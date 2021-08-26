Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты

Юрий Васильченко / Depo.ua

Иногда складывается впечатление, что на Банковой скучают и поэтому создают дополнительные линии конфликтов во внутренней политике.

Еще на прошлой неделе все только и говорили об отставке столичного мэра Виталия Кличко с должности главы городской администрации и назначении на его место фигуры, управляемой из президентского офиса. Даже назывались дата и место, когда состоится отставка, - 20 августа на традиционном пятничном заседании Совбеза. Однако ничего такого не произошло. После чего все заговорили, что в следующий раз кресло у Кличко попытаются забрать осенью. Но при этом все вменяемые эксперты указывают, что без нарушения закона и без сопротивления мэра сделать это не удастся. И ничего, кроме очередного глубокого конфликта, власть от замены председателя КГГА не получит.

Также сложные времена в сентябре прочат председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - еще одному политику, который уже давно позволяет себе спорить с Банковой. Разговоры о смене спикера парламента ведутся не первый месяц, и до сих пор они были похожи на некие приветы, которые передавала ему часть Зе-команды, приближенная к главе государства. Однако Разумков продолжает играть в самостоятельность, и это раздражает ОП. Последнее по времени его заявление, прозвучавшее на торжественном заседании Верховной Рады ко Дню Независимости, некоторые даже считают точкой невозврата. Напомним, спикер в присутствии президента и высоких иностранных гостей отметил, что в Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства авторитарного и диктаторского типа. Эти слова Зеленский мог воспринять как личное оскорбление, хотя о нем конкретно речь и не шла.

Но несмотря на прогнозируемое недовольство Офиса президента поведением Разумкова, существуют серьезные сомнения в возможности смены спикера парламента. Ведь необходимое количество голосов за его отставку не дадут сами "слуги". И не потому, что у спикера там много своих людей (на самом деле, около десятка), а по другой причине - в монобольшинстве уже давно даже президентские законопроекты редко получают нужные 226 голосов. Последний пример - законопроект о Большом гербе, его поддержало 213 "слуг", другие отсутствовали. Летом контролируемость фракции немного улучшилась, что позволило принять несколько важных решений, в частности относительно судебной реформы, а внесение вопроса об отставке председателя Рады вновь разбалансирует парламент. Да и группам-сателлитам за спасибо поддерживать смену председателя ВР нет резона. Что касается других фракций, то их не может не устраивать тлеющий конфликт между спикером и Банковой. Чем он глубже, тем более показательной будет выглядеть слабость президента: если даже своему члену команды не могут ни закрыть рот, ни отобрать у него руководящую должность, тогда нечего и некого бояться в принципе.

Видимо, логично для власти было бы отказаться от попыток сбросить Кличко и Разумкова, смириться с их самостоятельностью и просто грамотно предотвращать рост их рейтинга. Однако мы видим другое - президентский офис собственными руками взращивает себе врагов. Понятно, что кому-то очень хочется получить доступ к огромному киевскому бюджету. И кому-то просто необходимо иметь управляемого спикера парламента, чтобы нужные ОП решения протягивались быстрее и без оглядки на регламент. А еще кто-то очень спешит зачистить политическое поле от потенциальных конкурентов за президентство. Однако эта спешка дает обратные результаты - вокруг названных лиц начинают объединяться силы, заинтересованные, возможно, не столько в смене президента, как в его ослаблении.

В интервью телеканалу "Интер" Зеленский анонсировал отставки министров, потому что они начинают много говорить, когда нечего показать. То есть пертурбации в правительственной команде - еще одна интрига осени. Не секрет, что на протяжении последних нескольких месяцев активизировались внутренние игры вокруг Кабмина. И не только отдельных министров, но и должности премьера. Уже сейчас хватает публикаций, в которых ведется к тому, что в случае социальных протестов Зеленскому придется искать громоотвод. Поэтому, мол, кресло под Денисом Шмыгалем раскаляется. Вот еще одна линия конфликта наряду с войной за Киев и контроль над парламентом. Чем больше таких линий конфликта, причем одновременно, тем больше сил и ресурсов необходимо.

Зеленский - не первый глава государства, которого советники и соратники подталкивают к активным действиям, которые, по их мнению, усилят президента, так как уберут с его пути оппозиционно настроенных конкурентов. Или просто фрондеров. К примеру, Леонид Кучма, согласившись на назначение Виктора Ющенко премьером, а затем под давлением антизападных сил - на отставку популярного в народе чиновника, взрастил лидера оппозиции и кандидата в президенты. Который, в итоге, и победил. Это сейчас Леонид Данилович и Виктор Андреевич мирно общаются в ложе почетных гостей во время празднования Дня Независимости, а в 2004-м было совсем иначе.

Сам Ющенко повторил подобную ошибку, но в другом варианте - фактически вернул на политические верхи сбитого им в 2004 году Виктора Януковича. Далее он пытался помешать росту регионалов, назначив досрочные выборы. Но в итоге в премьерское кресло вернулась Юлия Тимошенко, с которой Ющенко враждовал до конца своей каденции. А главным выгодоприобретателем от этой вражды стал Янукович.

Тот, казалось многим, пришел всерьез и надолго. Он назначил премьером Николая Азарова, у которого не было президентских амбиций, в Партии регионов шли внутренние распри, однако на публику они выносились крайне редко. Но врагов себе Янукович нажил даже не тогда, когда отправил в тюрьму Юлию Тимошенко (этим он просто укрепил оппозиционные силы), а когда его "семья" начала подгребать под себя все лакомые куски. Против этого были не только оппозиционно настроенные политики, но и до недавнего времени сторонники.

Петр Порошенко за пять лет президентства успел нажить сотни врагов из числа состоятельных и влиятельных. Об этом можно написать не одну статью. Кто-то назовет ошибкой отставку правительства Арсения Яценюка, кто-то - сначала приближение к власти, а потом вражду с Михаилом Саакашвили, а кто-то - предоставление должностей людям из близкого окружения, чем Порошенко сделал себя легкой мишенью для оппонентов (как, например, произошло, когда вспыхнул "свинарчукгейт").

Все президенты обречены на ошибки. И у всех есть множество врагов. Однако хуже всего, когда президенты, прислушиваясь к советам тех, кто хочет сделать из них пуп Земли, способствуют появлению серьезных конкурентов. За два с половиной года президентства Зеленский также нажил кучу врагов, в том числе и из числа бывших соратников. Как тут не вспомнить отставку первого руководителя ОП Андрея Богдана, генпрокурора Руслана Рябошапки, секретаря Совбеза Александра Данилюка, главы первого "зеленого" правительства Алексея Гончарука. Эти люди остались обиженными на Зеленского. Однако никто из них не смог (или не захотел) стать фигурой, интересной для тех, кто может вложить ресурсы в конкурента нынешнего президента, такого, чтобы был не из круга политиков, которых сейчас соцопросы выводят на лидирующие позиции в рейтингах. В некоего антиЗеленського. Однако стоит помнить, что так будет не всегда.