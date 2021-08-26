Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому

Сергей Колмогоров / Depo.ua

Отставка Александра Котляра с должности секретаря Криворожского городского совета стала ударом в спину для партии "Слуга народа".

Кривой Рог накрыло десятибалльным политическим штормом. Трагическая гибель мэра Константина Павлова взбудоражила политические процессы в городе и показала голую правду о настоящей ситуации на родине Владимира Зеленского. И равновесие, которое публично декларировали участники политических процессов в Кривом Роге, оказалось лишь декорацией, упавшей сразу же, как только со сцены исчез ключевой актер.

Сдались без боя

Внеочередная сессия горсовета Кривого Рога стала холодным душем и для Офиса президента, и для партии "Слуга народа", и наглядно доказала, что партийное строительство на местах в партии президента все еще хромает на обе ноги, и удар в спину возможен оттуда, откуда не ждешь .

После смерти Павлова все козыри были на руках у "слуг". Наличие собственного секретаря горсовета Александра Котляра давало возможность даже несмотря на отсутствие большинства в горсовете начать выстраивание своей политики перед внеочередными выборами нового мэра. Но здесь Котляр неожиданно ушел в отставку. При этом не согласовал свое решение ни с Киевом, ни с местными однопартийцами. То есть ключевой для Зеленского регион сдали без боя и без санкции партийного руководства, и все просто оказались в ступоре.

Об этом свидетельствует хотя бы позиция местной ячейки "Слуги народа". Так, сразу после сессии они выступили с заявлением, что Котляр их предал. Но это и все. Если это действительно предательство, то где заявление об исключении теперь уже бывшего секретаря горсовета если не из рядов партии, то из фракции или другое наказание. Какая-то двусмысленная позиция. Жесткая на словах и безвольная на деле.

Конечно, главный вопрос заключается в том, что заставило Котляра сложить с себя полномочия. Вариант, что его запугали, вряд ли возможен. Слишком приковано сейчас внимание к Кривому Рогу, и надо быть сумасшедшим, чтобы давить на представителя "Слуги народа".

Сам Котляр заявил, что не хочет слышать в свой адрес обвинений, будто он был больше всего заинтересован в смерти Павлова. Поэтому хочет показать, что не держится за должность. Но это политика, и следует понимать, что должность секретаря горсовета выторговывали не под Котляра, а под "Слугу народа", и на его месте мог оказаться любой из однопартийцев. Вероятно, в партии власти считали, что именно Котляр может стать той фигурой, которая способна нести на себе этот крест.

Чужой среди своих?

Стоит напомнить, что говорили в сессионном зале, когда в декабре 2019 года Котляра утвердили голосами 46 депутатов: "Котляр Александр - это человек, который 2 марта 2014 года уже стоял перед дверью военкомата и год прослужил в рядах ВСУ".

Надо вспомнить и другую важную вещь - через кого договаривались о том, чтобы представитель "Слуги народа" стал секретарем горсовета. В том же декабре раввин Кривого Рога Лирон Эдери признался, что посредником на переговорах был отец Владимира Зеленского.

"Отдельно хотел бы поблагодарить своего друга, Александра Семеновича Зеленского, который поддержал кандидатуру Александра Котляра и приложил свои усилия ради объединения важных политических сил в нашем городе. Александр Семенович - аполитичный человек. Его волнует только одно - успех и развитие Кривого Рога", - написал он.

Все это свидетельствует о том, что большой компромисс в Кривом Роге строился сверху. А оказалось, что рухнул он снизу. Или этот провал был запрограммирован заранее?

В кулуарах местной политики все чаще раздаются тезисы, что Котляр изначально был засланным казачком в рядах "Слуги народа". Местные журналисты раскопали, что взлет бизнеса бывшего секретаря горсовета пришелся на времена, когда городом руководил именно Юрий Вилкул. Утверждают, что он построил обширную сеть газетных киосков, без проблем получая разрешения на аренду земли под ними.

"Показательным является тот факт, что перед выборами, когда у власти были Юрий Вилкул и его команда, будущий секретарь горсовета без проблем через сессию продлил аренду коммунальной земли под киосками "Друк"на четыре года, причем раньше срока. Опасаясь, что к власти придут "не те" и вопрос будет решить сложнее", - написал сайт " Весь Кривой Рог".

Две версии одной смерти

Получается, что для прежней власти Котляр был своим. Тогда возникает вопрос, как он оказался в команде "Слуги народа". То есть "теория заговора", что Котляр был "делегированным" в команду "зеленых" командой "бело-синих", имеет право на существование и теперь Котляр просто сыграл свою роль.

Если исходить именно из этой логики, то можно даже выдвинуть версию, что отставка Павлова была запрограммирована еще тогда, когда Вилкул-старший публично отказался от баллотирования на пост мэра. Вопрос лишь в том, каким образом он должен был тогда передать власть. Вряд ли речь шла о его смерти. Это слишком страшно и цинично.

Хотя бросается в глаза нестыковка в версиях о гибели Павлова. По всем данным правоохранителей, а также по записям с камер наблюдения следует, что Павлов совершил самоубийство. А вот соратники Павлова упорно настаивают, что это убийство. Вдова Павлова, официально отказавшаяся давать показания полиции, адвокатам рассказала много подробностей. И что в течение месяца над домом Павлова летали квадрокоптеры, и что сам мэр боялся подходить к окнам и даже запрещал ей выходить на улицу и развешивать выстиранные вещи. Здесь логика понятна: убийство можно списать на внешних врагов Павлова, а вот самоубийство может вывести на кого-то из своих. Но, повторимся, это только версия.

Возможно, правда всплывет, когда будет выяснена одна деталь, которая на сегодня является главной интригой в расследовании - содержание мобильного телефона Павлова. С кем и о чем переписывался, когда и с кем разговаривал. Пока это тайна.

Политические зигзаги Вилкула-старшего

Следствие еще продолжается, поэтому вернемся к политическим процессам в Кривом Роге. Исполнять обязанности мэра будет Юрий Вилкул. Он заявил, что не пошел на выборы по состоянию здоровья, но готов снова нести эту ношу, чтобы сохранить стабильность в Кривом Роге. Таким образом, хотя и зигзагами, но все пришло к тому, что прогнозировалось к местным выборам. У Вилкула были хорошие шансы выиграть мэрские выборы и без того, а теперь он вернул себе власть при меньших потерях. Или сохранит после внеочередных выборов.

Ранее в эксклюзивном комментарии Depo.Днепр председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель высказал мнение, что у Вилкула много шансов на победу.

"Это всегда был "бело-синий" город. Там очень сильные позиции и у Вилкула-старшего, и у ОПЗЖ, и местный избиратель не будет разбираться в трениях между бывшими и нынешними "бело-синими", он будет голосовать за представителей оппозиции, - подчеркнул Кошель. - Поэтому я не исключаю, что там будет черкасский вариант, когда выдвинут кого-то из бывших представителей Партии регионов и "Слуга народа" поддержит этого кандидата".

Вероятно, все к этому шло, а Котляр своими действиями подложил партии Зеленского большую свинью. Договариваться о преференциях за поддержку, имея своего мэра, пусть и исполняющего обязанности, это одно. А договариваться на условиях политических противников - совсем другое.

А если "слуги" решатся выставить своего кандидата, поверит ли теперь избиратель Кривого Рога, что "Слуга народа" - это монолит, а их кандидат способен противостоять существующей "бело-синей" политической элите города?

Как ни крути, но приходится констатировать - "Слуга народа" получила на родине своего лидера политическое фиаско. И оправиться от него будет очень сложно.