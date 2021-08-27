«Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии

Юрий Вишневский / Деловая столица

Если на самом деле начнутся волнения в воинских частях, то Военная служба правопорядка не сможет сделать ничего. Это как пытаться подставить подножку поезду.

В Украине «свободные, иногда слишком свободные люди», заявил Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» вечером 26 августа. Он подчеркнул, что свобода заложена в характере украинцев, но для построения успешной страны важны также порядок и чувство безопасности. «Без порядка совершенно невозможно», - резюмировал Зеленский.

Что он имеет в виду, можно понять из постановления Кабмина №894 «Об утверждении Порядка организации деятельности и взаимодействия Национальной гвардии с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления по прекращению массовых беспорядков». Оно датировано 20 августа, однако ни о каком заседании правительства в тот день объявлено не было. Документ был принят втихаря, и никаких официальных разъяснений, зачем он понадобился, в течение недели так и не появилось.

Самое примечательное в этом постановлении - даже не то, что власть ожидает массовых беспорядков. Поражает то, что Кабмин ждет бунтов не только на улицах, но и в армии. В постановлении говорится: «Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах осуществляет меры по прекращению массовых беспорядков среди военнослужащих Вооруженных Сил в местах дислокации воинских частей, в военных учебных заведениях, учреждениях и организациях, в военных городках, на улицах и в общественных местах».

Похоже, слухи о том, что власть готовит большую зраду и очень боится недовольства в армии, не слишком преувеличены. Подчеркнем, что массовые волнения среди военнослужащих не могут быть вызваны типичными «гражданскими» поводами типа повышения тарифов на газ, отопление, электроэнергию, ущемления частных предпринимателей, земельного рейдерства и т.п. При любом развитии событий «там, на гражданке» армия будет выполнять боевую задачу. Единственное, что может вызвать бунты в армии, - это принятые наверху решения, которые могут быть расценены как нарушение территориальной целостности, например, приказ отступить от занимаемых позиций.

В связи с этим стоит отметить одно немаловажное обстоятельство. Если на самом деле начнутся волнения в воинских частях, то Военная служба правопорядка не сможет сделать ничего. Это типа как подставить подножку поезду: попытаться, конечно, можно, но ничего хорошего не получится. Опасность в другом: в том, что после выхода постановления Кабмина №894 на Банковой могут предположить, что они уже якобы надежно предохранились от недовольства в армии, а значит, у них развязаны руки для любых договоренностей с Путиным.

Как протест приравняют к уголовщине

Перейдем к тем мерам, которые постановление Кабмина №894 готовит для гражданского населения. Для наглядности представим себе вполне ожидаемую акцию против капитуляции - в Киеве таких акций за последние два года прошло несколько, и никаких особых эксцессов при этом не было. Но теперь, приняв постановление №894, власть уже создала себе возможность душить такие протесты в зародыше.

«При наличии информации о возможных нарушениях общественного порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий... образуется оперативный штаб», - говорится в документе. То есть никаких нарушений еще даже не произошло, есть только информация о возможных нарушениях - и уже создается оперативный штаб. Какая это может быть информация, нетрудно представить: например, «они понесли какое-то зеленое чучело на палке - наверное, хотя штурмовать Банковую». То есть штаб может быть создан просто по звонку из Офиса президента.

Возглавляет штаб руководитель территориального органа Национальной полиции, его заместителем назначается руководитель (или заместитель руководителя) органа военного управления оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, в пределах зоны ответственности (оперативного реагирования) которого происходят массовые мероприятия.

Напомним, что 11 августа был вынужден подать в отставку начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, который занимал эту должность с декабря 2015 г. Вместо него назначен Иван Выгивский. Представляя его коллективу ГУ НП, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что он ожидает от нового главы полиции Киева усиления внимания к обеспечению общественной безопасности.

Итак, что нужно, чтобы штаб принял решение о подавлении массовых беспорядков? Нужна одна-единственная провокация, которую за смешные деньги может организовать кто угодно. Согласно постановлению №894, «решение о проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков принимается руководителем оперативного штаба на основании анализа оперативной обстановки и информации о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 294 Уголовного кодекса Украины». В статье 294 УК «Массовые беспорядки» говорится об «организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие». То есть нужен один-единственный повод в виде «насилия над личностью» или «сопротивления представителям власти», чтобы сведения были внесены в ЕРДР и это стало сигналом для подавления акции протеста.

И еще один важный момент. Подавлять акции протеста будет не Нацполиция. Полицейские будут только помогать. «Основным субъектом, на который возлагается пресечение массовых беспорядков, является Национальная гвардия», - гласит постановление Кабмина.

Механизм ликвидации неугодных

Постановление №894 уже принято, но Кабмину этого мало. 26 августа он согласовал проект закона об уточнении порядка признания организаций террористическими. Уточнение заключается прежде всего в том, что решение о признании организации террористической будет принимать не суд, а СБУ. Еще раз: в случае принятия этого законопроекта любые организации, неугодные Банковой, даже «Рух опору капітуляції» и «Национальные дружины», могут быть ликвидированы по решению СБУ.

Сейчас в законе «О борьбе с терроризмом» в статье 24 записано: «Организация, ответственная за совершение террористического акта и признанная по решению суда террористической, подлежит ликвидации, а принадлежащее ей имущество конфискуется». Подчеркнем: эта формулировка содержит слова «признанная по решению суда террористической».

А теперь читаем, что записано в законопроекте, согласованном Кабмином: «Деятельность организации, признанной террористической на территории Украины, запрещается, принадлежащие ей имущество и активы, которые находятся на территории Украины, конфискуются в установленном законом порядке». Здесь говорится об организации, «признанной террористической», но слова «по решению суда» отсутствуют.

Вместо судебного решения о признании организации террористической появился другой механизм. Чтобы запустить его, законопроект меняет само понятие террористической организации.

Сейчас в законе «О борьбе с терроризмом» в статье 1 записано: «Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих органов) всей организации».

В законопроекте, согласованном Кабмином, читаем совсем другое: «Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, при условии, что эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей (руководящих органов), или конечного бенефициарного собственника».

То есть достаточно доказать, что террористическую деятельность осуществляет «хотя бы один человек, который является членом или имеет другую связь с этой организацией». Итак, можно поймать террориста, предложить ему смягчение наказания, если он скажет, что у него есть связь (например, духовная) с какой-нибудь оппозиционной организацией, - и все, если террорист на это согласится, то после судебного приговора этому террористу СБУ может вносить эту организацию в перечень террористических.

Для этого в законопроекте специально добавлена норма о том, что «организация считается террористической по решению суда о признании виновным лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 258 - 258-5 УК» (это статьи, связанные с терроризмом). То есть вместо суда над организацией будет достаточно суда над одним человеком, который, возможно, вообще не имеет к этой организации никакого отношения, а лишь придумает какую-то свою связь с ней.

Этот законопроект, как и уже принятое постановление №894, совершенно не похожи на рутинное совершенствование законодательства. Гораздо больше это похоже на судорожную подготовку к чему-то, что очень пугает Банковую. По принципу «у страха глаза велики».