подписали с турецкими партнерами контракт на проектирование, изготовление и поставку новой техники для вертолетов. Речь идет о разработке и изготовлении агрегатов систем управления.

Председатель правления FED добавил, что в течение этого года предприятие подписало с турецкими партнерами уже три контракта. "Два контракта - это вертолетная тематика. Кроме этого, мы участвуем в программе TF-X (Turkish Fighter Experimental - ред.), это самолет пятого поколения, истребитель. Также это огромная работа, очень сжатые сроки. Важно, что разработка и поставка. Это значит, что мы полноразмерно загружаем своих инженеров, технологов, производство", - сказал Попов.

По его словам, суммарная стоимость трех контрактов харьковского FED с турецкими партнерами превышает $20 млн.

Издание уточняет, что более 60% продукции компании FED идет на экспорт. Продукция компании поставляется в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, Индию, ОАЭ. Компания активно сотрудничает с США, Канадой, Бразилией по реализации совместных проектов в авиастроении.

КБ "Логика" поставит в учебный центр "Десна" тренажеры комплексов ПВО

Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска

 

Как сообщает Defense Express, частное предприятие изготовит мультимедийные комплексы для обучения механика-водителя ОДДС 2С6 "Тунгуска" и ЗСУ-23-4 "Шилка".

Для КБ "Логика" это уже не первый подобый заказ, в прошлые годы компания поставляла несколько мультимедийных тренажеров в Центр "Десна". Как, например, этот VR-тренажер экипажа БМП.

Вместе с мультимедийными комплексами будет дополнительно закуплено и соответствующее электромеханическое оборудование (которое впоследствии будет объединено в единый тренажер) - макет кабины отделения управления гусеничной машины ГМ-352 и макет кабины отделения управления гусеничной машины ГМ-575.

На программу ракетного вооружения потратят 200 млрд грн

 

На заседании Совета национальной безопасности и обороны обсудили вопросы развития ракетного вооружения до 2031 года. Из госбюджета в этом году должны дополнительно выделить 3,3 млрд грн на развитие программы ракетного вооружения Украины.

Согласно решению СНБО, до 2031 г. Украина потратит на программу ракетного вооружения более 200 млрд грн.

Напомним, на военном параде ко Дню Независимости Украины столичным Крещатиком среди других образцов отечественного вооружения прошли боевые машины реактивной артиллерии "Град", реактивная система залпового огня "Ольха", самоходная пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун", самоходные огневые установки "БУК-М1", зенитное ракетное подразделение, вооруженное комплексом С-300ПС.
 

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